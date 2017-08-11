Неизвестность в воротах. Кто окажется на посту номер 1 в «дерби догоняющих»?

Артем Ребров и Александр Селихов Фото: ФК «Спартак»

Впервые за долгое время ЦСКА и «Спартак» в дерби будут определять, кто из них может броситься в погоню за лидером, а кому после 6 туров стоит пересмотреть чемпионские амбиции.

В последний раз в такой ситуации команды встречались в чемпионате 2011/12, том самом, что был разбит на 2 этапа. Встреча случилась за три тура до финиша, к этому моменту армейцы отставали от «Зенита» на 15 очков, а «Спартак» на 13. Было 2:1 в пользу ЦСКА, но, несмотря на это, в Лигу чемпионов со второго места тогда попал «Спартак».

Сейчас отрыв от петербуржцев не столь велик – если смотреть в таблицу. Зато по игре он – пропасть. «Спартак» на фоне «северной сборной Аргентины» мы уже увидели. ЦСКА сорит очками в домашних встречах. Сегодня трудно представить себе, что эти клубы будут бороться за чемпионство. Особенно – проигравший в дерби.

Наверное, впервые в истории обе команды подходят к матчу с неясным ответом на вопрос номер 1: кто займет пост вратаря? «Спартак» дал отдохнуть Артему Реброву после порки в Санкт-Петербурге, но что это было? Разовый шаг? Или Александр Селихов убедил в чем-то Массимо Карреру? ЦСКА, как обычно, застегнут на все пуговицы, из этого клуба мышь незаметно не выскочит, не говоря уж об информации о состоянии колена Игоря Акинфеева. Говорят, решение о его участии будет принято в день матча, но это вполне может быть специально запущенной «уткой», чтобы заставить соперника гадать.

Хотя на самом деле – персона вратаря имеет куда большее значение для его собственной команды. В плане подготовки. Естественно, если подопечные Карреры увидят на поле Илью Помазуна, то будут особо яростно играть в завершающей фазе. Но готовиться к этому нельзя.

А вот Виктору Гончаренко готовиться надо. С Акинфеевым и без него – ЦСКА становится двумя разными командами, которые даже не знакомы друг с другом. И дело не в Помазуне – при Чепчугове было то же самое. Мало того, что они сами не выручают, так еще и защитники начинают устраивать приключения на ровном месте. ЦСКА и так почти не проводит «сухих» матчей, а без своего вратаря-символа – рассчитывать на это будет совсем совестно.

Со времени упомянутой выше разборки за спиной «Зенита» - в составе армейцев осталось 7 игроков (тогда на поле выходил даже Васин). У «Спартака» - двое. Если рассматривать коллективный опыт – то у ЦСКА вообще нет конкурентов в этом аспекте. Но он помогает не всегда, чему свидетельство – дерби этих же соперников весной. Наверное, непросто будет Васину, чей «перформанс» тогда запомнили многие.

Знаю, что некоторые болельщики удивлены назначением на такой матч балашихинского арбитра Владимира Сельдякова. Но если разбираться – его кандидатура «читалась», кто-то наошибался, кто-то в отъезде, а Сельдяков демонстрирует хороший уровень. «Спартак» в чемпионате либо кубке он судил трижды – и все три раза победили красно-белые. С ЦСКА встречался только дважды, у армейцев победа и ничья. Матчей такого уровня (как и вообще дерби) за плечами Сельдякова нет. Но можно уверенно сказать, что если он отработает качественно – сразу станет кандидатом на любой «большой» матч.

А эта игра – очень «большая». Ни один из московских клубов не хочет более топтаться на месте. И для каждого победа в дерби может стать элементом перезагрузки, если хотите, даже «дозаправки», причем не разбавленным бензином. Важно и нужно – обоим. Ничья – ничего не даст.