«Выбирали между Барцокасом и Блаттом». Павел Астахов – о переменах в «Химках»

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов побывал в гостях у «Советского спорта». Мы обсудили предстоящий сезон в Евролиге, смену главного тренера команды, новый контракт Алексея Шведа и шансы нашей сборной на чемпионате Европы.

О НАЗНАЧЕНИИ БАРЦОКАСА

- Когда решался вопрос с новым главным тренером, на финальном этапе у нас определилось две кандидатуры – Георгиос Барцокас и Дэвид Блатт. Блатта любят в России - конечно, мы хотели видеть его в нашей команде. Но не секрет, что он надеется через год вернуться в НБА, а в настоящий момент у Дэвида есть действующий контракт с «Дарушафакой». Блатт честно объяснил, что у него остались невыполненные обязательства перед его нынешним клубом и он не готов к переезду в Химки. В итоге мы сосредоточились на переговорах с Барцокасом и быстро пришли к соглашению.

- Но ведь он провалил свой последний сезон в «Барселоне» - даже не вышел в плей-офф Евролиги.

- Конечно, нас тоже волновал этот вопрос. Георгиос объяснил, почему так получилось. Было много причин. Начиная от того, что его ожидания по комплектованию команды не совпали с реальностью, и заканчивая травмами ведущих игроков. В конце концов, один год – не показателен. Барцокас выигрывал Евролигу с «Олимпиакосом» в 2013 году. Выводил в «Финал четырех» «Локомотив-Кубань». Он работал в России, знает и любит нашу страну, знает многих ведущих баскетболистов и прекрасно представляет, что его ждет в «Химках». Еще немаловажно – Барцокас, в отличие от Душко Ивановича, уже играл в Евролиге при новом формате регулярного чемпионата. У него есть тот опыт, которого пока нет у нас, и это имеет важное значение.

- То есть, приглашали грека чисто под Евролигу?

- Не совсем. Я помню его сезон в «Локо». Кубанцы тогда заняли третье место на «Финале четырех» в Берлине, но места в Евролиге не сохранили. Потому что уступили нам в четвертьфинале Лиги ВТБ. Я тогда заметил - Барцокас слишком сосредоточен на европейском турнире и не так много внимания уделяет внутреннему. А ведь путевка в Евролигу доступна только через Лигу ВТБ – лицензии «А» у нас нет! Тот же успех «Локомотива» в немецкой столице не помог им остаться в Европе. В итоге команда потеряла часть финансирования и многих ведущих игроков. Нас такой вариант не устраивает. Я объяснил Барцокасу – «Химкам» важны успехи на обеих аренах. Он нашу позицию понял.

- По слухам, одна из причин отставки Ивановича – тот факт, что ни действующие игроки команды, ни потенциальные новички не хотели работать с Душко.

- Я такие разговоры тоже слышал. Но в частных беседах с ребятами никто подобной мысли не высказывал. Да, не всех все устраивало в подходе Душко. Он – представитель старой, советско-югославской школы: гоняет подопечных без продыху, никаких выходных… Конечно, многим не нравятся такие нагрузки. Но до открытых конфликтов не доходило. Хотя сама система Ивановича, на мой взгляд, не вполне соответствует современной реальности. У Евролиги изменился формат, матчей проводится больше, в том числе – важных. В Единой лиге их тоже меньше не стало. Нагрузку надо рассчитывать так, чтобы баскетболисты не выдыхались к концу сезона. Барцокас лучше понимает, как это сделать.

Есть еще один важный нюанс. Открою небольшой секрет, но это тоже повлияло на решение расстаться с Ивановичем – мы ни разу под его руководством не дали бой ЦСКА. Когда главным тренером был Римас Куртинайтис, «Химки» армейцев даже в Евролиге обыгрывали. А с Душко за семь матчей ни разу в концовку не зашли… Словно смирялись с поражением заранее. Так дальше продолжать нельзя.

О КОНТРАКТЕ ШВЕДА

- Первый год в «Химках» у Леши ушел на адаптацию, но второй сезон он провел на высочайшем уровне. Да, были и неудачные матчи, но в целом Швед доказал - он остается одним из лучших игроков Европы. Алексей играет ярко, красиво, эффективно, на него ходят зрители, и он – лидер нашей команды. Разумеется, мы хотели продлить с ним контракт! Но оставался шанс, что Шведа позовут обратно в НБА. Ему могли предложить такой крупный контракт, который бы мы не перебили. Сейчас этого не случилось, а возвращаться за океан просто так Леше уже неинтересно. Так что мы продлили соглашение до 2020 года.

- Правда, что в его контракте больше нет опции о досрочном расторжении в случае предложения из НБА?

- Нас тоже можно понять – мы хотим определенной стабильности. Терять в какой-то момент своего лучшего игрока никто не хочет. Так что от такой опции мы отказались. Но если Шведа очень захотят снова видеть в НБА, можно будет договориться об отступных, о выкупе контракта. Из принципа мешать Леше вернуться в Америку, если он этого захочет и у него будет достойный вариант, мы не станем. Просто хотим иметь право на какую-то компенсацию за потерю своего лидера.

- Тот факт, что Швед продлил контракт только после расставания «Химок» с Ивановичем – совпадение?

- Именно так. После окончания сезона он улетел в отпуск, занимался лечением старой травмы ноги, потом тренировался с папой в Белгороде. Нам было некуда торопиться. Когда время пришло – мы обсудили детали соглашения и поставили подписи под контрактом. Смена главного тренера тут не при чем.

О НОВИЧКАХ КОМАНДЫ

- Я очень хотел пригласить Стефана Марковича еще прошлым летом. Но Иванович, почему-то, не видел его в составе. Хотя позже изменил свое мнение. Когда Стефан помог «Зениту» дважды победить нас в начале полуфинальной серии Лиги ВТБ, Душко сказал: «Какой классный парень! Жаль, что играет не за нас». Та серия, вообще, добавила мне седых волос. Но «Зенит» сгубило, что они, ведя 2:0, начали видеть себя в финале. В спорте такие вещи не проходят – бороться надо до конца. Мы не опустили руки и все-таки добились успеха.

- Марковичу сделали предложение по ходу полуфинала?

- Нет, конечно. Во-первых, в тот момент он бы сказал: «Пойду куда угодно, только не в «Химки»!». Такой был уровень накала страстей в этой серии. Во-вторых, мы еще не знали – попадем в Евролигу или нет? Для игроков подобного уровня очень важно выступать в подобном турнире. Так они остаются на виду, могут обеспечить себе лучшие контракты. Если бы мы задачу не выполнили – звать Марковича не было бы смысла. Но я рад, что в итоге мы с ним договорились. Стефан много лет провел в сборной с Милошем Теодосичем. Он знает, как помочь яркому лидеру, и при этом в нужный момент взять игру на себя. Делал это и в команде Сербии, и в «Зените» - если что-то не получалось у Сергея Карасева. Думаю, с Алексеем Шведом они составят отличную пару защитников.

- Как удалось вернуть Тайлера Ханикатта?

- Мы не попали в Евролигу в прошлом году, а Тайлер хотел выступать именно в этом турнире. Поэтому перешел в «Анадолу Эфес». На мой взгляд, он очень серьезно прибавил за последний сезон. Конечно, его запросы тоже выросли. Переговоры были непростыми, но в итоге Ханикатт согласился вернуться. Что касается остальных новичков, то их приглашение было инициативой Барцокаса. Надеюсь, парни впишутся в команду. Тот же Малькольм Томас, пусть и недолго, но играл с Шведом в «Филадельфии». Так что в «Химках» у него уже есть знакомый человек – это всегда важно.

- Кого не смогли подписать, хотя очень хотели?

- Мы следим за всеми важными свободными агентами. Например, вели переговоры с Отелло Хантером, хотя он выбрал ЦСКА. В том числе потому, что давно дружит с Кайлом Хайнсом - играл с ним еще в «Олимпиакосе» у Барцокаса. Год назад я хотел пригласить Энтони Рэндольфа, но он переехал из «Локо» в «Реал». В общем, много кого можно вспомнить.

О МАТЧАХ ЕВРОЛИГИ В МЫТИЩАХ

- Увы, наш родной зал не подходит под требования Евролиги. Вместимость арены «Химок» - 3500 человек, а нужно минимум 5000. Кстати, дворец в «Крылатском», где мы играли в позапрошлом сезоне, тоже этим критериям не соответствует – там 4100 мест. Конечно, жаль, что мы не сможем проводить домашние матчи такого важного турнира дома, но деваться некуда – или искать альтернативный вариант, или оставаться без Евролиги. Нас поняли и в администрации Химок, и наши спонсоры. Надеюсь, поймут и болельщики.

- Почему выбрали именно Мытищи?

- Изучали разные варианты. В том числе – «Мегаспорт», где играет ЦСКА. Но, в конце концов, мы представляем Подмосковье. И хочется играть именно в этом регионе, а не в Москве. Подходящих арен в области три – в Подольске, Балашихе и в Мытищах. Все, кстати, ледовые. Мытищи к нам – ближе всего.

- Такой «переезд» сильно ударил по бюджету?

- У Евролиги жесткие требования ко всему – от качества паркета до освещения площадки, системы контроля времени и даже предматчевого шоу. Приходится соответствовать. В Мытищах раньше не играли в баскетбол – мы закупили полный комплект оборудования, от настила площадки до колец и стоек со щитами. Будем собирать-разбирать площадку на время туров, ведь на арене еще проходят матчи МХЛ (Молодежной хоккейной лиги, - Прим. ред.). Это дорого, но деваться все равно некуда.

- Планируете помогать болельщикам добираться до стадиона?

- Мы и раньше организовывали специальные автобусы от Химок до Крылатского. Конечно, будем помогать им и теперь. Нам очень важна поддержка своих болельщиков - надеюсь, посещаемость будет на уровне. Заодно повысим интерес к нашему спорту у жителей Мытищ – ведь баскетбольных матчей такого уровня в городе никогда не приводилось.

- Какой результат в Евролиге будете считать приемлемым?

- Выход в плей-офф. Конкуренция в турнире высока, при новом формате мы раньше не выступали, да и при прежнем в четвертьфинал не выходили. Получится на этот раз – можно сказать, что с задачей справились. Хотя, понятно, всегда стремимся к победе.

- А кто тогда фаворит? «Фенербахче»?

- На бумаге – да. Команда уровня НБА с потрясающим тренером, которому дали карт-бланш, и он им воспользовался. Но баскетбол – «живой» вид спорта. Любое изменение в составе влияет на игру. Из «Фенера» за океан отправились Экпе Юдо и Богдан Богданович. Конечно, парням нашли замену, но команда – живой организм, и как все заново сыграются, смогут ли сохранить прежнюю «химию» - большой вопрос. То же касается, например, ЦСКА. Армейцев покинул Теодосич, на смену Милошу пришел Серхио Родригес. Вроде – защитники одного уровня. Но сможет ли испанец так же сыграться с Нандо Де Коло? Если сможет, насколько быстро? Как изменятся тренерские схемы с учетом таких серьезных перемен? Пока никто не знает.

ОБ ИГРОКАХ В СБОРНОЙ И ЕВРОБАСКЕТЕ

- Обидно, что руководство Евролиги и ФИБА не может договориться друг с другом о расписании клубного турнира и матчей отборочного турнира ЧМ-2019, а страдать вынуждены клубы. В итоге мы выбираем между плохим и очень плохим вариантом – пускать лидеров в национальные команды, рискуя результатами в Евролиге, или не пускать, что бьет по интересам сборной. Как бывший игрок, я понимаю – это почетно и важно представлять свою страну. Сам мечтал о главной команде, пока выступал, но попал только на один-единственный сбор – в официальных матчах не сыграли ни разу. С другой стороны, в данный момент мне в первую очередь важны интересы «Химок». Евролига – слишком важный турнир, чтобы рисковать даже одним матчем регулярного чемпионата.

- Вы сразу заявили, что отпускать никого не будете. Глава РФБ Андрей Кириленко потом отметил, что вопрос еще будет обсуждаться …

- Кириленко прав. Проблемы надо решать по мере поступления. У нас нет самоцели помешать сборной. Тут важно найти компромисс. По сути, все упирается в две даты, когда матчи Евролиги накладываются на матчи отборочного турнира ЧМ-2019 – в ноябре и в феврале. Возможно, осенью тренерский штаб сборной решит, что команда может обойтись без условного Шведа, а зимой мы поймем, что и так выходим в плей-офф, и того же Шведа будем готовы спокойно отпустить. Сейчас рано говорить что-то определенное.

- Раз уж заговорили о сборной – что нам светит на предстоящем Евробаскете?

- У России – сильнейший состав за последние пять лет – после Олимпиады в Лондоне. Этот тезис бесспорен. Но может ли этот состав бороться за золото? В Европе есть три сильнейшие команды – Франция, Сербия, Испания. У них много звезд, солидная скамейка, глубина состава. Если большинство лидеров в обойме, эти команды – фавориты. У России ситуация похуже. Но у нас хватает сильных игроков. Если тренерский штаб сумеет грамотно подготовиться к турниру, плюс мы избежим новых травм (а вылет Сергея Карасева – это серьезная потеря!), то минимум должны выходить в плей-офф. Дальше все будет зависеть от того, с кем придется играть в первых раундах. Конкуренция высока, все могут обыграть всех. Но медали, при хорошем раскладе, реальны.