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Денис Глушаков: Контракт? Хотел бы я получать столько, сколько об этом пишут

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков: Контракт? Хотел бы я получать столько, сколько об этом пишут
Фото: ФК «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопросы журналистов в преддверии дерби с ЦСКА в рамках 6-го тура РФПЛ.

«СЖИГАТЬ НА БАЗЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕМ»

- Калиниченко говорил, что Бояринцев как-то перед дерби на базе сжег плюшевого коня. Вы планируете сжигать кого-то или что-то?
- Может, шашлык? Не задумывался над этим. У нас никто ничего жечь не будет. Хотя если кто-то из вас, журналистов, болеет за ЦСКА, можете остаться у нас на базе, а там посмотрим (смеется).

- Как настраиваетесь на дерби?
- Понятно, что вся Москва предвкушает эту встречу. Но мы готовимся и понимаем, что необходимо победить. По факту, это обычный матч, ничего сверхъестественного нет.

«КАЖДЫЙ ВИДИТ ФУТБОЛ СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ»

- Два матча в этом сезоне вы начинали не в старте. Многие вас критикуют. Сделали какие-то выводы?
- Наверное, к тренеру вопрос, почему я не выходил с первых минут. Не думаю, что я мало бегаю и устал, как многие говорят. По всем показателям я всегда в тройке лучших, каждый матч. Болельщики? Просто многие привыкли, что я подключаюсь к атакам и забиваю, но пока мы играем не так.

Если я буду подключаться вперед, сзади кто останется? Всем не угодишь, каждый видит футбол со своей колокольни.

- Пашалич – ваш конкурент за позицию в центре.
- Не думаю. У нас задумка тренера такая, что каждый в центре может заменить друг друга. Сначала один впереди способен побегать, потом – сзади.

- Многие болельщики предъявили претензии Реброву после поражения от «Зенита».
- Не стоит обращать внимание на всю грязь в интернете. Когда все хорошо – все рядом, а когда наоборот – многие переобуваются в другие сапоги и уходят в обратном направлении. Всем всего не объяснишь.

«СУДЬБА У МЕНЯ ТАКАЯ, БЫТЬ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ»

- На какие компоненты Массимо Каррера обращал внимание перед матчем с ЦСКА?
- У нас было только два дня, чтобы подготовиться к дерби. Никто не думал о матче с армейцами до встречи с «Зенитом» или «Арсеналом». А результат… Иногда проигрываешь, все бывает в футболе. «Барселона» и «Реал» тоже друг друга порой возят, и ничего, всем такой футбол нравится.

- Не раздражает, что вашей персоне уделено так много внимания? Учитывая контрактные дела.
- У нас все журналисты знают, кто сколько получает, кого за сколько купили и прочее. Такие там деньги фигурируют иногда. Я бы рад такую зарплату получать! Хочется прийти и попросить «слушайте, а дайте мне зарплату, о которой все пишут». Вообще, пресса по-разному себя ведет в зависимости от ситуации.

Не могу сказать, что у меня голова забита контрактом. Если бы так было – психологических проблем не избежать. А большое внимание ко мне… Ну что же теперь поделать, судьба, значит, у меня такая. Пару месяцев назад мы прыгали все вместе на машине у стадиона в честь чемпионства, а теперь гадости про меня пишут…

- Три месяца назад «Спартак» обыграл ЦСКА. За это время соперник стал сильнее или слабее?
- Не хочу армейцев анализировать, я пристально за ними не слежу и не следил никогда. Зачем мне это? У меня своя команда есть. А если думать о других – психологическое давление будет зашкаливать.

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