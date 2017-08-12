Ну, здравствуй, английская, здравствуй, безумная!

Автор «Советского спорта» эмоционально приветствует старт нового сезона АПЛ. Матч «Лестера» и «Арсенала» стал настоящим украшением первого тура.



Долгие 82 дня твоего отпуска пролетели как один миг. Ты отдыхала и готовилась. Тебе так не терпелось вновь выйти в люди, что впервые за 129 лет ты распахнула двери своего дома в пятницу. Уже с порога ты решила напомнить, откуда ты родом, и показала нам охоту на лис. Арсенал охотников пополнился новым стрелком, да таким метким, что не прошло и двух минут, как он поразил цель. Лисы себя в обиду не давали и больно кусали охотников, но люди с ружьями в итоге победили. Звучит банально, но ты, наша английская, добавила нотку безумия в происходящее.



«Арсенал» подошёл к старту чемпионата с трофеем в кармане. В матче за суперкубок был бит «Челси». Не без проблем, но с характером. Подобным образом можно охарактеризовать и первый матч сезона. Трибуны «Эмирейтс» увидели новичков в стартовом составе. И если Александр Лаказетт, как и полагается, играл центрального нападающего (и даже забил гол на 2-й минуте, став всего лишь 7-м футболистом в истории клуба, отличившимся в дебютном матче), то Сеаду Колашинацу досталась позиция центрального защитника. Дело в том, что топ-клубы имеют не только права на обладание топ-игроками, но и обязанности отпускать их на крупные турниры. Оттого начало нового сезона может выйти скомканным из-за кадровых проблем. «Арсеналу» в этом плане досталось со всех сторон: Косельни отбывает дисквалификацию, Мустафи ещё не набрал форму после Кубка Конфедераций, а Мертезакера решили поберечь после рассечения, полученного в борьбе за суперкубок. Отдуваться за весь цех пришлось молодому малоопытному Холдингу. «Лестер» нащупал в лице англичанина проводника к штрафной хозяев. Ни то, чтобы Роб провалился, но постоянное давление на его зону сказалось: после пары невынужденных ошибок пошла нервозность, и ошибки стали возникать чаще.

Во втором тайме Холдинга заменили, «Арсенал» перестроился на игру в 4 защитника, но исполнять эти роли довелось двум левым фулбэкам, одному правому и одному вингеру. Казалось бы, такой яркий матч, столько голов, а речь всё про оборону, да про оборону. Что поделать, если эта линия давала сбой. Впрочем, говорить о том, что на «канонирах» можно поставить крест, не приходится. Много ли команд справились с недавним чемпионом при такой защите? Далеко не факт.

Но что же с атакой? Если оборона за матч заслужила борьбы за выживание, то атака близка к уровню борьбы за самые высокие позиции. Лаказетт не просто отметился голом в дебюте матча и в дебютном матче, он показал огромную работоспособность. Француз похож на симбиоз уже имеющихся в составе Уолкотта, Уэлбека и Жиру, и, кажется, прибавлять он будет каждый матч. Уэлбек, кстати, тоже забил, но реализовал момент, в котором промахнуться было невозможно – резкий контраст между работой на поле и реализацией всё такой же яркий.

Когда ситуация стала патовой, до конца встречи оставалось чуть больше 20-ти минут, а счёт на табло был не в пользу «Арсенала», Арсен Венгер сделал двойную замену – на поле вышли Ремзи и Жиру. Главные специалисты по забиванию победных голов в финалах кубка Англии отличились и на сей раз. Практически дуплетом с разницей в 2 минуты счёт из 2-3 превратился в 4-3. Жиру продолжает улучшать статистику по голам с замен, Гранит Джака записывает сразу 2 голевые передачи на свой счёт, но больше всего фанатам запомнился Сеад Колашинац, который не только отдал голевой пас, но и исполнил вот такой трюк в добавленное время:





Дебютанты проявили себя во всей красе, складывается ощущение, что они в команде уже не первый год. Но это лишь начало. АПЛ не прощает слабостей и ошибок, что продемонстрировал «Лестер». 3 удара в створ конвертировались в 3 гола. Каждый из голов стал следствием ошибок соперника. «Лисы» ещё наделают шуму, и, похоже, что Варди вернулся к своим лучшим кондициям.

Вернулась наша английская, наша безумная. Мы скучали.