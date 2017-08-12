Серебряный дубль Клишиной и Пронкина
На
чемпионате мира в Лондоне российские спортсмены завоевали еще две медали. Обе –
серебряные и обе – приятно неожиданные: Дарья Клишина стала второй в прыжках в
длину, а Валерий Пронкин – в метании молота.
НИЧЕГО СЕБЕ «БЛОНДИНКА»!
В
прошлогодне-олимпийском Рио-де-Жанейро Клишина представляла легкоатлетическую
Россию в полном одиночестве. Всю остальную огромную сборную к Играм не
допустила ИААФ. Дарья, конечно, была не в восторге от пристального внимания к
своей персоне (находились даже умники, называвшие ее предательницей - мол,
должна была отказаться, из солидарности с отстраненными соотечественниками),
однако Олимпиада есть Олимпиада. Уж лучше участвовать так, чем вообще никак.
В Рио
Клишина осталась девятой с результатом 6,63. Не густо, но и не пусто, примерно
как ждали. При всех визуальных достоинствах нашей красавицы-блондинки, за
гроссмейстерские семь метров она прыгала и ненамного, и довольно давно.
Предыдущий раз - в 2013-м. Ну, выступила, не дрогнула, прошла в финал - и на
том спасибо.
В среду
в итоговом протоколе квалификации ЧМ-2017 Клишина занимала совсем другое место:
первое. С жутковатым результатом 666 сантиметров. Да, квалификация – это только
квалификация, тем более, в проливной дождь. И все же…
Когда в
пятницу 12 лучших в мире прыгуний в длину вышли на лондонскую арену, небо над
британской столицей было милостиво безоблачным. И после стартовой попытки на
первом месте опять стояла она: Дарья Клишина - 6,78. Ничего себе «блондинка»!
До
этого дня Клишина могла похвастаться только бронзой ЧЕ-2014 и двумя победами на
зимних первенствах континента. Вполне типичный набор для элитной спортсменки
«второго ряда». Типа ездит туда-сюда по турнирам, собирает средние призовые и
ни на что большее особо не претендует.
Раньше
Клишина часто показывала лучшие результаты именно в первой попытке. И,
разумеется, после далекого начального прыжка, все три призерши Рио-2016 –
американки Тианна Бартолетта и Бриттни Риз с Иваной Шпанович из Сербии – стаей
голодных гарпий бросились за россиянкой в погоню. Ой-ей-ей, какие страшные.
Сейчас догонят, сожрут – даже перышка от нашей красавицы не останется…
Прежнюю
Клишину – обязательно сожрали бы. Но не такую.
Да, во
второй попытке Шпанович выдала 6,96, а в третьей Риз сиганула на 7,02. Однако
Русская Даша не смотрела на все это со стороны, не дрожала и не ждала своей
жертвенной участи. Она выдала гарпиям в ответ такую серию, что от них самих
перья во все стороны полетели.
Вот
они, эти клишинские чудо-прыжки:
Попытка
1 – 6,78.
Попытка
2 – 6,88!
Попытка
3 – заступ (единственный).
Попытка
4 – 6,91!!
Попытка
5 – 7,00!!!
Попытка
6…
Стоп.
Тут самое время сделать паузу.
ПРОНКИН ТОЖЕ ВЫДАЛ СУПЕРСЕРИЮ
Дело в
том, что последний прыжок у Клишиной тоже получился на загляденье: своим,
скажем так, туловищем, она приземлилась явно за семиметровую отметку.
У
сидевшей чуть в стороне Риз моментально закаменело лицо. Она почувствовала,
каким керосином запахло в воздухе лондонского стадиона и…
Увы,
Клишину подвела правая рука. В последний момент она отбросила ее назад и влезла
в песок прыжковой ямы позади «остальной себя». Вместо золота получилось 6,83 и
серебро. Но зато какое! Недаром после прыжка на 7,00 Дарья была не очень
довольна: до титула-то – всего двух сантиметров не хватило. Так что еще
встретимся…
За
подвигами Клишиной несколько потерялось начало мужского финала в метании
молота. Как оказалось - зря. Оба россиянина, прежде не особо блиставшие
успехами на мировой арене, заявили о себе сразу: после первой попытки Валерий Пронкин
шел вторым (77,00), а после второй Андрей Сокирский (77,50) стал первым!
Конечно,
соперники и здесь не думали дремать. Как-никак, чемпионат мира. Но если Сокирский
улучшить свой результат больше не смог, то 23-летний дебютант ЧМ Пронкин выдал
серию не хуже, чем Клишина: все шесть попыток за 75 метров и концовка «по
нарастающей» - 77,98 в пятом броске и 78,16 в шестом. Единственный, кто устоял
перед этой атакой, – теперь уже трехкратный чемпион мира Павел Файдек. Ничего,
пан Файдек, мы с вами еще встретимся.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ - С МЕДАЛЬЮ
Напомню,
что в Лондоне Россию представляют всего-то 19 спортсменов. Под нейтральным
флагом, без гимна и т.д. Вроде как «бездомные». Сейчас из 19 человек выступили
13, и добыли три медали серебряного достоинства: Клишина, Пронкин и Сергей
Шубенков в барьерном спринте. То есть, каждый четвертый – на пьедестале.
А ведь
чемпионат еще не закончен. У нас еще есть прыжки в высоту, и не только женские,
где в субботу главным фаворитом будет Мария Ласицкене, но и мужские: там в
финал отобрались и Данила Лысенко, и Илья Иванюк. Лысенко вошел в шестерку
спортсменов, выполнивших квалификационный норматив, со второй попытки взяв 2,31
(с первой это сделали лишь двое – именитые Мутаз Баршим из Катара и украинец
Богдан Бондаренко), а Иванюк остановился на 2,29, но без проблем (7-е место)
прошел в дюжину сильнейших по попыткам.
Плюс
еще воскресная ходьба. Плюс десятиборец Илья Шкуренев, который был допущен на
первенство планеты в последний момент, успел установить личный рекорд (и заодно
второй результат мирового сезона) на июньском чемпионате страны в Смоленске, и
в Лондоне после пяти видов делит 9-е место. Невысоко, конечно, однако в субботу
у Шкуренева – коронный шест.
Так что
еще посмотрим. И в два последних дня ЧМ-2017, и на дальнейших соревнованиях -
особенно если там у нас, наконец, будет не одна Клишина и не «19 отверженных»,
а нормальная сборная «от и до». С флагом и всем прочим. А уж повод сыграть
российский гимн они нам устроят, не сомневайтесь.
Легкая
атлетика
Чемпионат
мира. Лондон
Длина.
Женщины
1.
Бриттни Риз (США) – 7,02
2.
Дарья Клишина (Россия) – 7,00
3.
Тианна Бартолетта (США) – 6,97
4.
Ивана Шпанович (Сербия) – 6,96
Молот.
Мужчины
1. Павел
Файдек (Польша) – 79,81
2.
Валерий Пронкин (Россия) – 78,16
3.
Войцех Новицки (Польша) – 78,03
5.
Алексей Сокирский (Россия) – 77,50