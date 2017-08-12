Немцев расстреляли из пулемета системы «Кулагин». Как Россия обыграла Германию

Сборная России, продолжающая подготовку к чемпионату Европы, выиграла и второй матч на турнире в Казани. Причем победа над соперниками из Германии получилась разгромной - 89:60.

ГЕРМАНИЯ УЖЕ СТАЛА БАСКЕТБОЛЬНОЙ СТРАНОЙ

Хотя последние серьезные успехи немецких баскетболистов датируются первой половиной «нулевых» годов и связаны с именем Дирка Новицки, уже завершившего выступления в национальной команде, недооценивать эту сборную было бы неправильно. Да, второй Новицки в Германии пока не родился, зато тамошний клубный баскетбол сейчас бурно прогрессирует. Бундеслига по праву считается четвертой в Европе (если не по силе лидеров, то по общему уровню) – сразу после испанской, турецкой и нашей Лиги ВТБ, но впереди греческой, итальянской и французской. Это означает, что все без исключения немецкие игроки хорошо обучены и обладают достаточным опытом турниров высокого уровня.

Правда, у гостей не было их главной звезды – разыгрывающего «Атланты Хокс» Денниса Шредера, который значится в расширенном составе команды перед ЧЕ-2017, но до Казани не доехал. Впрочем, и у нас отсутствовал ведущий снайпер: из-за травмы голеностопа в Москве остался Алексей Швед. Так или иначе, сегодняшнюю игру вполне можно было назвать досрочным финалом казанского турнира - при всем уважении к сборным Венгрии и Исландии.

Тем приятнее результат. Пожалуй, это был лучший баскетбол сборной России в нынешнем году. А ведь у нее достаточно времени, чтобы прибавить еще больше.

КУЛАГИН-МЛАДШИЙ: ЧЕТЫРЕ ТРЕХОЧКОВЫХ ЗА ПОЛТОРЫ МИНУТЫ

Прежде всего понравился баланс между игрой в трехсекундную зону на Мозгова и силовых форвардов (например, Курбанова) с одной стороны и атаками с дистанции - с другой. Правда, вторую составляющую до большого перерыва у наших наладить не получалось, и, пусть они чаще вели в счете, это преимущество было скорее символическим - не больше семи очков. Швед отсутствовал, Фридзона немцы старательно стерегли, а у Воронцевича категорически «не летело». В общем, сборной требовался хороший дальнобойный «пулемет» из числа запасных.

И он, к счастью, нашелся. В конце третьего периода 23-летний защитник ЦСКА Михаил Кулагин всего за 91 секунду отправил в немецкую корзину четыре трехочковых мяча! Тренер гостей Крис Флеминг бесновался у скамейки, после трех кулагинских «трех» даже не пожалел последнего тайм-аута, но и это не помогло: Семен Антонов иезуитской передачей из-под самого щита нашел Кулагина-младшего на его коронной точке - «в лоб», на вершине дуги – и получайте «бомбу №4», 67:55 на 38-й минуте!

ТРИ ПРОПУЩЕННЫХ ОЧКА ЗА ВСЮ ПОСЛЕДНЮЮ ЧЕТВЕРТЬ

Ну, а в последней четверти россияне уже заиграли с вдохновением. Что называется, на кураже – и на обеих половинах площадки. В этой 10-минутке наша защита не дала немцам забить ни одного мяча с игры. Только три жалких очка с линии штрафных пропустила за целый период сборная России. И даже когда главный тренер Сергей Базаревич выпустил на паркет «глубоких» резервистов, от этого не изменилось практически ничего. В конце матча разница в счете достигала отметки «+30».

Вот уж порадовали так порадовали. Молодцы. Остается одно занудное «но»: за полтора года под руководством Базаревича сборная пока ни разу не встречалась с не просто «крепкими и грамотными» командами, а с командами элитными - теми, где много звезд. Вроде сербов или турок, которые будут экзаменовать нас на групповом этапе чемпионата Европы, стартующего 31 августа.

Впрочем, со сборной Сербии россияне сыграют уже в следующий уик-энд на турнире в Гамбурге (также участвуют Германия и Польша). Хотя прежде, в это воскресенье, наши еще попрощаются с Казанью - матчем против исландцев.

Международный турнир

2-й тур

Россия – Германия - 89:60 (11:10, 29:31, 29:16, 20:3)

Россия: Мозгов (15), М.Кулагин (13), Фридзон (10), Курбанов (8), Воронцевич (8), Трушкин (8), Антонов (7), Зубков (5), Бабурин (5), Хвостов (4+6 передач), Д.Кулагин (3), Ильницкий (2), Ивлев (1), Колюшкин (0).

Германия: Бенцинг (11), Штайгер (10), Хекманн (10).

12 августа. Казань. «Баскет-холл».

1-й тур. Россия – Венгрия – 84:69, Исландия - Германия – 66:90.

Матч 2-го тура Венгрия – Исландия состоится сегодня.

3-й тур. 13 августа, воскресенье. Россия – Исландия (начало – в 12.30 по московскому времени), Германия – Венгрия.