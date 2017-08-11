«После «Спартака» нам нельзя было…» Что «Зениту» запретили в вечер победы 5:1?

Защитник «Зенита» Денис Терентьев пришел в студию клубного телевидения и ответил на кучу нестандартных вопросов от болельщиков.

«Всем говорил, что Аршавин – красавец»

– Вы сможете спеть гимн «Зенита»?

– Смогу. Я с детства ходил на стадион. Весь гимн знаю. Но петь не буду!

– Скоро ждать вас на ВГИКе?

– Каждый вечер ждите! Я каждый день просматриваю, читаю. Всегда там!

– Как так получилось, что вы всегда там?

– У меня были знакомые, которые показали эту группу. Заходил, смеялся. Там много всяких приколов. Как-то раз и меня поймали, стали делать мемы. С улыбкой к этому отношусь.

– Чего ждать от «Зенита» в ближайших матчах?

– Против «Спартака» отдали много эмоций, в Екатеринбурге было непросто. К сожалению, не додавили. С «Ахматом» тоже будет тяжелый матч. Надеюсь, зрители заполнят стадион так, как и против «Спартака». Потому что это отличные эмоции.

– На каком языке вы разговариваете с тренерским штабом? Там же почти все итальянцы.

– Язык жестов. Какие-то слова уже понимаешь на итальянском, но пока это тяжело. Нам Игорь Витальевич [Симутенков] помогает с переводом, так что с пониманием проблем не бывает.

– У вас богатое зенитовское прошлое. Чем для вас был «Зенит» в детстве?

– Я с семи лет в клубе, до этого тоже с родителями ходил на стадион. В «Смене» был стенд с известными выпускниками, они были для меня идолами, кумирами. Я хотел тоже попасть на эту стену, к этому стремился. Так детство и прошло.

– Матч против «Бней Иегуды» был для вас вторым дебютом за «Зенит», после выхода в чемпионском сезоне при Спаллетти.

– Да, и он более осознанный. Безмерно этому рад.

– Кто был вашим любимым игроком в детстве?

– Друзья любили Робинью, Лэмпарда, кого-то еще. Я их тоже уважал, конечно, но мне больше нравился Аршавин – это было, когда я учился классе в седьмом. Когда Аршавин забивал четыре – я ходил и всем говорил, что он красавец. А первая игровая футболка у меня была «Манчестер Юнайтед», без фамилии.

«От страха остался лежать на кровати»

– Есть ли приметы, в которые вы верите?

– Стараюсь не верить. Есть только число одно нехорошее – 13. У меня день рождения как раз 13-го. Больше ни во что не верю.

– Ваш капитан – Доменико Кришито. Вы его понимаете?

– Да, даже когда Мистер мне что-то подсказывал – Миммо переводил для меня на русский. Русским он владеет. Я сам удивился, до этого сам не слышал его русского. Когда он надел капитанскую повязку, стал более серьезным даже.

– После матча со «Спартаком» все обсуждали записку от Роберто Манчини. Что там было?

– Нужно со ВГИКа дать информацию? На самом деле я не знаю.

– За что в «Зените» штрафуют, что запрещено?

– Например, после победы над «Спартаком» нельзя было пойти куда-то отметить. Хотя хотелось, после такой-то победы.

– График тренировок у вас жесткий?

– Очень. Никогда не сталкивался с таким. Очень серьезные требования к восстановлению, многие ребята по шесть-семь часов на базе находятся, чтобы восстановиться и потренироваться.

– Какой момент в ваших отпусках был самым ужасным?

– Однажды на Кипре ночью, часа в три такое было: мы оставили балкончик открытым, а кто-то хотел влезть. Я крикнул, но так и остался от страха на кровати. Все убежали. Кто-то хотел войти в комнату. Вышел только через минуту, уже никого не было.

– Вы слышали песню Сергея Шнурова «В Питере пять», поставили ли лайк?

– Я подписан на Шнура, так что слышал и поставил, да.