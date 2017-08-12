«Выбирали между Барцокасом и Блаттом». Павел Астахов – о переменах в «Химках»
Генеральный директор подмосковных «Химок»
Павел Астахов побывал в гостях у «Советского спорта». Мы обсудили предстоящий
сезон в Евролиге, смену главного тренера команды, новый контракт Алексея Шведа
и шансы нашей сборной на чемпионате Европы.
О НАЗНАЧЕНИИ БАРЦОКАСА
- Когда решался вопрос с новым
главным тренером, на финальном этапе у нас определилось две кандидатуры – Георгиос Барцокас и Дэвид
Блатт. Блатта любят в России - конечно, мы хотели видеть его в нашей
команде. Но не секрет, что он надеется через год вернуться в НБА, а в настоящий
момент у Дэвида есть действующий контракт с «Дарушафакой». Блатт честно
объяснил, что у него остались невыполненные обязательства перед его нынешним
клубом и он не готов к переезду в Химки. В итоге мы сосредоточились на
переговорах с Барцокасом и быстро пришли к соглашению.
- Но ведь он
провалил свой последний сезон в «Барселоне» - даже не вышел в плей-офф
Евролиги.
- Конечно, нас тоже волновал
этот вопрос. Георгиос объяснил, почему так получилось. Было много причин.
Начиная от того, что его ожидания по комплектованию команды не совпали с
реальностью, и заканчивая травмами ведущих игроков. В конце концов, один год –
не показателен. Барцокас выигрывал Евролигу с «Олимпиакосом» в 2013 году.
Выводил в «Финал четырех» «Локомотив-Кубань». Он работал в России, знает и
любит нашу страну, знает многих ведущих баскетболистов и прекрасно
представляет, что его ждет в «Химках». Еще немаловажно – Барцокас, в отличие
от Душко Ивановича, уже играл в Евролиге при
новом формате регулярного чемпионата. У него есть тот опыт, которого пока нет у
нас, и это имеет важное значение.
- То есть,
приглашали грека чисто под Евролигу?
- Не совсем. Я помню его сезон
в «Локо». Кубанцы тогда заняли третье место на «Финале четырех» в Берлине, но
места в Евролиге не сохранили. Потому что уступили нам в четвертьфинале Лиги
ВТБ. Я тогда заметил - Барцокас слишком сосредоточен на европейском турнире и
не так много внимания уделяет внутреннему. А ведь путевка в Евролигу доступна
только через Лигу ВТБ – лицензии «А» у нас нет! Тот же успех «Локомотива» в
немецкой столице не помог им остаться в Европе. В итоге команда потеряла часть
финансирования и многих ведущих игроков. Нас такой вариант не устраивает. Я
объяснил Барцокасу – «Химкам» важны успехи на обеих аренах. Он нашу позицию
понял.
- По слухам,
одна из причин отставки Ивановича – тот факт, что ни действующие игроки
команды, ни потенциальные новички не хотели работать с Душко.
- Я такие разговоры тоже
слышал. Но в частных беседах с ребятами никто подобной мысли не высказывал. Да,
не всех все устраивало в подходе Душко. Он – представитель старой, советско-югославской
школы: гоняет подопечных без продыху, никаких выходных… Конечно, многим не
нравятся такие нагрузки. Но до открытых конфликтов не доходило. Хотя сама
система Ивановича, на мой взгляд, не вполне соответствует современной
реальности. У Евролиги изменился формат, матчей проводится больше, в том числе
– важных. В Единой лиге их тоже меньше не стало. Нагрузку надо рассчитывать
так, чтобы баскетболисты не выдыхались к концу сезона. Барцокас лучше понимает,
как это сделать.
Есть еще один важный нюанс.
Открою небольшой секрет, но это тоже повлияло на решение расстаться с
Ивановичем – мы ни разу под его руководством не дали бой ЦСКА. Когда главным
тренером был Римас Куртинайтис, «Химки»
армейцев даже в Евролиге обыгрывали. А с Душко за семь матчей ни разу в
концовку не зашли… Словно смирялись с поражением заранее. Так дальше продолжать
нельзя.
О КОНТРАКТЕ ШВЕДА
- Первый год в «Химках» у Леши
ушел на адаптацию, но второй сезон он провел на высочайшем уровне. Да, были и
неудачные матчи, но в целом Швед доказал - он остается одним из лучших игроков
Европы. Алексей играет ярко, красиво, эффективно, на него ходят зрители, и он –
лидер нашей команды. Разумеется, мы хотели продлить с ним контракт! Но
оставался шанс, что Шведа позовут обратно в НБА. Ему могли предложить такой
крупный контракт, который бы мы не перебили. Сейчас этого не случилось, а
возвращаться за океан просто так Леше уже неинтересно. Так что мы продлили
соглашение до 2020 года.
- Правда, что
в его контракте больше нет опции о досрочном расторжении в случае предложения
из НБА?
- Нас тоже можно понять – мы
хотим определенной стабильности. Терять в какой-то момент своего лучшего игрока
никто не хочет. Так что от такой опции мы отказались. Но если Шведа очень
захотят снова видеть в НБА, можно будет договориться об отступных, о выкупе
контракта. Из принципа мешать Леше вернуться в Америку, если он этого захочет и
у него будет достойный вариант, мы не станем. Просто хотим иметь право на
какую-то компенсацию за потерю своего лидера.
- Тот факт,
что Швед продлил контракт только после расставания «Химок» с Ивановичем –
совпадение?
- Именно так. После окончания
сезона он улетел в отпуск, занимался лечением старой травмы ноги, потом
тренировался с папой в Белгороде. Нам было некуда торопиться. Когда время
пришло – мы обсудили детали соглашения и поставили подписи под контрактом. Смена
главного тренера тут не при чем.
О НОВИЧКАХ КОМАНДЫ
- Я очень хотел
пригласить Стефана Марковича еще прошлым
летом. Но Иванович, почему-то, не видел его в составе. Хотя позже изменил свое
мнение. Когда Стефан помог «Зениту» дважды победить нас в начале полуфинальной
серии Лиги ВТБ, Душко сказал: «Какой классный парень! Жаль, что играет не за
нас». Та серия, вообще, добавила мне седых волос. Но «Зенит» сгубило, что они,
ведя 2:0, начали видеть себя в финале. В спорте такие вещи не проходят –
бороться надо до конца. Мы не опустили руки и все-таки добились успеха.
- Марковичу
сделали предложение по ходу полуфинала?
- Нет, конечно. Во-первых, в
тот момент он бы сказал: «Пойду куда угодно, только не в «Химки»!». Такой был
уровень накала страстей в этой серии. Во-вторых, мы еще не знали – попадем в
Евролигу или нет? Для игроков подобного уровня очень важно выступать в подобном
турнире. Так они остаются на виду, могут обеспечить себе лучшие контракты. Если
бы мы задачу не выполнили – звать Марковича не было бы смысла. Но я рад, что в
итоге мы с ним договорились. Стефан много лет провел в сборной с Милошем Теодосичем. Он знает, как помочь яркому лидеру,
и при этом в нужный момент взять игру на себя. Делал это и в команде Сербии, и
в «Зените» - если что-то не получалось у Сергея Карасева.
Думаю, с Алексеем Шведом они составят отличную пару защитников.
- Как удалось
вернуть Тайлера Ханикатта?
- Мы не попали в Евролигу в
прошлом году, а Тайлер хотел выступать именно в этом турнире. Поэтому перешел в
«Анадолу Эфес». На мой взгляд, он очень серьезно прибавил за последний сезон.
Конечно, его запросы тоже выросли. Переговоры были непростыми, но в итоге
Ханикатт согласился вернуться. Что касается остальных новичков, то их
приглашение было инициативой Барцокаса. Надеюсь, парни впишутся в команду. Тот
же Малькольм Томас, пусть и недолго, но играл
с Шведом в «Филадельфии». Так что в «Химках» у него уже есть знакомый человек –
это всегда важно.
- Кого не
смогли подписать, хотя очень хотели?
- Мы следим за всеми важными
свободными агентами. Например, вели переговоры с Отелло
Хантером, хотя он выбрал ЦСКА. В том числе потому, что давно дружит
с Кайлом Хайнсом - играл с ним еще в
«Олимпиакосе» у Барцокаса. Год назад я хотел пригласить Энтони
Рэндольфа, но он переехал из «Локо» в «Реал». В общем, много кого
можно вспомнить.
О МАТЧАХ ЕВРОЛИГИ В МЫТИЩАХ
- Увы, наш родной зал не
подходит под требования Евролиги. Вместимость арены «Химок» - 3500 человек, а
нужно минимум 5000. Кстати, дворец в «Крылатском», где мы играли в позапрошлом
сезоне, тоже этим критериям не соответствует – там 4100 мест. Конечно, жаль,
что мы не сможем проводить домашние матчи такого важного турнира дома, но
деваться некуда – или искать альтернативный вариант, или оставаться без
Евролиги. Нас поняли и в администрации Химок, и наши спонсоры. Надеюсь, поймут
и болельщики.
- Почему
выбрали именно Мытищи?
- Изучали разные варианты. В
том числе – «Мегаспорт», где играет ЦСКА. Но, в конце концов, мы представляем
Подмосковье. И хочется играть именно в этом регионе, а не в Москве. Подходящих
арен в области три – в Подольске, Балашихе и в Мытищах. Все, кстати, ледовые.
Мытищи к нам – ближе всего.
- Такой
«переезд» сильно ударил по бюджету?
- У Евролиги жесткие требования
ко всему – от качества паркета до освещения площадки, системы контроля времени
и даже предматчевого шоу. Приходится соответствовать. В Мытищах раньше не
играли в баскетбол – мы закупили полный комплект оборудования, от настила
площадки до колец и стоек со щитами. Будем собирать-разбирать площадку на время
туров, ведь на арене еще проходят матчи МХЛ (Молодежной хоккейной лиги, - Прим. ред.). Это дорого, но деваться все равно некуда.
- Планируете
помогать болельщикам добираться до стадиона?
- Мы и раньше организовывали
специальные автобусы от Химок до Крылатского. Конечно, будем помогать им и
теперь. Нам очень важна поддержка своих болельщиков - надеюсь, посещаемость
будет на уровне. Заодно повысим интерес к нашему спорту у жителей Мытищ – ведь
баскетбольных матчей такого уровня в городе никогда не приводилось.
- Какой
результат в Евролиге будете считать приемлемым?
- Выход в плей-офф. Конкуренция
в турнире высока, при новом формате мы раньше не выступали, да и при прежнем в
четвертьфинал не выходили. Получится на этот раз – можно сказать, что с задачей
справились. Хотя, понятно, всегда стремимся к победе.
- А кто тогда
фаворит? «Фенербахче»?
- На бумаге – да. Команда
уровня НБА с потрясающим тренером, которому дали карт-бланш, и он им
воспользовался. Но баскетбол – «живой» вид спорта. Любое изменение в составе
влияет на игру. Из «Фенера» за океан отправились Экпе
Юдо и Богдан Богданович.
Конечно, парням нашли замену, но команда – живой организм, и как все заново
сыграются, смогут ли сохранить прежнюю «химию» - большой вопрос. То же
касается, например, ЦСКА. Армейцев покинул Теодосич, на смену Милошу
пришел Серхио Родригес. Вроде – защитники
одного уровня. Но сможет ли испанец так же сыграться с Нандо
Де Коло? Если сможет, насколько быстро? Как изменятся тренерские
схемы с учетом таких серьезных перемен? Пока никто не знает.
ОБ ИГРОКАХ В СБОРНОЙ И ЕВРОБАСКЕТЕ
- Обидно, что руководство
Евролиги и ФИБА не может договориться друг с другом о расписании клубного
турнира и матчей отборочного турнира ЧМ-2019, а страдать вынуждены клубы. В
итоге мы выбираем между плохим и очень плохим вариантом – пускать лидеров в
национальные команды, рискуя результатами в Евролиге, или не пускать, что бьет
по интересам сборной. Как бывший игрок, я понимаю – это почетно и важно
представлять свою страну. Сам мечтал о главной команде, пока выступал, но попал
только на один-единственный сбор – в официальных матчах не сыграли ни разу. С
другой стороны, в данный момент мне в первую очередь важны интересы «Химок».
Евролига – слишком важный турнир, чтобы рисковать даже одним матчем регулярного
чемпионата.
- Вы сразу
заявили, что отпускать никого не будете. Глава РФБ Андрей Кириленко потом
отметил, что вопрос еще будет обсуждаться …
- Кириленко прав. Проблемы надо
решать по мере поступления. У нас нет самоцели помешать сборной. Тут важно
найти компромисс. По сути, все упирается в две даты, когда матчи Евролиги
накладываются на матчи отборочного турнира ЧМ-2019 – в ноябре и в феврале.
Возможно, осенью тренерский штаб сборной решит, что команда может обойтись без
условного Шведа, а зимой мы поймем, что и так выходим в плей-офф, и того же
Шведа будем готовы спокойно отпустить. Сейчас рано говорить что-то
определенное.
- Раз уж
заговорили о сборной – что нам светит на предстоящем Евробаскете?
- У России – сильнейший состав
за последние пять лет – после Олимпиады в Лондоне. Этот тезис бесспорен. Но
может ли этот состав бороться за золото? В Европе есть три сильнейшие команды –
Франция, Сербия, Испания. У них много звезд, солидная скамейка, глубина
состава. Если большинство лидеров в обойме, эти команды – фавориты. У России
ситуация похуже. Но у нас хватает сильных игроков. Если тренерский штаб сумеет
грамотно подготовиться к турниру, плюс мы избежим новых травм (а вылет Сергея
Карасева – это серьезная потеря!), то минимум должны выходить в плей-офф.
Дальше все будет зависеть от того, с кем придется играть в первых раундах.
Конкуренция высока, все могут обыграть всех. Но медали, при хорошем раскладе,
реальны.