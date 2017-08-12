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Тимур Жамалетдинов: ЦСКА – фаворит в матче со «Спартаком»

Андрей Попов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимур Жамалетдинов
Тимур ЖамалетдиновФото: ФК ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу над «Спартаком» в матче молодежного первенства и поделился ожиданиями от предстоящего дерби.

- Оттого что забили гол «Спартаку» - особые эмоции?

- Нет, все же это молодежное первенство. Вот если бы отличился за основной состав... Но «Спартак» - принципиальный соперник, у нашей команды всегда с ним трудная борьба. Рад, что победили. Ведь у нас этого не получалось, наверное, пару лет. Если честно, то рад, что забил. Но самое важное, что команда выиграла.

- Надеетесь выйти на поле хоть на несколько минут?

- Очень хочется. Но это решает только главный тренер.

- Какие ожидания от завтрашней игры? Кто будет фаворитом?

- Мы будем играть дома, поэтому считаю, что наша команда фаворит. ЦСКА нужно завоевать три очка. Хотим одержать победу и выложимся на 100% ради победы.

- Как считаете, «Спартак» уже отошел морально от разгромного поражения в Санкт-Петербурге?

- Считаю, да. После Питера они уверенно победили дома «Арсенал». Уверен, что тренер разобрал все ошибки и теперь готовятся к игре с нами.

- Ожидали, что «Спартак» может проиграть «Зениту» с таким разгромным счетом?

- Видел этот матч. Не ожидал, что так получится. «Зенит» был сильнее. Считаю, что с Манчини они будут одними из главных претендентов на золотые медали.

- Под вопросом участие Игоря Акинфеева. С ним и без него - это два разных ЦСКА?

- Конечно. все же Игорь - номер один у нас. И я говорю не про его амплуа, а вообще среди всех футболистов. Надеюсь, он сыграет. Очень ответственный матч на кону. Но если Игорь все же не сможет выступить, то мы поможем Илье Помазуну. Считаю, он хорошо отыграет.

- Чалов никак не может забить в нынешнем сезоне. Он сильно расстраивается из-за этого?

- Конечно, Федя не доволен, что не получается отличиться. Но уверен, что скоро он использует свой шанс. Все-таки Федя - везунчик. Если у него будут хорошие голевые моменты, то он непременно их реализует.

- Забьет в дерби?

- Если будет играть, то не вижу преград.

- После «Спартака» предстоит матч в Лиге чемпионов с «Янг Бойз». Что скажете об этом сопернике?

- Знаю, что они обыграли киевское «Динамо». Они давно выступают в главное еврокубке Европы, однако мы пока не разбирали их игру. Кстати, швейцарцы вообще выходили из группы?

- Нет. Они даже ни разу не пробивались в группу ЛЧ.

- И сейчас не выйдут!

- «Янг Бойз» сильнее АЕК?

- Если победили «Динамо», то конечно.

- Вы не так много играете в ЦСКА. Не думали уйти в аренду, как это сделали Чернов и Ефремов?

- Я думал об этом. Но главный тренер в меня верит и хочет, чтобы я остался. Я намерен оправдать его доверие. Поэтому, буду работать и стараться приносить пользу команде.

- Все-таки предложения были?

- Из первой лиги. Из РФПЛ не было предложений.

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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