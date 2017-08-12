Андрей Новосадов: Был бы я их тренером, на дерби играл бы Ребров

Бывший вратарь армейцев Андрей Новосадов, в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнение о предстоящем дерби, в контексте противостояния вратарей

- Если будет играть Акинфеев, у ЦСКА больше шансов на победу?

- Вратарская позиция в ЦСКА играет огромную роль. Конечно, если будет играть Игорь, это будет большой плюс для команды, это добавит уверенности игрокам, особенно защитникам, которые будут себя чувствовать увереннее. Так как он игрок авторитетный и капитан команды.

Что касается, Ильи Помазуна, дай Бог ему удачи, он молодец справился с волнением, вторую игру отыграл нормально, но дерби есть дерби, это будет его третья игра в основном составе, и сразу такой матч. Боюсь, как бы он не совладал со своими нервами. Плюс игрокам будет тяжелее психологически, зная, что у них за спиной неопытный вратарь.

Если Помазун рассчитывает вырасти в хорошего вратаря с большими перспективами, то он должен справляться. У него может быть другого шанса и не будет.

- В целом если говорить об игре, кто фаворит встречи?

- Понятно, что я буду болеть за ЦСКА, но если говорить объективно, то у «Спартака» больше шансов, хотя бы потому, что состав у них сильнее и скамейка длиннее. ЦСКА играет одним и тем же составом и никаких приобретений нет, и причины известны – это финансовый вопрос, связанный со стадионом.

- Если говорить о «Спартаке», то сейчас позиции Реброва пошатнулись, на ваш взгляд если выйдет Селихов, красно-белые будут сильнее или наоборот?

- Я смотрел его игру последнюю. Там вроде как ничего такого и не было сверхъестественного. Я думаю, что от парня будет многое зависеть. Кстати парадоксально, но у «Спартака» и ЦСКА одинаковая проблема, связанная с вратарями. Если Селихов будет каким-то образом волноваться, все-таки дерби, и сможет справиться с давлением психологическим, то у «Спартака» шансы на победу возрастут.

- Может быть «Спартаку» стоит выставить на эту игру Артема Реброва, тем более, что по таким играм он будет поопытнее?

- Я думаю, опыт играет большую роль. Если бы я был тренером вратарей «Спартака» отдал бы предпочтение Реброву.

- На ваш взгляд кто лучший вратарь за пять туров?

- Я думаю, что Лунёв.

- Может ли он стать номером один в сборной?

- Со временем думаю да.

- Акинфеев после того как оправиться от травмы, он будет в прежней форме?

- Однозначно будет, с его характером и харизмой.

- Ваш прогноз на игру?

- Думаю, что 1:1.