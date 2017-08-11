«В ЦСКА нет лишних денег и нет работы с болельщиками». Почему пусто на трибунах?

«Советский спорт» опросил неравнодушных к проблемам ЦСКА людей. Экс-футболисты, болельщики клуба, специалисты по маркетингу попытались каждый по-своему ответить на один простой вопрос: почему на новом стадионе не заполняются трибуны? Этим материалом мы продолжаем начатый разговор о проблемах посещаемости российских стадионов, в том числе «ВЭБ-Арены».

«НА ТАКОЙ ФУТБОЛ БОЛЕЛЬЩИК ХОДИТЬ НЕ ХОЧЕТ»

Валерий Масалитин, экс-игрок ЦСКА: Дело не в конфликте между руководством ЦСКА и болельщиками:

- Честно говоря, первое, что приходит на ум: многие сейчас в отпусках. Хотя мне не хочется думать о якобы конфликте руководства и болельщиков. Не думаю, что причина в этом. Наверное, невнятная игра команды тоже влияет - болельщики попросту не хотят ходить на такой футбол.

Но я не сомневаюсь, что в матче со «Спартаком» будет аншлаг. Если смотреть шире, то надо что-то предпринимать: работать хорошо с футбольными фанатами, заманивать их на стадион, какие-то розыгрыши устраивать, возможно. Вспомните, как раньше было? Все зависело от болельщиков: если стадион полный, ты получишь премиальные, если нет - то не получишь. Поэтому все тогда играли для зрителей, чтобы побольше приходили.

«МОСКВА – ГОРОД ЛЕНИВЫЙ»

Алексей Меринов, художник-карикатурист, болельщик клуба: НА ЦСКА не ходят, потому что с игрой не все в порядке:

- Что самое интересное, я сам еще ни разу там не был. Мое предположение - низкая посещаемость связана с игрой. Это первое. Кроме того, Москва - город все-таки ленивый. Я по себе знаю: я книжки выпускал и выставки устраивал. Нужна хорошая промоутерская служба, и этим надо заниматься постоянно. Многие жалуются, что дорогие абонементы и билеты. В Москве сейчас настолько много развлечений, и люди не всегда выбирают футбол. В этом смысле соглашусь со Слуцким: у нас не футбольная страна. Я недавно видел презентацию Неймара по телевизору. Битком забитый стадион, у нас на дерби столько не собирают, а это всего лишь презентация игрока. Я был на матче «Барселона» - «Сельта» - ни одного свободного места. Я думаю, на ЦСКА еще не ходят и потому, что с игрой у них не все в порядке. Рецепт один: хорошая реклама и необходимость улучшить свою игру. Особенно на рекламе надо сделать акцент, бомбить по соцсетям, по радиостанциям.

«МЫ ВИДИМ, КАК ОТНОСЯТСЯ К ФУТБОЛИСТАМ»

Андрей Малосолов, спортивный функционер, известный болельщик ЦСКА:

- Мне трудно сказать, с чем конкретно вызвана такая невысокая посещаемость ЦСКА. Я считаю, что проблема не в одном отдельно взятом клубе, здесь надо смотреть шире. Имидж российского футбола упал ниже плинтуса. Мы видим, на каком месте находится сборная России в рейтинге ФИФА, как относятся к футболистам.

В ЦСКА на стадион ходит та публика, которую принято считать коренной, это те 11-13 тысяч болельщиков, которые всегда были с клубом. Для того, чтобы привлечь болельщиков со стороны, с района метро Сокол, нужно проводить достаточно большую работу, а это тоже стоит определенных денег. В ЦСКА лишних денег нет, тем более на подобные мероприятия. Не стоит забывать, что в прошлом году у «армейцев» были серьезные конфликты, связанные с деятельностью тренера Леонида Слуцкого, с той игрой, которую клуб показывал. Сейчас ситуация исправляется, но исправлять всегда сложнее, чем строить.

«НЕТ МОТИВАЦИИ ИДТИ НА СТАДИОН»

Михаил Грушевский, артист, болельщик клуба:

- Я не согласен с тем, что поклонников «армейцев» на трибуне стало меньше. В прошлые годы на домашних матчах в Химках посещаемость была ниже, чем сейчас. Если же посещаемость не на там уровне, на который рассчитывало руководство ЦСКА, в таком случае надо проводить соцопрос среди «армейцев»: чем их не устраивает новый стадион. Безусловно, это сложная экономическая и логистическая проблема. Однако все это вопрос времени. Очень надеюсь, что после открытия станции метро «ЦСКА», мотивации посещать стадион будет больше, поскольку, во-первых, это момент удобства. И вдобавок, еще и некий моральный фактор. С другой стороны, я бы не стал раздувать проблему. Стадиону еще нет и года, поэтому надо немного набраться терпения, изучить статистику и тогда уже делать какие-то выводы.

«СТАДИОН НЕ ОЧЕНЬ КОМФОРТНЫЙ»

Мария Гришко, экс-директор по маркетингу «Шахтера» и «Рубина», ныне директор по маркетингу одного из агентств:

- Понятно, что ЦСКА – это топ-клуб, но при этом если сравнивать его с основными конкурентами - «Спартаком» и «Зенитом» - то, мне кажется, «армейцы» меньше уделяют времени работе с болельщиками. Понимаете, задача - не просто пригласить на матч и продать билеты, это дополнительная работа. Мне очень нравится, как эту работу проводит «Спартак» и «Зенит», неплохо в этом смысле работает и «Локомотив». У ЦСКА я такой обширной работы не вижу, это первый момент.

Второй момент, если говорить о новом стадионе, он достаточно симпатичный, но не очень комфортный. Такое впечатление, что работу над ним до конца не довели. Вроде бы, построили, а сделать его комфортным для болельщиков то ли средств, то ли времени не хватило. Люди чувствуют такое отношение, и это влияет на посещаемость. Посмотрите, как люди заходят на этот стадион, какие очереди на входе. Меня это очень удивило, я такое помню, наверное, в «Ростове» лет 10 назад, когда 40 минут стояла на сектор и не могла туда войти. И тоже самое я вижу на современном стадионе ЦСКА. Люди терпеливо ждут, но не все на это готовы, скажем так. Мне кажется в этом вторая причина.

Если говорить о том, что делать, то, конечно, по щелчку эта проблема не решится. Могу сказать по опыту работы в донецком «Шахтере», на подобную работу времени понадобится не полгода и не год, а гораздо больше. Индивидуально с болельщиками работать надо. Должна быть база данных, надо подготовить специальный комплекс предложений для них. Ну и комфорт, как это делает «Локомотив» на самом стадионе. Сервис у них очень здорово развит. Плюс удобное время начала матча. Если у ЦСКА все это наладить, то результаты последуют незамедлительно.

«У КЛУБА ПРОКОЛЫ В РАБОТЕ ПО МАРКЕТИНГУ»

Дмитрий Юрцвайг, директор по маркетингу одной из компаний, болельщик ЦСКА:

- Проблема в том, что у ЦСКА нет такой базы болельщиков, как у «Спартака». Все остальное - это проколы работы клуба по маркетингу. Эта проблема существует давно, и стадион здесь не при чем. У ЦСКА есть определенный контингент, который ходит на них и зимой, и летом. А за всех остальных нужно бороться. Думаю, что в клубе это понимают, но за раз проблему решить нельзя. Эту работу надо было начинать давно. Момент был упущен в 2005 году, когда команда выиграла Кубок УЕФА. Пик популярности клуба достиг в тот момент максимума. Тогда можно было здорово расширить базу болельщиков, прежде всего, за счет нейтральных фанатов.

Сейчас надо вести системную работу с болельщиками, включая разные компоненты, в частности ценовые. Ну и, разумеется, создать максимальный комфорт на стадионе.

Матч ЦСКА - Спартак Место и дата 12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция



