Массимо Каррера: Спустя год мне стало легче готовить команду к матчам с лидерами

«КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕРБИ ПОСЛЕДУЮТ»

- Дерби с ЦСКА на выезде и дома. В чем разница для вас?

- Дерби это особенный матч, большой разницы нет. Абсолютно не важно, играешь ты дома или на выезде. Так, по крайней мере, думаю я.

- Зе Луиш покинул тренировку досрочно? Он сможет сыграть с ЦСКА?

- Нет, со всеми все хорошо. Зе получил ушиб, но сыграть готов.

- В прошлом матче была масштабная ротация состава. Ждать ли его в дерби?

- Будут какие-то изменения, но в прядке вещей. Ничего необычного.

- Как отреагировал Ребров на то, что не сыграл с «Арсеналом»?

- Отлично отреагировал. Он профессионал и принимает все решения тренера. Артем спокоен и продолжает работать на тренировках.

«С ЦСКА СЫГРАЕМ НА РАВНЫХ»

- За ЦСКА может не сыграть Акинфеев. Обрадуетесь, если Игорь не выйдет на поле?

- Несмотря на отсутствие Акинфеева, его может заменить другой качественный вратарь. Иначе он бы не играл за армейцев.

- На левом фланге у «Спартака» играет Комбаров, а армейцы любят атаковать с этого фланга. Раньше вы представили Зобнина к Фернандесу, но сейчас Романа нет, как будете действовать?

- Нет, Зобнина я туда специально не поставил. Просто мы играли по схеме 4-2-3-1, и Роман позиционно играл рядом с Фернандесом, вот и все.

- Насколько оборона «Спартака» готова играть компактно на старте сезона? Пока видны проблемы.

- Думаю, мы сыграем с ЦСКА этот матч на равных.

- Виктор Гончаренко не видит проблем в плотном графике команды. А вы видите?

- Для меня это не проблема. Конечно, может присутствовать усталость, но во всем мире привыкли играть по три матча в неделю. Это нормально.

- После вылета Тимофеева есть проблемы в опорной зоне. Не хотите вернуть Гулиева из аренды?

- Я буду отвечать на вопросы о матче с ЦСКА, этот вопрос к этому не относится. Да, потеря Тимофеева огорчает.

- На какой позиции видите Пашалича? Бокс-ту-бокс или треквартиста?

- Он качественный современный полузащитник, может играть на любой позиции.

- «Спартак» усилился швейцарским тренером-аналитиком перед Лигой чемпионов. Чем он поможет команде?

- Будем часто играть в еврокубках, нам потребуется помощь для анализа соперника. Он будет помогать Роману Пилипчуку.

«О СЛАБЫХ МЕСТАХ ЦСКА НЕ СКАЖУ»

- Каких козырей ЦСКА опасаетесь в дерби?

- Они играют в хороший футбол, оборона сыграна. Эта команда заслуживает большого уважения, мы знаем не только об их сильных, но и слабых сторонах.

- А какие слабые?

- Этого я вам не скажу (смеется)!

«ТЕПЕРЬ МНЕ ЛЕГЧЕ ГОТОВИТЬ КОМАНДУ К ЛИДЕРАМ»

- Видели матч ЦСКА с «Тосно»? Что почерпнули из него?

- Я не должен обсуждать другие команды, но когда соперник по предстоящему матчу побеждает, для нас это всегда проблема.

- Действительно, что «Спартак» в этом году использует высокий прессинг меньше, чем в прошлом сезоне?

- Мы иногда отталкиваемся от соперника. Не всегда то, к чему ты готовишься на тренировках, получается в матчах. Порой вы используем прессинг такого толка, порой – нет.

- Вы провели в России год. Вам теперь легче готовиться к российским клубам?

- Безусловно, мне легче. Особенно с лидерами российского футбола.

- Насколько это сказывается на подготовке?

- ЦСКА в принципе сложно победить. Но нам это удалось.

«МОИ РЕЧИ ПЕРЕД МАТЧЕМ – ЭКСПРОМТ»

- Как сделать так, чтобы «Спартак» не провалился так же, как в матче с «Зенитом»?

- Если бы был рецепт, я бы выигрывал каждый матч. Мы также хорошо подготовились, как питерцы, но это футбол. Бывают эпизоды, которые выводят из равновесия.

- Все футболисты говорят, что вы отличный мотиватор. Вы уже придумали, что скажете перед дерби или это будет экспромт?

- Все, что я говорю команде перед игрой, всегда происходит спонтанно.

- Какое дерби для вас важнее? С ЦСКА или с «Зенитом»?

- Для меня дерби – это матч с клубом из Москвы: с ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо». А игра с «Зенитом» - это классико, если так можно сказать. Принципиальность высокая, но все-таки с дерби это имеет мало общего.