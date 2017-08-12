Экс-вратарь ЦСКА о «Спартаке»: Был бы я их тренером, на дерби играл бы Ребров

Бывший вратарь армейцев Андрей Новосадов в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о предстоящем дерби в контексте противостояния вратарей.



- Если будет играть Акинфеев, у ЦСКА появится больше шансов на победу?

- Вратарская позиция в ЦСКА имеет огромное значение. Конечно, если будет играть Игорь, это станет большим плюсом для команды и добавит уверенности футболистам, особенно защитникам, которые начнут чувствовать себя увереннее. Так как игрок он авторитетный и вдобавок капитан команды.



Что касается, Ильи Помазуна, дай Бог ему удачи! Он молодец, справился с волнением, на второй игре показал себя нормально. Но дерби есть дерби. Это будет его третья игра в основном составе, и сразу такой матч. Очень важно, чтобы он совладал со своими нервами. Надо учесть, что и игрокам будет тяжелее психологически, зная, что у них за спиной неопытный вратарь.



Поэтому если Помазун рассчитывает вырасти в хорошего вратаря с большими перспективами, то он должен справляться. У него, может быть, другого шанса и не будет.



- Если говорить об игре в целом, кто фаворит встречи?

- Понятно, что я буду болеть за ЦСКА. Но если говорить объективно, то у «Спартака» больше шансов хотя бы потому, что состав у них сильнее и скамейка длиннее. ЦСКА играет одним и тем же составом, не делая никаких приобретений. Причины этого, конечно, известны – это финансовый вопрос, связанный со стадионом.



- Если говорить о «Спартаке», то сейчас позиции Реброва пошатнулись. Как по-вашему, если выйдет Селихов, красно-белые будут сильнее или наоборот?

- Я смотрел его последнюю игру. Там, вроде как, ничего такого и не было сверхъестественного. Я думаю, что от парня будет многое зависеть. Кстати, парадоксально, но у «Спартака» и ЦСКА одинаковая проблема, связанная с вратарями. Конечно, Селихов будет волноваться (все-таки дерби). Но если ему удастся справиться с психологическим давлением, то у «Спартака» шансы на победу возрастут.



- Может быть, «Спартаку» стоит выставить на эту игру Артема Реброва, учитывая, что по таким играм он опытнее?

- Я думаю, опыт играет большую роль. Если бы я был тренером вратарей «Спартака», отдал бы предпочтение Реброву.



- На ваш взгляд, кто лучший вратарь за пять туров?

- Я думаю, что Лунёв.



- Может ли он стать номером один в сборной?

- Со временем, думаю, да.



- Акинфеев после того, как оправиться от травмы, будет в прежней форме?

- С его характером и харизмой однозначно будет.



- Ваш прогноз на игру?

- Думаю, что 1:1.

Матч ЦСКА - Спартак Место и дата 12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция