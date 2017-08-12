С футболом на постсоветском пространстве все плохо. Наши соседи в еврокубках

Футболисты "Алашкерта"

Наши и украинские клубы мы убираем за скобки. Они уже давно приняты в большую европейскую футбольную семью – регулярно играют в основной стадии турниров и даже одерживали в них победы. Речь пойдет об остальных.

На дворе август, а Грузия, Армения, Латвия и Эстония уже успели потерять всех своих представителей в еврокубках. Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Молдавия и неожиданно Литва сохранили по 1 команде.

Кстати, нужно сказать, что ранним началом еврокубкового сезона (ЛЧ стартовала 27, а ЛЕ 29 июня) недовольны многие. Футболисты не успевают уйти в отпуск, как уже менее чем через месяц после окончания сезона жизненно необходимо привести себя в форму и готовиться к важнейшим матчам. Раньше всех из клубов с постсоветского пространства стартовал в 1 раунде квалификации Лиги чемпионов армянский «Алашкерт». Противостояние с лучшим клубом «Андорры» (лучшим, а не единственным: в первенстве Андорры участвуют 5 команд) – «Санта Коломой» - получилось тяжелым, но завершилось для армянского чемпиона благополучно – 1:0 дома и 1:1 в гостях. Но уже в следующем раунде, уступив по сумме двух встреч БАТЭ, «Алашкерт» вылетел. Пребывание армянских команд в Лиге Европы было менее продолжительным. «Пюник», «Гандзасар» и «Ширак» вылетели в первом же раунде, проиграв 5 из 6 матчей с разницей мячей 3:17.

Таким же бесславным получилось выступление лучших клубов Грузии. Чемпион страны «Самтредиа» не смогла ничего противопоставить «Карабаху» в Лиге чемпионов (0-5, 0-1). Кутаисское «Торпедо», «Чихура» и батумское «Динамо» сыграли под стать чемпиону – 1 ничья и 5 поражений с разницей мячей 2:15. Как итог – вылет в первом же раунде второго по значимости турнира.

У эстонцев сито первого раунда еврокубков преодолел только «Калью», который тренирует российский тренер Сергей Францев. Но уже во втором раунде Лиги Европы клуб из Прибалтики уступил по всем статьям венгерскому «Фехервару» (0:3, 1:1). А действующий чемпион Эстонии, «Атлетик», умудрился вылететь из ЛЧ от первого же соперника, не забив ни одного гола в ворота «Хайбернианса» из Мальты (0:2, 0:1).

Участие латвийских клубов оказалось более скоротечным. «Спартак» из Юрмалы оступился во 2 раунде ЛЧ, проиграв по сумме матчей опытной «Астане». А во втором по значимости евротурнире недолго гостили «Вентспилс» и «Елгава», забившие на двоих 0 мячей, а пропустившие 4. Зато настоящее чудо совершила «Лиепайя», отыгравшая разницу в 2 мяча у североирландского «Крузейдерса» (1:3, 2:0). Выбила боевитых латвийцев литовская «Судува». Команды обменялись выездными победами, но у литовцев она была убедительнее.

Достойным можно назвать выступление другой литовской команды - «Тракай». Тренирует её Олег Василенко, работавший в штабе Гуса Хиддинка в «Анжи» и возглавлявший недолгое время «Урал». В первом же раунде Лиги Европы «Тракай» одолел шотландский «Сент-Джонстон». Героем противостояния стал 21-летний воспитанник воронежского «Факела» Максим Максимов, отличившийся по разу в каждом из матчей. Во 2 раунде в серии пенальти «Тракай» одолел шведский «Норрчепинг». Лучшим на поле опять был воронежец Максимов – все 3 гола на его счету. Чудеса продолжились и 3 раунде – в домашней встрече была обыграна македонская «Шкендия» 2:1. Не нужно лишний раз напоминать, что оба гола на счету Максимова. Однако всё закончилось в гостях: 0:3 – и прощай мечты о групповой стадии.

Несмотря на многочисленные потери, наши соседи всё еще представлены в еврокубках. «Астана» встретится с «Селтиком», а «Карабах» с «Копенгагеном» - в раунде плей-офф квалификации ЛЧ. Даже в случае вылета оба клуба будут задействованы в осенней лигоевропейской кампании. Куда также могут попасть «Судува», БАТЭ и «Шериф».

Чтобы понять, что результаты, на самом деле, плачевные, достаточно посмотреть, сколько клубов всего участвовало и сколько осталось – 5 из 36. Не нужно быть провидцем - достаточно посмотреть на имена соперников - чтобы предсказать, что в основной стадии останется еще меньше команд. И так каждый год. Без видимого прогресса.