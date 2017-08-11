Обыгрывать венгров мы можем и без Шведа

Сборная России, продолжающая подготовку к чемпионату Европы, стартовала на турнире в Казани. Наши одержали уверенную победу над венгерскими баскетболистами - 84:69.

В Казань российская команда привезла 14 игроков. Накануне было объявлено, что из списка кандидатов исключены защитник Вячеслав Зайцев и центровой Антон Пушков, а главный снайпер сборной Алексей Швед остался в Москве из-за травмы голеностопа (к счастью, повреждение не очень серьезное и не должно помешать участию в ЧЕ-2017). Зато вернулись в состав Андрей Зубков и Максим Колюшкин, пропустившие в прошлый уик-энд питерский «Кубок Кондрашина и Белова», где наши обыграли финнов и уступили израильтянам. Это поражение стало для сборной России первым под руководством главного тренера Сергея Базаревича после 14 побед подряд.

ГОСТИ НЕ ВЕЛИ В СЧЕТЕ НИ РАЗУ

Венгры также входят в число участников предстоящего чемпионата Европы, но конкурировать с нашей командой им пока трудновато. Особенно в отсутствие двух ключевых форвардов: Адама Ханги и натурализованного американца Деандре Кейна. Второй памятен российским болельщикам как лидер волгоградского «Красного Октября» двухлетней давности и недавно подписал контракт аж с тель-авивским «Маккаби». А Ханга, лучший специалист по защите Евролиги-2016/17, вообще стал нынешним летом одной из главных фигур на континентальном трансферном рынке. Какое-то время на игрока «Басконии» якобы претендовали даже команды НБА, хотя в итоге все свелось к дуэли между его прежним клубом и «Барселоной». Официальных данных об исходе этого противостояния пока нет, а неофициальные противоречат друг другу: то ли Ханга все-таки продлил контракт с «Басконией», то ли «Барса» вот-вот его перекупит. В общем, испанские и венгерские болельщики продолжают нервно кусать себе все, до чего могут дотянутся.

Нас же куда больше интересовало другое: как сборная России сыграет без Шведа? Оказалось: с таким соперником - вполне хорошо. Наши вели в счете с первого забитого мяча и до последней секунды, уже в первой четверти их преимущество стало двузначным, а три остальных периода колебалось туда-сюда между отметками «+19» и «+10». До «двадцатника» хозяева площадки не дотянулись, но и приблизиться к себе всерьез сопернику тоже не позволили. Базаревич задействовал 13 баскетболистов - всех, кроме Колюшкина.

РЕГБИ ПРОТИВ МОЗГОВА

Помимо активной защиты, к которой мы уже привыкли, ключевым фактором в пользу россиян стало их преимущество под щитами. Не на подборе, а именно под щитами, в высокорослой «линии». И Никита Курбанов, и Андрей Воронцевич, и Зубков явно превосходили своих визави, а уж Тимофей Мозгов наводил на венгров полнейший ужас: едва завидев центрового «Бруклин Нетс», гости тут же старались остановить его не по правилам, а каким-нибудь регбийным захватом. Иногда они успевали это сделать, иногда нет, но не помогало в обоих случаях: Мозгов сегодня забил 7 мячей из 8 с игры и 6 из 8 - с линии штрафных.

Всего наши исполнили 29 штрафных (22 оказались точными), причем 25 из них пришлось на долю перечисленной выше мощной четверки. Венгры же, будучи бесцеремонно изгнанными из-под кольца, естественно, искали счастье в дальних бросках. Надо признать, не без успеха: 11 точных трехочковых из 21 – очень приличное соотношение, особенно на фоне российских 6/21. Но на общий расклад сил эта подробность повлиять никак не могла. Просто «трешки» позволили гостям избежать полного разгрома, на котором победители не шибко и настаивали.

СЛЕДУЮЩИЙ СОПЕРНИК - ГЕРМАНИЯ

Еще можно отметить хорошую коллективную перепасовку россиян в позиционном нападении. Легко предположить, что с возвращением Шведа сохранить такой красивый «разброс» будет сложнее, зато команда должна прибавить в точности бросков. О чем это говорит? Да ни о чем. О том, что при умножении двух на два получается четыре.

В субботу и воскресенье сборная России сыграет в Казани с Германией и Исландией соответственно. Дальше в расписании нашей команды значатся турнир в Гамбурге (18-20 августа, также участвуют сборные Сербии, Германии и Польши) и контрольный матч с финнами в Хельсинки (25 августа). Чемпионат Европы стартует 31-го числа. Там нашими соперниками по группе будут Сербия, Турция, Латвия, Бельгия и Великобритания. В плей-офф из шести команд выходят четыре.

Международный турнир

1-й тур

Россия – Венгрия - 84:69 (27:16, 22:19, 19:19, 16:15)

Россия: Мозгов (20), Курбанов (14), Д.Кулагин (14), Фридзон (11), Зубков (9), Воронцевич (8), Хвостов (3+6 передач), Антонов (3), М.Кулагин (2), Ивлев (0), Бабурин (0), Трушкин (0), Ильницкий (0).

Венгрия: Воевода (18), Пэрл (12).

11 августа. Казань. «Баскет-холл».

Матч Исландия - Германия состоится сегодня вечером.

2-й тур. 12 августа, суббота. Россия – Германия (начало - в 13.00 по московскому времени), Венгрия – Исландия.

3-й тур. 13 августа, воскресенье. Россия – Исландия (12.30), Германия – Венгрия.