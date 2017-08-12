Чудо-Калач. Как «Ростов» одержал четвертую победу подряд

«Советский спорт» о драматическом матче «Уфа» - «Ростов» - 1:4.

ДЕБЮТ ИГРОКА ИЗ «ЧЕЛСИ»

Не секрет, что в межсезонье «Ростов» процентов на 70 сменил состав. Одним из самых интересных трансферов стал переезд на берега Дона эквадорца Жосимара Кинтеро. 20-летний игрок сменил «Челси» на желто-синюю футболку и отправился покорять Россию на правах аренды.

Пока что с игровой практикой у Жоси (так одноклубники называют Кинтеро) совсем туго. За основу он не провел ни одной минуты, хотя на тренировках, по словам работников клуба, иногда поражает своей креативностью.

В итоге за «Ростов» эквадорец дебютировал, но лишь за молодежный состав. Субботним утром Кинтеро был самым активным в своей команде, провел на поле 60 минут и отдал несколько острых передач. Дубль желто-синих проиграл, а спустя пару часов игрок «Челси» попал в заявку на основной матч.

ВАРИАНТЫ КУЧУКА

Вместе с Кинтеро на скамейке запасных гостей внезапно оказался и Калачев. В прошлом туре лидер «Ростова» был заменен в середине тайма и явно был недоволен случившимся. После игры Леонид Кучук отметил, что все нормально, но, тем не менее, ветеран в основу не попал. Скорее всего, дело в ротации состава перед «южным дерби» с «Краснодаром». Также в старт не попали Байрамян, Могилевец и Зуев, которые начинали победный матч с «Динамо» с первых минут.

Интересно, что в первых шести турах главный тренер «Ростова» ни разу не повторил стартовый состав. Кучук до сих пор находится в поисках оптимальных сочетаний. Кроме этого, вносят свои коррективы и травмы. Бухаров до сих пор лечится в Германии, а Вилюш получил мышечную травму в матче с «Динамо». Беспокоиться болельщикам ростовчан не стоит. В ближайшее время поляк должен вернуться в строй. А пока что место в центре обороны занял другой новичок – словенец Бобен.

ЧУДЕСА ОТ «РОСТОВА»

«Уфа» на старте вновь удивляет. Команда Сергея Семака уверенно идет в верхней части таблицы, стабильно набирает очки, но местный стадион «Нефтяник» по-прежнему полупустой. Матч против «Ростова» не вызвал интереса в столице Башкирии. Трибуны заполнялись вяло, и к стартовому свистку на арене собралось около 5.5 тысяч зрителей.

Первый тайм получился блеклым. Хозяева отдали мяч «Ростову», которые моментами просто-напросто не знали, что с ним делать. Отвечала же команда Семака быстрыми выпадами. Самый опасный момент первого тайма произошел на 44-й минуте. Йокич решился на дальний удар, а Песьяков в прыжке спас желто-синих.

Те, кто все-таки досидел до второго тайма, были вознаграждены сполна. Сначала невероятным голом Ванека в «девятку», а потом шикарным камбэком «Ростова». Счет сравнял Гацкан, а вышедший на замену Калачев за три минуты оформил дубль. Точку в игре поставил Мевля, который головой замкнул передачу…Калачева. В этот вечер белорусский ветеран был круче Роналду.

«Ростов» одержал четвертую победу подряд и, видимо, останавливаться не собирается. На Дону соскучились по еврокубкам.