Унизить чемпиона за две минуты. Как ЦСКА поставил «Спартак» к стенке

ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном дерби в рамках 6-го тура РФПЛ. О том, как было горячо на «ВЭБ-Арене» - в репортаже «Советского спорта».

С прошлого дерби между ЦСКА и «Спартаком» прошло порядка трёх месяцев. Воспоминания в моей голове все ещё свежи, ибо побывать на этой встрече удалось. Примерно та же жара, примерно те же болельщики. Но совсем другие расклады.

Если помните, к тому матчу «Спартак» подходил в ранге альфа-самца на мощном кабриолете в модных итальянских очках, а ЦСКА - в роли матёрого бойца, вынужденно переспевшего на повозку, ибо автомобиль сломан. Одни, одержимые долгожданным чемпионством, должны были сделать ещё один шаг на встречу мечте, а другим не оставалось ничего, кроме как положить на карту все, лишь бы не пустить неприятеля к золоту. Не вышло.

Но теперь новый сезон и по-новому свежие ожидания. И пока из большой тройки их оправдывает только «Зенит». Кажется, что ЦСКА и «Спартак» устали, наелись. Кажется, обе команды изрядно выдохлись, и прошлый сезон сбрасывать со счетов ни в коем случае нельзя.

У армейцев вообще сейчас задача номер один - просочиться в групповой этап Лили чемпионов и получить от УЕФА гарантированные 12 миллионов евро. Какое дерби, ребят? Команде важнее уложить на лопатки «Янг Бойз» через три дня, а не до потери пульса гоняться за Промесом.

Красно-белым, к счастью, еврокубковых задач решать не нужно, а вот в чемпионате - требуется кровь из носа. Спокойно обыграв «Арсенал» (2:0), перед болельщиками за провал в Санкт-Петербурге (1:5) не реабилитироваться. Какие бы слова команда не искала. А вот умаслить требовательную публику победой над кровным врагом - самое оно. После такого триумфа аромат разгрома под питерским градом выветриться моментально.

МАНЧИНИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, МАЛКИН НА ПОЛЕ

Со стороны «Полежаевской» к стадиону на велосипеде подъехал мужчина, ну очень похожий на Роберто Манчини. На несколько секунд я выпал в осадок и внушал себе, что это не главный тренер «Зенита». Но до чего же, чертяга, похож! Интересно, а Знаменитый итальянец передвигается на велосипеде?

Горы мусора на подходе к «ВЭБ-Арене», бабули, торгующие программками и орешками, аромат ширпотребного пива, подсохшего на тёплой брусчатке - все это прибавляло дерби колорита.

Первый символичный удар по мячу нанес вообще не футболист. А хоккеист. Чемпион мира и обладатель нескольких Кубков Стэнли форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вальяжно вышел на поле, легонько откатил мяч Дзагоеву, затем обнялся с ним и под аплодисменты стадиона ушел на трибуну. Красота!

«Такой хоккей нам нужен» подумал я, когда в перерыве пробить Помазуна вышли ребята из хоккейного ЦСКА. Первый удар последовал выше, второй и третий – в цель. Четвертый снова мимо, а пятый и шестой, будто по традиции, - снова в сетку. Может хоккеистам иногда заменять коллег? Девятый удар тоже был удачным.

КАРРЕРА СДЕРЖАЛ ОБЕЩАНИЕ

Как и сказал на вчерашней пресс-конференции Массимо Каррера, «Спартак» претерпит в дерби кадровые изменения. В старте появились Комбаров, Глушаков и Фернандо. Очевидно, что в матче с «Арсеналом» лидеры отдохнули и подошли к дерби полные сил. Правда, первые 45 минут ЦСКА устроил гостям такой пресс, что о свежести связки Фернандо – Глушаков можно было забыть. Да чего уж там, они позволяли сопернику раз за разом оказываться на подборе первыми, а Фернандес то и дело уходил от Комбарова. А они точно отдыхали?

Главное изменение в составе армейцев – это Акинфеев. Игорь наконец-то вернулся в ворота после небольшого повреждения. Вполне возможно он провел эту встречу на уколах, но знать в действительности мы этого не можем. Кроме того с первых минут на поле, по сравнению с матчем против «Тосно» (2:1), появились креативные Дзагоев и Витиньо, а также цепной Вернблум.

ГОЛОВИН – ТОП, ВАСИН – ТОПОР

Дзагоев в этом сезоне – главная ударная сила ЦСКА, Головин – главный придумщик, Оланаре – главный бык, Васин – главный привозщик. В армейской команде вообще у многих есть конкретная роль. Наверное, только Витиньо ситуативно может примерить на себя маску любого. В «Спартаке» пока явный лидер один – Промес. Ни вышеупомянутые Глушаков, Фернандо, Комбаров качественно далеки от формы, в которой находились в прошлом сезоне. Да и на фоне остальных своих партнеров они не выделялись. Бегали, старались, но выхлопа никакого.

Какое же наслаждения я получил, наблюдая за игрой Головина. Александр и вездесущ. Он и тут и там. То помог красиво выйти из обороны, то сдирижировал атакой, то прекрасно обыгрался с партнером. Головин вообще не опускал головы, даже в окружении трех соперников. Официально звание самой светлой головы дерби присуждается именно ему!

Но пришла беда, откуда не ждали. Не успели команды выйти на поле, как «Спартак», не без участия защитников армейцев, силами Пашалича забил. Интересно, что «Челси», откуда хавбек ушел, к тому времени горел «Бернли» 1:3. Магия? Возможно. Но я бы назвал ее магией Васина. Ну почему Виктор ошибается в самый ненужный момент? Ну почему? Я конечно не советник Гончаренко ни разу, но, может, убрать Виктора с поля от греха подальше?

РЕННЕСАНС, ДРАКА И УДАРНЫЕ 10 МИНУТ

Сразу же после гола Пашалича спартаковцев эффектно закидали бумагой. Армейцы даже принялись помогать стюардам поскорее очистить поле, дабы отыграться как можно быстрее. И свежий Чалов, сменивший деревянного Оланаре, должен был в этом хозяевам помочь.

На деле правда оказалось, что красно-белые перехватили игровую инициативу. Удивительно. Может, им теперь всегда нужно в течение тайма разогреваться, а в перерыве получить пистон от главного тренера? Если в первой половине игры «Спартак» был похож на опустошенного пенсионера, то во втором превратился в искрящегося от энтузиазма тинейджера. Это уже не магия Васина, а магия Карреры.

За 20 минут до финального свистка Гончаренко сделал главную рокировку, убрав с поля Алексея Березуцкого и выпустив в полузащиту Натхо. Вариаций в атаке стало сразу же больше, а у Селихова заметно прибавилось работы. Правда, Джикия не Васин, и поэтому зачищал у своих ворот абсолютно все.

Но не был бы ЦСКА собой, если бы сдался, перестал бежать и верить в себя. В нескольких эпизодах на излете последней десятиминутки уместилось все самое сочное и само е яркое, за что мы любим и никогда не перестанем любить главное дерби страны. Сначала Головин включил Азара и прострелил на пустые ворота, где Щенников сравнял счет, а спустя еще секунд 80 Витиньо идеально положил в дальний угол. Кто так защищается? Чемпион?

Иными словами, ЦСКА будто бы поиздевался над «Спартаком», за две минуты растерев их хорошее настроение и чемпионский фарт в пыль. Стоило расслабиться и не добежать в паре эпизодов, и армейцы наказали. Жестко, больно и по делу. Получается, в первом круге красно-белые главные свои матчи уже проиграли. А победа над «Арсеналом» при таких тенденциях не имеет никакого смысла.

В концовке была и драка, и накал до последней секунды, и карточки! В последние 10 минут влезло все, чего так не доставало в восьми предыдущих отрезках.