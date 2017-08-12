Чудо-Калач. Как «Ростов» одержал четвертую победу подряд
«Советский спорт» о драматическом матче «Уфа» - «Ростов» - 1:4.
ДЕБЮТ ИГРОКА ИЗ «ЧЕЛСИ»
Не секрет, что в межсезонье «Ростов» процентов на 70 сменил состав. Одним из самых интересных трансферов стал переезд на берега Дона эквадорца Жосимара Кинтеро. 20-летний игрок сменил «Челси» на желто-синюю футболку и отправился покорять Россию на правах аренды.
Пока что с игровой практикой у Жоси (так одноклубники называют Кинтеро) совсем туго. За основу он не провел ни одной минуты, хотя на тренировках, по словам работников клуба, иногда поражает своей креативностью.
В итоге за «Ростов» эквадорец дебютировал, но лишь за молодежный состав. Субботним утром Кинтеро был самым активным в своей команде, провел на поле 60 минут и отдал несколько острых передач. Дубль желто-синих проиграл, а спустя пару часов игрок «Челси» попал в заявку на основной матч.
ВАРИАНТЫ КУЧУКА
Вместе с Кинтеро на скамейке запасных гостей внезапно оказался и Калачев. В прошлом туре лидер «Ростова» был заменен в середине тайма и явно был недоволен случившимся. После игры Леонид Кучук отметил, что все нормально, но, тем не менее, ветеран в основу не попал. Скорее всего, дело в ротации состава перед «южным дерби» с «Краснодаром». Также в старт не попали Байрамян, Могилевец и Зуев, которые начинали победный матч с «Динамо» с первых минут.
Интересно, что в первых шести турах главный тренер «Ростова» ни разу не повторил стартовый состав. Кучук до сих пор находится в поисках оптимальных сочетаний. Кроме этого, вносят свои коррективы и травмы. Бухаров до сих пор лечится в Германии, а Вилюш получил мышечную травму в матче с «Динамо». Беспокоиться болельщикам ростовчан не стоит. В ближайшее время поляк должен вернуться в строй. А пока что место в центре обороны занял другой новичок – словенец Бобен.
ЧУДЕСА ОТ «РОСТОВА»
«Уфа» на старте вновь удивляет. Команда Сергея Семака уверенно идет в верхней части таблицы, стабильно набирает очки, но местный стадион «Нефтяник» по-прежнему полупустой. Матч против «Ростова» не вызвал интереса в столице Башкирии. Трибуны заполнялись вяло, и к стартовому свистку на арене собралось около 5.5 тысяч зрителей.
Первый тайм получился блеклым. Хозяева отдали мяч «Ростову», которые моментами просто-напросто не знали, что с ним делать. Отвечала же команда Семака быстрыми выпадами. Самый опасный момент первого тайма произошел на 44-й минуте. Йокич решился на дальний удар, а Песьяков в прыжке спас желто-синих.
Те, кто все-таки досидел до второго тайма, были вознаграждены сполна. Сначала невероятным голом Ванека в «девятку», а потом шикарным камбэком «Ростова». Счет сравнял Гацкан, а вышедший на замену Калачев за три минуты оформил дубль. Точку в игре поставил Мевля, который головой замкнул передачу…Калачева. В этот вечер белорусский ветеран был круче Роналду.
«Ростов» одержал четвертую победу подряд и, видимо, останавливаться не собирается. На Дону соскучились по еврокубкам.
Матч
Голы
Ванек 55 (1:0). Гацкан 57 (1:1). Калачёв 64 (1:2 - пен.). Калачёв 66 (1:3). Мевля 77 (1:4).
Состав
Уфа: Беленов, Табидзе, Живоглядов, Йокич, Аликин (Абдулавов, 80), Засеев, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Игбун, Стоцкий, Фатай
Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Устинов, Думбия (Зуев, 63), Майер (Калачёв, 63), Мевля, Юсупов, Гацкан, Дядюн (Шомуродов, 87)
Предупреждения:
Стоцкий, 47; Безденежных, 51 - нет
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
12 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция