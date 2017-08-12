Тест на болевые точки. Тактические интриги дерби ЦСКА – «Спартак»

Нынешнее дерби особенное - в нем не просто встречаются два заклятых соперника, но и представители России в Лиге чемпионов. От таких встреч всегда ждешь качественного футбола. Однако в этом сезоне игровые проблемы есть как у ЦСКА, так и у «Спартака». От того, смогут ли команды их решить, в субботу будет многое зависеть.

УЯЗВИМОСТЬ ЦСКА К КОНТРАТАКАМ

Главная проблема ЦСКА в этом сезоне - контратаки соперника. Когда противнику удается быстро доставить мяч на нападающего, то у «армейцев» возникают сложности. В этом сезоне таких игр было уже две - с «Локомотивом» и «Рубином». Им ЦСКА проиграл - 1:3 и 1:2.

«Железнодорожники» выходили из обороны с помощью передач на Ари. Бразилец скидывал мяч партнерам и тут же сам бежал открываться. За матч он нанес четыре удара - больше всех в своей команде. Казанцы начинали наступление длинными пасами на Жонатаса. Этот бразилец не только скидывал мяч партнерам, но и сохранял его для себя, чтобы пойти в дриблинг. За 90 минут он предпринял 12 попыток обыграть оппонентов, девять из них завершились удачно - лучший результат в матче. Фантастический показатель для игрока, чей рост составляет 190 сантиметров.

У «Спартака» мощный нападающий есть - Зе Луиш. Больше того, длинные передачи на него команда практикует. В игре «Спартака» с тульским «Арсеналом» (2:0) в середине недели партнеры Зе Луиша совершили на него 40 доставок мяча, 15 из них верхом. Причем передач на Зе Луиша не делал только Тимофеев, который из-за травмы был заменен уже в первом тайме. Из 22 единоборств в атаке десять Зе Луиш выиграл.

Усложняется для ЦСКА все тем, что у «Спартака» есть не только мощный нападающий, но и игровик - Промес. Его хобби - обыгрывать соперников. В среднем за игру (по данным с 2014 года) он идет в дриблинг семь раз, эффективность - 70%. Голландец - первый игрок, которому Зе Луиш может скинуть мяч. Или все может быть еще проще - Промесу можно сделать прямую передачу. В игре с «Зенитом» (1:5) голландцу пасовали все спартаковцы, кроме Реброва, сделав ему в общей сложности 45 передач! Зе Луиш - Промес - против столь дополняющих друг друга игроков ЦСКА в этом сезоне еще не играл.

Как быть ЦСКА при потере мяча? Контрпрессинг команда Виктора Гончаренко использует всегда. В матчах с АЕКом в Лиге чемпионов в момент потери мяча один из центральных защитников ЦСКА обязательно накрывал соперника на чужой половине поля - в зависимости от фланга, на котором разворачивалась игра. Вероятно, так будет и на сей раз. Тогда Васин должен занять место правого центрального защитника, а Алексей Березуцкий - левого. Против АЕКа у них вышло удачно.

Интрига в другом - много ли ЦСКА будет атаковать? Скорее, «армейцы» придержат коней. «Зенит» неделю назад в матче со «Спартаком» атаковал много, но и прессинговал регулярно. ЦСКА так играть едва ли способен - такого резвого центрального защитника как Маммана у Виктора Гончаренко нет. Плюс у «Спартака» в Санкт-Петербурге не играл в стартовом составе Зе Луиш - питерцам это облегчило задачу. Нет у ЦСКА на правом фланге - левом спартаковском, по которому должен атаковать Промес, - и мобильной связки Смольников - Кузяев. Один из них всегда готов был рвануть за Промесом. Да, у ЦСКА есть Фернандес, но сдерживать его атакующие порывы равносильно снижению своего потенциала.

Виктор Гончаренко понимает, что ЦСКА нужно сыграть сбалансированно. Вот что он сказал в интервью пресс-службе своего клуба: «Когда возглавляешь команду, сначала больше думаешь о защите. Когда оборонительные действия более-менее отлажены, приступаешь к построению игры в атаке. Собственно говоря, так и образуется этот крен — если созидательная игра удается, в какой-то момент может ослабнуть концентрация в защите. По сути, именно это с нами и произошло. Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, команда по инерции бежала в атаку, и нас за это наказывали. Но мы пообщались с игроками и определили моменты, которые впредь необходимо избегать»

СКВОЗНЯК В ОПОРНОЙ ЗОНЕ «СПАРТАКА»

У «Спартака» есть не менее серьезная проблема - опорная зона команды продувается всеми ветрами. «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» - вот три команды, которые доставили наибольшее количество проблем красно-белым. Питерцы вообще ураганом пронеслись!

В игре с «Зенитом» «Спартак» с первых минут при обороне использовал схему 4-4-2. По ходу матча Зе Луиш опустился на одну линию с Глушаковым и Фернандо - для создания плотности. Красно-белым это не очень помогло. Какой из Попова оборонительный полузащитник? В Питере он поучаствовал лишь в одном единоборстве в обороне! Плюс сделал два перехвата. Скромные показатели. Против ЦСКА напрашивается выход на поле Пашалича. В «Милане» ему доводилось играть от своей штрафной до чужой.

Опорную зону «Спартака» ЦСКА будет проверять на прочность в любом случае - будет ли команда Массимо Карреры прессинговать или нет. Если не будет - последует розыгрыш мяча низом. Если будет - пойдут длинные передачи на форварда (Чалова или Оланаре) и последует борьба за подбор. За него будут сражаться Дзагоев и Головин. В это же время Витинью будет искать пустоты в обороне «Спартака». Для «Спартака» это может выйти боком - визит в гости к Дриусси и Кокорину не забыт. У ЦСКА поисковиков пространства между линиями больше будет. В этом сезоне чемпионата России Дзагоев и Головин набрали по два очка по системе «гол + пас», а Витиньо три.

СОВЕТ ВИСЕНТЕ ДЕЛЬ БОСКЕ

Висенте Дель Боске однажды сказал про «Барселону»: «Если вы будете смотреть игру, то не увидите Бускетса, но если вы будете смотреть на него, то увидите всю игру». А ведь это повод задуматься - чтобы понимать футбол, на мяч смотреть не нужно.

Применительно к матчу ЦСКА - «Спартак» слова Дель Боске можно перефразировать в двух направлениях. Первое: если вы будете смотреть на Зе Луиша и Промеса в момент контратак, то поймете, что происходит с ЦСКА при игре в обороне. Второе: если вы будете смотреть на Дзагоева и Головина, то поймете, что с опорной зоной «Спартака». Хотите нового взгляда на игру - присмотритесь к одной из этих пар.

Статистика WyScout