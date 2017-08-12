Серебряный дубль Клишиной и Пронкина

На чемпионате мира в Лондоне российские спортсмены завоевали еще две медали. Обе – серебряные и обе – приятно неожиданные: Дарья Клишина стала второй в прыжках в длину, а Валерий Пронкин – в метании молота.

НИЧЕГО СЕБЕ «БЛОНДИНКА»!

В прошлогодне-олимпийском Рио-де-Жанейро Клишина представляла легкоатлетическую Россию в полном одиночестве. Всю остальную огромную сборную к Играм не допустила ИААФ. Дарья, конечно, была не в восторге от пристального внимания к своей персоне (находились даже умники, называвшие ее предательницей - мол, должна была отказаться, из солидарности с отстраненными соотечественниками), однако Олимпиада есть Олимпиада. Уж лучше участвовать так, чем вообще никак.

В Рио Клишина осталась девятой с результатом 6,63. Не густо, но и не пусто, примерно как ждали. При всех визуальных достоинствах нашей красавицы-блондинки, за гроссмейстерские семь метров она прыгала и ненамного, и довольно давно. Предыдущий раз - в 2013-м. Ну, выступила, не дрогнула, прошла в финал - и на том спасибо.

В среду в итоговом протоколе квалификации ЧМ-2017 Клишина занимала совсем другое место: первое. С жутковатым результатом 666 сантиметров. Да, квалификация – это только квалификация, тем более, в проливной дождь. И все же…

Когда в пятницу 12 лучших в мире прыгуний в длину вышли на лондонскую арену, небо над британской столицей было милостиво безоблачным. И после стартовой попытки на первом месте опять стояла она: Дарья Клишина - 6,78. Ничего себе «блондинка»!

До этого дня Клишина могла похвастаться только бронзой ЧЕ-2014 и двумя победами на зимних первенствах континента. Вполне типичный набор для элитной спортсменки «второго ряда». Типа ездит туда-сюда по турнирам, собирает средние призовые и ни на что большее особо не претендует.

Раньше Клишина часто показывала лучшие результаты именно в первой попытке. И, разумеется, после далекого начального прыжка, все три призерши Рио-2016 – американки Тианна Бартолетта и Бриттни Риз с Иваной Шпанович из Сербии – стаей голодных гарпий бросились за россиянкой в погоню. Ой-ей-ей, какие страшные. Сейчас догонят, сожрут – даже перышка от нашей красавицы не останется…

Прежнюю Клишину – обязательно сожрали бы. Но не такую.

Да, во второй попытке Шпанович выдала 6,96, а в третьей Риз сиганула на 7,02. Однако Русская Даша не смотрела на все это со стороны, не дрожала и не ждала своей жертвенной участи. Она выдала гарпиям в ответ такую серию, что от них самих перья во все стороны полетели.

Вот они, эти клишинские чудо-прыжки:

Попытка 1 – 6,78.

Попытка 2 – 6,88!

Попытка 3 – заступ (единственный).

Попытка 4 – 6,91!!

Попытка 5 – 7,00!!!

Попытка 6…

Стоп. Тут самое время сделать паузу.

ПРОНКИН ТОЖЕ ВЫДАЛ СУПЕРСЕРИЮ

Дело в том, что последний прыжок у Клишиной тоже получился на загляденье: своим, скажем так, туловищем, она приземлилась явно за семиметровую отметку.

У сидевшей чуть в стороне Риз моментально закаменело лицо. Она почувствовала, каким керосином запахло в воздухе лондонского стадиона и…

Увы, Клишину подвела правая рука. В последний момент она отбросила ее назад и влезла в песок прыжковой ямы позади «остальной себя». Вместо золота получилось 6,83 и серебро. Но зато какое! Недаром после прыжка на 7,00 Дарья была не очень довольна: до титула-то – всего двух сантиметров не хватило. Так что еще встретимся…

За подвигами Клишиной несколько потерялось начало мужского финала в метании молота. Как оказалось - зря. Оба россиянина, прежде не особо блиставшие успехами на мировой арене, заявили о себе сразу: после первой попытки Валерий Пронкин шел вторым (77,00), а после второй Андрей Сокирский (77,50) стал первым!

Конечно, соперники и здесь не думали дремать. Как-никак, чемпионат мира. Но если Сокирский улучшить свой результат больше не смог, то 23-летний дебютант ЧМ Пронкин выдал серию не хуже, чем Клишина: все шесть попыток за 75 метров и концовка «по нарастающей» - 77,98 в пятом броске и 78,16 в шестом. Единственный, кто устоял перед этой атакой, – теперь уже трехкратный чемпион мира Павел Файдек. Ничего, пан Файдек, мы с вами еще встретимся.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ - С МЕДАЛЬЮ

Напомню, что в Лондоне Россию представляют всего-то 19 спортсменов. Под нейтральным флагом, без гимна и т.д. Вроде как «бездомные». Сейчас из 19 человек выступили 13, и добыли три медали серебряного достоинства: Клишина, Пронкин и Сергей Шубенков в барьерном спринте. То есть, каждый четвертый – на пьедестале.

А ведь чемпионат еще не закончен. У нас еще есть прыжки в высоту, и не только женские, где в субботу главным фаворитом будет Мария Ласицкене, но и мужские: там в финал отобрались и Данила Лысенко, и Илья Иванюк. Лысенко вошел в шестерку спортсменов, выполнивших квалификационный норматив, со второй попытки взяв 2,31 (с первой это сделали лишь двое – именитые Мутаз Баршим из Катара и украинец Богдан Бондаренко), а Иванюк остановился на 2,29, но без проблем (7-е место) прошел в дюжину сильнейших по попыткам.

Плюс еще воскресная ходьба. Плюс десятиборец Илья Шкуренев, который был допущен на первенство планеты в последний момент, успел установить личный рекорд (и заодно второй результат мирового сезона) на июньском чемпионате страны в Смоленске, и в Лондоне после пяти видов делит 9-е место. Невысоко, конечно, однако в субботу у Шкуренева – коронный шест.

Так что еще посмотрим. И в два последних дня ЧМ-2017, и на дальнейших соревнованиях - особенно если там у нас, наконец, будет не одна Клишина и не «19 отверженных», а нормальная сборная «от и до». С флагом и всем прочим. А уж повод сыграть российский гимн они нам устроят, не сомневайтесь.

Легкая атлетика

Чемпионат мира. Лондон

Длина. Женщины

1. Бриттни Риз (США) – 7,02

2. Дарья Клишина (Россия) – 7,00

3. Тианна Бартолетта (США) – 6,97

4. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,96

Молот. Мужчины

1. Павел Файдек (Польша) – 79,81

2. Валерий Пронкин (Россия) – 78,16

3. Войцех Новицки (Польша) – 78,03

5. Алексей Сокирский (Россия) – 77,50