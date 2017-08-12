Массимо Каррера: Мы работаем на максимуме. Но этого не хватает
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после поражения от ЦСКА в дерби.
- В игре против «Арсенала» (2:0) вы заменили Петковича на Ещенко. Но сейчас вы так не сделали. Довольны сербом?
- Я поменял его, чтобы вышел Мельгарехо, чтобы сохранился тактический рисунок, а не потому что я был им недоволен.
- Уже дважды по ходу сезона «Спартак» упускает преимущество. В прошлом году такого не было.
- Прошлый сезон оставим позади. Кроме последних шести минут у меня нет вопросов к команде. Мы создавали голевые моменты, последние минуты мы не смогли проконтролировать ситуацию, которая привела к голам. Все отдались максимально. К сожалению, этого «максимально» не хватает, нужно больше.
- Можно ли говорить о комплексе второго сезона, когда эмоций не хватает в новом году?
- Мне не кажется, что нет эмоций. Команда всегда борется до конца. А проиграть можно всегда. Я не обращаю внимание на результат, мне важны выступления каждого из игроков.
- Снова сыграл Селихов. Он сыграл неуверенно. Теперь в «Спартаке» два неуверенных вратаря?
- Мне так не показалось. Как и у всех, у нас есть два хороших вратаря, которые борются за место в старте.
- Что с Зе Луишем? И что с Фернандо?
- Фернандо убрал с поля по тактическим соображений. У Зе проблема с задней мышцей бедра, узнаем завтра все детально.
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция