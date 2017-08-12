«Полковник, получал орден от Путина». Кто будет судить главное дерби страны?
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей
Будогосский объяснил, почему на дерби ЦСКА – «Спартак» назначен именно Владимир
Сельдяков.
- Главное дерби
страны отсудит 39-летний Владимир Сельдяков. Раньше матчи подобного уровня он
не судил.
- Ну и что? Сельдяков –
замечательный судья, который подтвердил свой потенциал предыдущими играми. Он
заслужил работать на дерби, - сказал Будогосский.
- В этом сезоне
он отсудил три матча - «Анжи» - ЦСКА (1:3), «Зенит» - «Рубин» (2:1), «Уфа» -
«Ахмат» (3:2). Во всех хорошие оценки?
- Дело не только в этих играх, мы и
до этого видели, что Сельдяков - талантливый арбитр. Поймите простую вещь: он –
полковник, получал орден из рук нашего обожаемого президента Владимира Путина,
написал учебник по физподготовке для военных вузов. Это все говорит о том, что
он – думающий человек. Что он не просто так пришел в профессию.
- А что за орден?
- Спросите у Владимира
Владимировича. Поверьте, это не просто так. Не понимаю, почему есть какие-то
вопросы по назначению Сельдякова на дерби. У нас сегодня к счастью вообще много
хороших молодых судей, которые обязаны судить такие матчи. Это и Алексей Сухой,
и Евгений Турбин, и Кирилл Левников. У нас сильная подборка судей. Да, на
данный момент Левников и Турбин судят в первом дивизионе, потому что допустили
серьезные ошибки в предыдущих матчах («Динамо» - «Амкар» и ЦСКА – СКА –
соответственно. – Прим. Ред.). Но они
вернутся, и будут работать еще лучше.
- Что-то сказали
Сельдякову перед матчем?
- А что мне нужно было ему
говорить? Он к дерби готов. Он все понимает, и я уверен в нем.
- В четверг была
новость, что дерби могли судить Сергей Лапочкин или Алексей Николаев, но против
них выступили клубы.
- Клубы не могут быть против,
потому что есть конвенция УЕФА. Только судейский комитет определяет, кого
назначать на матчи.
- Подано ли
заявление в комитет по этике РФС по поводу слов гендиректора «Динамо» Евгения
Муравьева об «ангажированности» российских арбитров?
- Пока не получил никаких
документов. Но если будет такая возможность, то я попрошу Виталия Мутко, чтобы
он обратился в комитет по этике.
- Как расценены
действия Алексея Николаева в матче «Краснодар» - «Урал» (1:1)?
- Он ошибся (в назначении пенальти.
– Прим. ред.), это серьезная ошибка. Поэтому
для него нагрузка по матчам РФПЛ будет снижена. Я позвонил президенту
«Урала» Григорию Иванову, извинился. На
этом все.
ФАКТЫ О СЕЛЬДЯКОВЕ
- Родился и вырос в Балашихе.
- Прошел все ступени клуба
«Машиностроитель (Балашиха) – вплоть до взрослой команды.
- После школы поступил в
Военно-технический университет. После окончания учебы стал работать в вузе,
дослужившись до звания полковника.
- Тренирует мужскую команду СДЮСШОР
«Балашиха», которая выступает на чемпионате Московской области по футболу.
- С 2016 года работает на матчах
РФПЛ. Судит матчи разных уровней уже 16 лет.