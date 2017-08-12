«Полковник, получал орден от Путина». Кто будет судить главное дерби страны?

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил, почему на дерби ЦСКА – «Спартак» назначен именно Владимир Сельдяков.

- Главное дерби страны отсудит 39-летний Владимир Сельдяков. Раньше матчи подобного уровня он не судил.

- Ну и что? Сельдяков – замечательный судья, который подтвердил свой потенциал предыдущими играми. Он заслужил работать на дерби, - сказал Будогосский.

- В этом сезоне он отсудил три матча - «Анжи» - ЦСКА (1:3), «Зенит» - «Рубин» (2:1), «Уфа» - «Ахмат» (3:2). Во всех хорошие оценки?

- Дело не только в этих играх, мы и до этого видели, что Сельдяков - талантливый арбитр. Поймите простую вещь: он – полковник, получал орден из рук нашего обожаемого президента Владимира Путина, написал учебник по физподготовке для военных вузов. Это все говорит о том, что он – думающий человек. Что он не просто так пришел в профессию.

- А что за орден?

- Спросите у Владимира Владимировича. Поверьте, это не просто так. Не понимаю, почему есть какие-то вопросы по назначению Сельдякова на дерби. У нас сегодня к счастью вообще много хороших молодых судей, которые обязаны судить такие матчи. Это и Алексей Сухой, и Евгений Турбин, и Кирилл Левников. У нас сильная подборка судей. Да, на данный момент Левников и Турбин судят в первом дивизионе, потому что допустили серьезные ошибки в предыдущих матчах («Динамо» - «Амкар» и ЦСКА – СКА – соответственно. – Прим. Ред.). Но они вернутся, и будут работать еще лучше.

- Что-то сказали Сельдякову перед матчем?

- А что мне нужно было ему говорить? Он к дерби готов. Он все понимает, и я уверен в нем.

- В четверг была новость, что дерби могли судить Сергей Лапочкин или Алексей Николаев, но против них выступили клубы.

- Клубы не могут быть против, потому что есть конвенция УЕФА. Только судейский комитет определяет, кого назначать на матчи.

- Подано ли заявление в комитет по этике РФС по поводу слов гендиректора «Динамо» Евгения Муравьева об «ангажированности» российских арбитров?

- Пока не получил никаких документов. Но если будет такая возможность, то я попрошу Виталия Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике.

- Как расценены действия Алексея Николаева в матче «Краснодар» - «Урал» (1:1)?

- Он ошибся (в назначении пенальти. – Прим. ред.), это серьезная ошибка. Поэтому для него нагрузка по матчам РФПЛ будет снижена. Я позвонил президенту «Урала» Григорию Иванову, извинился. На этом все.

ФАКТЫ О СЕЛЬДЯКОВЕ

- Родился и вырос в Балашихе.

- Прошел все ступени клуба «Машиностроитель (Балашиха) – вплоть до взрослой команды.

- После школы поступил в Военно-технический университет. После окончания учебы стал работать в вузе, дослужившись до звания полковника.

- Тренирует мужскую команду СДЮСШОР «Балашиха», которая выступает на чемпионате Московской области по футболу.

- С 2016 года работает на матчах РФПЛ. Судит матчи разных уровней уже 16 лет.