«Спартак» - самая открытая команда РФПЛ. Все о тренировке «Спартака»

Как признался многолетний пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг, открытую тренировку для журналистов перед гостевым матчем красно-белые проводят на его памяти впервые. Оно и понятно: обстановка вокруг «Спартака» в последнее время сложилась двоякая. Вроде победили «Арсенал», фактически реабилитировались, а рана после неудачного выезда в Санкт-Петербург к «Зениту» (1:5) еще не зажила. Рубцы после таких поражений затягиваются медленно.

Чтобы Массимо Карреру и пришедшего на пресс-конференцию футболиста было слышно лучше, журналисты собственноручно пододвинули трибуну ближе к себе. Перед дерби корреспондентов в Тарасовке собралось по понятным причинам много больше, чем перед рядовыми матчами с не самыми именитыми соперниками. Уже мучаюсь в догадках, будет ли зал для пресс-конференций в Тарасовке забит до отказа перед домшними матчами «Спартака» в Лиге чемпионов.

Уже представляю, как главный тренер вынужден отвечать на вопрос «Как вы собираетесь остановить Неймара, Кавани и Ди Марию? (при попадании с «ПСЖ» в одну группу ЛЧ)». Или, например, «С какими ожиданиями поедете на «Энфилд» в ответном матче против «Ливерпуля» (опять же, при попадании в одну группу)?

Придумать подобных вопросов можно великое множество, особенно если в еврокубках красно-белые попадут в ядерную группу. А пока вернемся в наши реалии, в чемпионат России. Об этом, кстати, просил и Трахтенберг.

- Коллеги, после того, как трансферное окно закроется, мы соберем всех журналистов и обстоятельно поговорим на тему свершившихся приобретений и не состоявшихся покупок. Пока давайте сконцентрируемся на нашем футболе, на матчах с «Арсеналом», ЦСКА и, если хотите, «Локомотивом», - отметил пресс-атташе.

Коллеги сразу же принялись вслух выдумывать обходные вопросы для Карреры. Мне понравился вот этот: «Скажите, а если бы Гарай уже был в команде, вы бы выпустили его против армейцев?». Ну гениально же. Или «довольны ли вы укомплектованием линий в преддверии игры с ЦСКА?».

Особо внимательные журналисты отметили, что на прессволле в пресс-центре обновили регалии «Спартака». На стенд добавили десятое российское чемпионство, прежде под силуэтом чемпионского кубка РФПЛ красовалась девятка. Ну а чем прикажете заняться журналистам, пока футболисты проводят тренировку под мягким подмосковным солнцем? Сиди пей чай, хрусти печеньками, обменивайся впечатлениями с коллегами и детально рассматривай прессволл.

Сонное царство пресс-центра нарушил Массимо Каррера, оперативно вошедший в зал к журналистам. Итальянец выглядел устало.

- Хочу вам сказать, что «Спартак» встречается с журналистами чаще, чем с соперниками! – вновь активизировался Трахтенберг. – Это решение Массимо, он хочет, чтобы вы знали о команде больше. «Спартак» - самая открытая команда РФПЛ, я хочу, чтобы вы об этом знали. Многие из вас уже практически поселились у нас на базе! В принципе, можете прямо отсюда ехать на дерби с ЦСКА.

- На клубом автобусе? – вопрос от журналистов?

- Пока не знаю! – с улыбкой ответил пресс-атташе.

Каррера отвечал на вопросы лаконично и быстро. Складывалось ощущение, что специалиста мало волнует, о чем его спрашивают. На вопрос о возможном возвращении Гулиева из-за травм в полузащите Каррера ответил резко, не дослушал корреспондента до конца.

После Карреры в пресс-центре появился Глушаков. Денис как всегда озарил журналистов своей лучезарной улыбкой и не тушуясь ответил открыто и честно абсолютно на все вопросы. Возможно, даже чересчур честно.

Первая пресс-конференция «Спартака» перед гостевым матчем стала некой репетицией тех самых осенних встреч с журналистами, где мне и коллегам не раз придется вспомнить о топ-клубах, попавших в одну лигочемпионскую группу со «Спартаком». Часть вопросов уже готов, осталось придумать еще парочку.



