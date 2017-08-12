Мемориал Ромазана. Хулиган-Салак и камбэк челябинской молодежи

Первый матч 26-го мемориала Ромазана получился довольно скучным, если оставить за скобками его концовку и нервы вратаря «Сибири».

За пару дней до старта 26-го мемориала Ромазана организаторам пришлось перекроить расписание матчей. «Трактор» пашет на предсезонке, что настоящий аграрный агрегат во время уборочной кампании. Меньше чем за сутки до матча-открытия турнира в Магнитогорске, в котором планировали свести челябинцев и хозяев, черно-белые еще бились с «Барысом» на Кубке Президента Казахстана.

Поэтому в первый день мемориала Ромазана майки «Трактора» примерили игроки «Челмета», которым в подкрепление дали пару легионеров из КХЛ. «Вышка» против прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина, двукратного чемпиона Континентальной лиги – афиша скорее для избиения, чем для битвы-открытия на старейшем предсезонном турнире страны. Поэтому в качестве аперитива – разбитной хоккей от омоложенного «Трактора» и голодной до побед «Сибири». А главное блюдо – «Магнитка» против «Куньлуня» – под соусом первого противостояния Ильи Воробьева и «железного» Майка Кинана было решено подать под вечер.

«Сибирь» на предсезонке до сегодняшнего дня еще не побеждала. Пять матчей – пять поражений. На раскатке полевых игроков держит в тонусе вратарь Александр Салак. Хоккеисты стандартно разминают голкипера раскатом «2 в 1», но чеху что-то не нравится, и он заводится с пол-оборота. Сперва Салак на повышенных тонах что-то внушает Андрею Сигареву, а потом закрепляет тираду тычком клюшкой и… хуком слева! Получив ловушкой по лицу, Сигарев продолжает раскатку как ни в чем не бывало. Трепещи, «Трактор» – сибиряки своих бьют!

– Без комментариев, – лаконично отвечает Сигарев на просьбу об интервью. – Не обижайся!

Новосибирцы быстро вырываются вперед – пас из-за ворот точным броском с пятка замыкает Игорь Левицкий уже во второй смене. На протяжении первого периода «Сибирь» методично уничтожает «Трактор». Салак мерзнет в рамке – за 20 игровых минут челябинцы всего два раза попадают в створ. В то время как 19-летнему Владу Сухачеву вздохнуть некогда. Молодой вратарь раз за разом оставляет челябинцев в игре. 13 сейвов в первом периоде, еще 8 – во втором: в Челябинске, пожалуй, могут не сомневаться, что за спиной у Францоуза и Демченко есть надежный резерв.

– Сборы в Сочи прошли замечательно, было много мастеровитых игроков, – Влад только что вернулся с турнира «Sochi Hockey Open», где был третьим вратарем в составе Олимпийской сборной России. – Хороший тренерский штаб, отличная атмосфера. Для меня это был отличный опыт, потому что эта сборная была более возрастная, чем предыдущая. От сегодняшней игры впечатления хорошие. Достаточно работы было. Ребята только с поездки, поэтому нас периодически запирали в зонке… Но бились до конца. Парни молодцы.

В себя «трактористы» приходят только к экватору встречи. Во втором периоде уральцы смотрятся интереснее: сибиряки трижды остаются вчетвером. Сравнять не удается, а концовка 20-минутки снова за «Сибирью». Новосибирцы наседают, не давая челябинцам выйти из зоны ни через полборта, ни банально отбрасываясь от безысходности.

– Играли «с листа», – говорит Олег Давыдов, назначенный на этот матч главным тренером Челябинска. – «Трактор» только в два часа ночи прилетел в Челябинск. Собрали несколько человек из «Челмета», а также молодежь, которая была с командой мастеров на турнире. Утром поехали в Магнитогорск. Ребята дали достойный бой, я считаю. Много молодых парней, долго входили в игру, притирались. Потом разбежались, что-то стало получаться. Вратарь всегда должен быть одним из лучших, сегодня Влад Сухачев хорошо сыграл, много вытащил. Молодец.

Впрочем, и большинство в исполнении команды Зубова выглядит достаточно печально. Скучные «1:0» так и горят на табло до последних минут, как вдруг наступает драматичная развязка. Дмитрий Алексеев набрасывает от синей линии, и шайба ныряет в ворота мимо Салака, ударяясь о защитника «Сибири». Гол записывают на Зиновьева. В овертайме, который проходит в формате «3 на 3», «Трактор» может и сотворить мини-сенсацию, однако Александр Шаров с ближнего пятака все-таки заставляет капитулировать Сухачева. Хоть и не без скрипа, но «Сибирь» побеждает.

– Мы отдельно поговорили сейчас с нападающими, – резюмирует главный тренер новосибирцев Павел Зубов. – Реализация моментов пока оставляет желать лучшего. На сборах в Финляндии из 17 форвардов у нас забили только двое. Это очень мало. При том, что просим идти на пятак, вылазить из углов. Но пока углы нам больше импонируют. Но там нет ворот, к сожалению. И там забивать некуда. Поэтому пока мы не будем работать там, откуда забивается по статистике 75 % голов, это ближний и средний пятаки, будет тяжело. Но, думаю, нападающие это уже поняли. И скоро все наладится.