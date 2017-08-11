Массимо Каррера: Спустя год мне стало легче готовить команду к матчам с лидерами
«КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕРБИ ПОСЛЕДУЮТ»
- Дерби с
ЦСКА на выезде и дома. В чем разница для
вас?
- Дерби это особенный матч, большой разницы нет. Абсолютно не важно, играешь ты дома или на выезде. Так, по крайней мере, думаю я.
- Зе Луиш
покинул тренировку досрочно? Он сможет
сыграть с ЦСКА?
- Нет, со всеми все хорошо. Зе получил ушиб, но сыграть готов.
- В прошлом
матче была масштабная ротация состава.
Ждать ли его в дерби?
- Будут какие-то изменения, но в прядке вещей. Ничего необычного.
- Как
отреагировал Ребров на то, что не сыграл
с «Арсеналом»?
- Отлично отреагировал. Он профессионал и принимает все решения тренера. Артем спокоен и продолжает работать на тренировках.
«С ЦСКА СЫГРАЕМ НА РАВНЫХ»
- За ЦСКА
может не сыграть Акинфеев. Обрадуетесь,
если Игорь не выйдет на поле?
- Несмотря на отсутствие Акинфеева, его может заменить другой качественный вратарь. Иначе он бы не играл за армейцев.
- На левом
фланге у «Спартака» играет Комбаров, а
армейцы любят атаковать с этого фланга.
Раньше вы представили Зобнина к
Фернандесу, но сейчас Романа нет, как
будете действовать?
- Нет, Зобнина я туда специально не поставил. Просто мы играли по схеме 4-2-3-1, и Роман позиционно играл рядом с Фернандесом, вот и все.
- Насколько
оборона «Спартака» готова играть
компактно на старте сезона? Пока видны
проблемы.
- Думаю, мы сыграем с ЦСКА этот матч на равных.
- Виктор
Гончаренко не видит проблем в плотном
графике команды. А вы видите?
- Для меня это не проблема. Конечно, может присутствовать усталость, но во всем мире привыкли играть по три матча в неделю. Это нормально.
- После
вылета Тимофеева есть проблемы в опорной
зоне. Не хотите вернуть Гулиева из
аренды?
- Я буду отвечать на вопросы о матче с ЦСКА, этот вопрос к этому не относится. Да, потеря Тимофеева огорчает.
- На какой
позиции видите Пашалича? Бокс-ту-бокс
или треквартиста?
- Он качественный современный полузащитник, может играть на любой позиции.
- «Спартак»
усилился швейцарским тренером-аналитиком
перед Лигой чемпионов. Чем он поможет
команде?
- Будем часто играть в еврокубках, нам потребуется помощь для анализа соперника. Он будет помогать Роману Пилипчуку.
«О СЛАБЫХ МЕСТАХ ЦСКА НЕ СКАЖУ»
- Каких
козырей ЦСКА опасаетесь в дерби?
- Они играют в хороший футбол, оборона сыграна. Эта команда заслуживает большого уважения, мы знаем не только об их сильных, но и слабых сторонах.
- А какие
слабые?
- Этого я вам не скажу (смеется)!
«ТЕПЕРЬ МНЕ ЛЕГЧЕ ГОТОВИТЬ КОМАНДУ К ЛИДЕРАМ»
- Видели
матч ЦСКА с «Тосно»? Что почерпнули из
него?
- Я не должен обсуждать другие команды, но когда соперник по предстоящему матчу побеждает, для нас это всегда проблема.
- Действительно,
что «Спартак» в этом году использует
высокий прессинг меньше, чем в прошлом
сезоне?
- Мы иногда отталкиваемся от соперника. Не всегда то, к чему ты готовишься на тренировках, получается в матчах. Порой вы используем прессинг такого толка, порой – нет.
- Вы провели
в России год. Вам теперь легче готовиться
к российским клубам?
- Безусловно, мне легче. Особенно с лидерами российского футбола.
- Насколько
это сказывается на подготовке?
- ЦСКА в принципе сложно победить. Но нам это удалось.
«МОИ РЕЧИ ПЕРЕД МАТЧЕМ – ЭКСПРОМТ»
- Как сделать
так, чтобы «Спартак» не провалился так
же, как в матче с «Зенитом»?
- Если бы был рецепт, я бы выигрывал каждый матч. Мы также хорошо подготовились, как питерцы, но это футбол. Бывают эпизоды, которые выводят из равновесия.
- Все
футболисты говорят, что вы отличный
мотиватор. Вы уже придумали, что скажете
перед дерби или это будет экспромт?
- Все, что я говорю команде перед игрой, всегда происходит спонтанно.
- Какое
дерби для вас важнее? С ЦСКА или с
«Зенитом»?
- Для меня дерби – это матч с клубом из Москвы: с ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо». А игра с «Зенитом» - это классико, если так можно сказать. Принципиальность высокая, но все-таки с дерби это имеет мало общего.