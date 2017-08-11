Кто на Ломаченко? Определяем возможных соперников

После очередной доминирующей победы Василия Ломаченко автор «Советского Спорта» рассуждает о возможных соперниках украинской суперзвезды профессионального бокса.

В прошлый уикенд Василий Ломаченко одержал очередную досрочную победу над Мигелем Марриагой, деклассировав своего соперника. Как полагается, в интервью сразу после боя у Ломаченко спросили о его планах и возможных соперниках. И как всегда, Василий ответил: «Кто угодно!» Так кто же этот «кто угодно»? Кто все же осмелится выйти на бой против, наверное, самого техничного боксера современности? На ум приходят три фамилии: Ригондо, Дэвис, Гарсия.

«Олимпийские» разборки

Первый и наиболее вероятный оппонент Василия Ломаченко – Гильермо Ригондо. На двоих у этих боксеров четыре олимпийских золота и столько же золотых медалей чемпионатов мира. Они оба, в свое время считавшиеся лучшими любителями, получили заслуженное признание и в профессиональном боксе. Гильермо Ригондо занимает 6 строчку p4p, а Василий Ломаченко 5. И кубинец и украинец прославились не тем, что выиграли титулы чемпионов мира, а тем, как они это сделали. Доминирующие выступления обоих, а также филигранная техника, которую разбирают, копируют и пытаются подражать, вдохновляет любителей бокса и удивляет экспертов. А комментаторы HBO, повидавшие разные эпохи в боксе, уже не раз восторгались умениями обоих боксеров. Но, при всей схожести обоих спортсменов, они абсолютно разные, как на ринге, так и за его пределами. Если Василий Ломаченко – жизнерадостный, дружелюбный, по-хорошему простой, в общем, «свой» парень, то Ригондо, как выразился один комментатор отечественного телевидения: «сфинкс современного бокса». Он не говорит по-английски, всегда короток в своих интервью и зажат. На ринге он не показывает трюки из фильма «Матрица» как Ломаченко. Ригондо сдержан, любит ждать и контратаковать оппонента, он не делает ничего лишнего сверх того, что нужно для победы. Для истинных любителей бокса и аналитиков его манера бокса интересна, но для зрителей – нет. Но, при всех своих недостатках, он, несмотря на громкие заявления Василия Ломаченко, может доставить немало проблем украинскому спортсмену. Помимо того, что кубинец феноменально защищается, у него есть действительно сильный удар и хорошая работа ног; но главная проблема для Василия – то, что Ригондо левша. Василий не сможет так просто заходить ему за спину, как привык это делать с правшами, а его уклоны от передней руки наружу могут закончиться встречным левым боковым от кубинца. Ригондо же всегда уходит от атаки вовнутрь, что не совсем ортодоксально для левши, который боксирует с правшами. Против левши это техническое действие будет куда эффективнее.

Проблемой в этом потенциальном противостоянии является весовая категория и аппетиты Ригондо. Он чемпион в 122 фунтах(55,3 кг.), тогда как Ломаченко - в 130 фунтах(58,9 кг.), а, казалось бы, небольшая разница, чуть больше 3,5 кг., в таких весах является существенной. Сам Василий отказывается спускаться в вес, где был уже чемпионом мира 126 фунтов, и приглашает кубинца боксировать в 130. Ригондо согласен на такой риск, но промоутеры, а также финансовые запросы боксеров могут не дать сбыться этому интригующему противостоянию.

Под защитой Флойда

Флойд Мейвезер стал известен всему боксерскому миру благодаря своей феноменальной защите. С помощью поднятого вверх левого плеча и врожденной скорости он переигрывал, а когда-то и уничтожал своих соперников. Но даже после блистательной спортивной карьеры Флойд Мейвезер младший остается мастером защиты, на этот раз - своих подопечных. Джервонта Дэвис – один из птенцов компании Mayweather Promotions. В этом году 22 летний американский вундеркинд завоевал титул IBF, нокаутировав небитого к тому времени Хосе Педреса. Успев весной защитить свой титул, вновь отправив соперника в нокаут, Дэвис заявил о себе как о новой силе в дивизионе 130 фунтов. И после этой очередной победы встал вопрос: что же дальше? Другие чемпионы этой категории не горят каким-либо желанием объединять титулы и драться с достойными оппонентами; кроме Василия Ломаченко. Но как только пресса подняла этот вопрос, «Деньги» (прозвище Мейвезера), сославшись на юный возраст Дэвиса, ответил отказом. Видимо, он и дальше будет «мариновать» потенциальный супербой, как сам делал когда-то с Мэнни Пакьао. А встреча двух боксеров чемпионов WBO и IBF могла бы стать украшением любого боксерского вечера. Джервотна Дэвис - довольно быстрый левша, но защищается плечом в стиле «филадельфийской ракушки», точно так же, как и его покровитель Мейвезер. Было бы интересно посмотреть на атакующие возможности Ломаченко, когда тот встретится с соперником, который предпочитает такой способ защиты, довольно редкий в любительском боксе. Но все вновь упирается в промоутеров и кулуарные интриги.

Разборки по-мексикански

Третьим и наиболее вероятным на данный момент вариантом следующего противника является Майки Гарсия. Майки одержал блестящую победу над скандальным Эдриеном Броунером и занял 9 строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории авторитетного издания The Ring. Он чемпион WBC в следующей весовой категории 135 фунтов, но, как сказал сам Василий: «Вес для меня не проблема». Василий к такой встрече готов, но что же Майки. Для него стиль Ломаченко более чем не удобен: Василий много смещается, прекрасно работает на ногах и не застаивается после своих атак. Он уже дрался с панчерами и доказал, что умение превосходит силу. Что же Майки? Мексиканец - бьющий боксер, который привык попадать по своим соперникам и трудно предугадать реакцию Гарсии, когда его удары будут проходить рядом с Ломаченко. Майки иногда застаивается, хоть у него и прекрасная работа ног и баланс тела, что будет для Василия преимуществом. Смещение за переднюю ногу правши и закручивание того против часовой стрелки – то, что полюбилось многим зрителям. Но вновь в игру вступают промоутеры. Майки Гарсия долго судился с Бобом Арумом, промоутером Ломаченко, из-за чего не выступал почти 2 года, поэтому никто не знает, смогут ли стороны обоих боксеров договориться о поединке. И сам мексиканец горит желанием объединить титулы в своей весовой категории 135 фунтов и подняться выше, к Теренсу Кроуфорду, которого многие считают лучшим боксером современности.

В современном профессиональном боксе промоутеры играют порой большую роль, чем сами боксеры. Они, точно так же, как мафия в середине 20 века, взяли под свой контроль бокс, заставляя фанатов гадать: «а что если?» К тому же сами боксеры, чемпионы мира не стремятся рисковать и предпочитают более простых соперников, пускай и с небольшими призовыми. Рискнуть же они готовы только ради стоящих денег, которые никто не будет платить незрелищному, нерисковому боксеру. Вот и получается, что все хотят больше заработать без риска для себя, но по-настоящему большие деньги начинаются там, где результат боя заранее не ясен, где его трудно предугадать. Настоящие деньги начинаются там, где настоящий бокс, там, где Василий Ломаченко.