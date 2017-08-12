Массимо Каррера: Мы работаем на максимуме. Но этого не хватает

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после поражения от ЦСКА в дерби.

- В игре против «Арсенала» (2:0) вы заменили Петковича на Ещенко. Но сейчас вы так не сделали. Довольны сербом?

- Я поменял его, чтобы вышел Мельгарехо, чтобы сохранился тактический рисунок, а не потому что я был им недоволен.

- Уже дважды по ходу сезона «Спартак» упускает преимущество. В прошлом году такого не было.

- Прошлый сезон оставим позади. Кроме последних шести минут у меня нет вопросов к команде. Мы создавали голевые моменты, последние минуты мы не смогли проконтролировать ситуацию, которая привела к голам. Все отдались максимально. К сожалению, этого «максимально» не хватает, нужно больше.

- Можно ли говорить о комплексе второго сезона, когда эмоций не хватает в новом году?

- Мне не кажется, что нет эмоций. Команда всегда борется до конца. А проиграть можно всегда. Я не обращаю внимание на результат, мне важны выступления каждого из игроков.

- Снова сыграл Селихов. Он сыграл неуверенно. Теперь в «Спартаке» два неуверенных вратаря?

- Мне так не показалось. Как и у всех, у нас есть два хороших вратаря, которые борются за место в старте.

- Что с Зе Луишем? И что с Фернандо?

- Фернандо убрал с поля по тактическим соображений. У Зе проблема с задней мышцей бедра, узнаем завтра все детально.