«Мне было смешно читать его заявление». Невилл обрушился с критикой на Роуза

Эксперт телеканала Sky Sports Гари Невилл прокомментировал скандальное заявление Дэнни Роуза.

Напомним, последний ранее намекнул о желании сменить клубную прописку: «Я близок к пику карьеры, и, вероятно, у меня есть шанс только на один большой контракт. Время истекает, и я хочу выигрывать трофеи. Не хочу играть 15 лет и не иметь ни одного трофея. Я хочу что-то выиграть. Я не говорю, что хочу уйти из «Тоттенхэма», но если бы со мной поговорили о чем-то конкретном, я бы без сомнений высказал свое мнение, кому угодно в клубе», – заявил футболист.

Невилл считает, что игрок поступил неуважительно к «Тоттенхэму», а на фоне его заявления появились слухи об интересе со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Мне было смешно читать его заявление. Это просто непрофессионально. Не думаю, что другим клубам понравится подобное поведение. Я знаю Роуза очень хорошо. Он фантастический игрок, это не обсуждается. Но он совершил ошибку, а его советники ведут себя нелепо.

Конечно, некоторые могут сказать, что Дэнни поступил честно – он открыто заявил о своей позиции. Но ведь можно было сделать это иначе.

«Тоттенхэм» вместе с Маурисио Почеттино помогли ему стать игроком мирового уровня. Да, он имеет право отправить запрос на трансфер, но сделать это нужно с уважением к своему клубу.

Прежде, чем что-то говорить, нужно хорошенько подумать. Есть вещи, которые дороже, чем выгодный контракт. Люди это хорошо запоминают. Вообще, портрет человека строится из его поступков. В любом случае, Дэнни придется пронести это событие через всю карьеру», – сказал Невилл, слова которого приводит Sky Sports.