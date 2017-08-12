От ФНЛ до Турции. Что теперь с игроками «Зенита», которых купил Луческу

«Советский спорт» разобрал всех зенитовцев, которые пришли в клуб при Мирче Луческу.



Ушли

Роберт Мак, контракт до 2020-го

Сейчас: ПАОК (аренда на сезон)

Первым приобретением Мистера в «Зените» стал словацкий полузащитник. Мак сразу полюбился публике своей скоростью на фланге и работоспособностью, а Луческу в первой части сезона выпускал хавбека в стартовом составе в 9 из 16 матчей премьер-лиги. За это время Мак забил четыре мяча и посадил Олега Шатова на скамейку запасных. В ноябре болельщики «Зенита» признали словака лучшим игроком месяца.

Перед январскими сборами в интервью сайту «Зенита» Мак рассказал о доверии со стороны Луческу.

– Я вижу, что он доволен тем, что я делаю для команды, а это для меня важно. Стараюсь воспользоваться каждым предоставленным шансом и показать все, на что способен, отвечать забитыми мячами и голевыми передачами. Верю, что Мистер мне доверяет.

Зимой в строй вернулся Данни, который занял место Мака слева в атаке, и словацкий игрок стал проводить много времени в запасе. Как итог: португалец не мог поделить мяч с Жулиано, а сам Роберт весной провел на поле всего 53 минуты. С приходом Роберто Манчини и переходом на новую схему Мак потерял место на поле и отправился в аренду обратно в ПАОК.

Жулиано

Сейчас: «Фенербахче» (трансфер)

Новый бразильский игрок сразу получил прозвище «Халкозаменитель». Крепкосложенный игрок под седьмым номером оправдал ожидания в первом же матче – Жулиано вышел на замену в игре против «Ростова» при счете 0:2, через пять минут реализовал пенальти и помог петербуржцам одержать волевую победу над «мужиками» Курбана Бердыева. В следующем туре против ЦСКА бразилец вновь вышел на замену после первого тайма, а все оставшиеся 26 матчей премьер-лиги начинал уже в старте.

Про Лигу Европы седьмой номер тоже не забывал: наколотил там восемь мячей и стал вместе с форвардом «Ромы» Эдином Джеко лучшим бомбардиром турнира. К этим мячам бразилец добавил еще восемь в чемпионате России. Семь из них, правда, были забиты до зимнего перерыва.

Казалось, что игрок такого уровня пригодится новому тренеру «Зенита», однако при Манчини Жулиано отыграл лишь стартовый тур РФПЛ против хабаровского СКА, вышел на замену с «Рубином» и начинал в стартовом составе оба матча с «Бней Иегудой». Сидеть на скамейке перед чемпионатом мира у бразильца не было никакого желания, и он уехал на год в Турцию.

– Как только я узнал об интересе «Фенербахче», сразу решил сюда перейти, ­– первые слова Жулиано клубному сайту. – Постараюсь оправдать ожидания. Надеюсь, здесь мной будут довольны, и мы выиграем титул. Я слышал, что обо мне говорили болельщики «Фенербахче», мне было очень приятно. Знаю, что они с нетерпением ждут меня на поле. У меня те же эмоции.

Эрнани, контракт до 2021-го

Сейчас: «Сент-Этьен» (аренда на сезон)

22-летний полузащитник стал вторым и последним бразильцем при Луческу. Эрнани должен был поражать своим могучим ударом издали и восполнить отъезд Акселя Витселя в Китай, но этого не произошло. Игрок, впервые приехавший в Европу, оказался не готов к игре за пределами родины и запомнился лишь эффектным голом в ворота «Валеренги» на зимних сборах. Из 13 весенних матчей чемпионата Эрнани пять встреч начал в старте и трижды выходил на последние 10 минут.

– Эрнани позиционируют как замену Витцелю, – еще как бывший спортивный директор «Зенита» говорил Константин Сарсания в феврале. – В первом матче против «Андерлехта» не заметил качеств, о которых говорили. Луческу сказал, что он был лучшим. Не знаю, не знаю… Это смотря с кем сравнивать.

После прихода Манчини Эрнани на сборах в основном играл за второй состав, провалил ответный матч с «Бней Иегудой» и отправился на один год бороться с «ПСЖ» Неймара в составе «Сент-Этьена». Параллельно в СМИ пошли слухи о нелюбви итальянца к бразильцам.

Ибрагим Цаллагов, контракт до 2020-го

Сейчас: «Динамо» (аренда на сезон)



Источник: ФК «Динамо» (Москва)

Трансфер лидера «Крыльев Советов» у многих вызвал скепсис: в Самаре Ибрагим был одним из лучших, но «Зенит» он вряд ли потянет. После неудач в матчах с ЦСКА и «Амкаром» в первых турах весны Луческу выпустил Цаллагова в стартовом составе, и Ибрагим оставил очень приятное впечатление своей игрой в центре полузащиты и на правом фланге обороны.



– Новички «Зенита» команду точно не усилили, – вновь Сарсания критиковал трансферы зимой 2017-го. – Мне сложно говорить, что Цаллагов и Молло усилят команду. Конечно, это не усиление, а игроки для обоймы.

Цаллагов весной ставил перед собой задачи закрепиться в основе команды и попасть на чемпионат мира, однако Манчини и Сарсании игрок оказался не нужен. Теперь Ибрагиму надо закрепиться в «Динамо», что гораздо проще, чем в «Зените».

Могут уйти

Иван Новосельцев, контракт до 2021-го

Сейчас: постоянно травмируется

«Зенит» объявил о трансфере Новосельцева в перерыве матча сборной России, так что произошла комичная ситуация: на поле Иван выходил игроком «Ростова», а закончил встречу футболистом петербуржцев. Менее комичной выглядела сделка команд – по информации СМИ, «Зенит» выкупил контракт защитника всего за 8 млн рублей. И это за игрока сборной России, серебряного призера РФПЛ и участника Лиги чемпионов.

Статистика Новосельцева тоже весьма интересная. За два месяца в «Ростове» защитник провел 5 матчей в чемпионате России и забил два мяча. За весь оставшийся период в футболке «Зенита» Иван появлялся в РФПЛ ровно столько же, но без результативных действий. Виной всему – травмы, которые случались у Новосельцева на ровном месте.

– Всякий раз, когда я готов его выпустить на поле Новосельцева, он травмирован, – сокрушался еще в октябре Луческу. – Его забрали прямо из гостиницы и увезли к доктору. Он должен был играть и с «Анжи», и с «Оренбургом», и «Томью», но так получилось, что ему просто не везет. Быстрее всего я определюсь с ним, когда он покажет себя на зимних сборах, когда будет много международных матчей. Новосельцев нам нужен.

В конце декабря Новосельцев уехал в отпуск во Францию, где занимался с индивидуальным тренером и готовился к сборам. Но в январе защитник с рыжей бородой получил микротравму, пропустил два сбора и в весенней части чемпионата смотрел футбол со скамейки, ни разу не выйдя на замену.

На первых сборах с Манчини Новосельцев вышел на замену в матчах с софийским ЦСКА и «Лудогорцем», но сейчас вновь залечивает травму. Приход Эмануэля Мамманы окончательно закрыл для россиянина попадание в основу команды, а СМИ отправляли игрока в «Локомотив» и «Ростов».

– Манчини смотрел на первом сборе на Новосельцева, понял уровень игрока, – рассказывал в начале июля Сарсания. – Понятно, что нужно еще работать, но россиян у нас на этой позиции нет, потому по Ивану проблем нет. Из «Зенита» Новосельцев никуда сейчас не собирается уходить.

Йоан Молло, контракт до 2020-го

Сейчас: показывает средний палец фанатам «Зенита-2»

Француз пришел в петербургский клуб вместе с Цаллаговым из «Крыльев». Мастер огненных интервью на русском должен был расшевелить Александра Кокорина на правом фланге атаки. Несмотря на блеклую игру россиянина, Луческу не спешил выпускать Молло и мариновал его на лавке. Йоан весной вышел в стартовом составе лишь раз – против своей бывшей команды. Еще в шести матчах он появился на замене.

На летних сборах Манчини выпускал Молло в товарищеских матчах, а в одной из встреч француз по ходу игры даже надел капитанскую повязку. Вскоре руководство клуба решило избавиться от игрока, но Йоан отказался и был сослан во вторую команду. В своем первом же матче в ФНЛ полузащитник показал средний палец в сторону болельщиков «Зенита-2», получил дисквалификацию на два матча, но все равно не опустил голову.

Играют в основе

Андрей Лунев, контракт до 2021-го

Сейчас: первый номер «Зенита»

При всех привозах Юрия Лодыгина трудно было отдать первое место в воротах новичку из «Уфы». Лунев осенью 2016-го провел лучший отрезок в своей карьере, отыграв в шести из 10 матчей на ноль, но уверенности в том, что это не случайность, не было. Однако Андрей в первой игре на сборах «Зенита» отразил пенальти, а затем после двух неудачных туров сменил Лодыгина и застолбил за собой место в старте. Приобретение Лунева стало, как ни странно, лучшим за время работы Луческу. Голкипер даже получил приглашение в сборную на Кубок конфедераций, но в предпоследнем туре получил травму и отдал место в национальной команде Владимиру Габулову.

Роберто Манчини продолжил доверять Луневу, что заставило Юрия Лодыгина задуматься о возвращении в Грецию.

Бранислав Иванович, контракт до 2019-го

Сейчас: основной центральный защитник «Зенита»

К зиме Луческу стало ясно, что без травмированного в октябре Игоря Смольникова и центрального защитника команде будет тяжело бороться в Лиге Европе и чемпионате России. Поэтому румын убил двух зайцев, пригласив в Петербург Бранислава Ивановича. В первом же матче против «Андерлехта» в плей-офф Лиги Европы серб вышел в роли правого защитника, и в конечном итоге оба гола бельгийцев пришли из его зоны. После матча Бано сказал, что «игра началась кошмарно. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол».

Весь весенний отрезок чемпионата Иванович показывал хорошую игру в защите, и с приходом Манчини ничего не поменялось.