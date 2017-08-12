Крестный отец «Галатасарая» Уэсли Снейдер. О жизни голландца в Турции

Уэсли Снейдер – это игрок, который любит удивлять. В 28 лет он взял да и уехал в Турцию, где провел 5 счастливых лет, а в 33 не устремился за деньгами в Китай, а неожиданно для всех стал игроком «Ниццы». О том, чем занимался летучий голландец минувшие 5 лет в материале «Советского Спорта».

Зимой 2012-го «Галатасарай» собрал, возможно, самый звездный состав в своей истории. Дрогба и Снейдер отправились на помощь Фатиху Териму, команда которого боролась за чемпионство в Суперлиге и пыталась далеко забраться в плей-офф Лиги Чемпионов. Забегая вперед, скажу, что и то, и другое сделать удалось. И Снейдер с Дрогба стали настоящими героями «красно-желтой» части Стамбула.

По ходу следующего сезона команду возглавил Роберто Манчини. Триумф стамбульцев в многострадальном, из-за снегопада длившимся два дня матче с «Ювентусом» в ЛЧ, сделал Снейдера настоящей легендой. И Уэсли начал меняться.

Стали появляться слухи о том, что у Уэсли проблемы внутри команды. Сначала он подрался в раздевалке с Бураком Йылмазом, обвинив того в непонимании игры, из-за которого он постоянно попадает в офсайд. Еще при Териме нажаловался президенту клуба на тренера, поставив руководству ультиматум «либо он, либо я». После отставки Хамзы Хамзаоглу, с которым «Галатасарай» взял 3 трофея меньше чем за сезон, публично обвинил специалиста в том, что при нем была провалена предсезонная подготовка, а уровень организации тренировок был ниже плинтуса.

Дальше – больше. Снейдер и его агент Гвидо Альберс убедили президента клуба поставить на пост главного тренера своего соотечественника, которого можно было бы подмять под себя. Сенсационное решение назначить Яна Ольде Рикеринка, занимавшегося делами академии, главным тренером разделило команду на два лагеря – части легионеров, друживших со Снейдером, и местных игроков во главе с капитаном Сельчуком Инаном. Оказавшись в комфортной ситуации, победитель Лиги чемпионов в составе «Интера» опаздывал на сборы, тренировки, но при этом напрямую влиял на тренерские решения. Об этом в один голос заявляли все футбольные эксперты. Все вокруг называли Снейдера «antrenör» - тренер. А его ставленник, Ян Ольде Рикеринк, был тренером, у которого было всё, кроме решительности, смелости, характера и авторитета в глазах команды. Пока одна часть игроков просьбы тренера игнорировала, другая, в лице Снейдера и Найджела де Йонга, обменивалась с ним дружескими подзатыльниками.

Но рано или поздно вся эта свистопляска должна была закончится. О пагубности влияния общения со Снейдером и Альберсом президенту клуба Дурсуну Озбеку подсказала отвратительная игра и соответствующие результаты команды, в частности беспрецедентно низкое 6 место по итогам сезона 15/16. Но победа в кубке страны «отмазала» Рикеринка и следующий сезон было решено начать под управлением Снейдера.

Но в начале 2017-го года после серии неудачных игр Рикеринк был уволен. Ему на смену пришел молодой и амбициозный Игор Тудор, который сходу усадил капризного Снейдера на лавку. Хорват был ошарашен состоянием физической формы команды в целом и особенно Снейдера. Не побоявшись критики со стороны руководства и болельщиков, Тудор взялся в разгар сезона перестраивать команду. И заставил всех без исключения отрабатывать в обороне. Уэсли такой подход был не по душе и, что естественно, играл он мало. А когда однажды Тудор его заменил, вице-чемпион мира проследовал напрямую в раздевалку, выразив свое недовольство нецензурными словами.

Ближе к концу сезона отношения Снейдера и Тудора, казалось, улучшились – хорват в интервью называл его выдающимся игроком, на что полузащитник был вынужден отвечать взаимностью. Но когда пришла пора строить планы на сезон грядущий, в своем докладе Тудор отметил, что не видит будущего команды вместе с Уэсли. Голландец не желал уходить (по контракту он мог остаться еще на год). Но после встречи с президентом все-таки согласился расторгнуть контракт.

Сентиментальные фанаты, раз в день пересматривающие голы Снейдера на ютьюбе, отнеслись к столь резкому повороту событий негативно. На то они и фанаты, чтобы руководствоваться чувствами. Здравый же смысл подсказывал, что с Уэсли срочно нужно было расстаться. В аэропорту перед вылетом Уэсли охотно фотографировался с болельщиками и даже пустил слезу. Но не потому, что «Галатасарай» был для него больше, чем клуб. А потому, что он был в клубе больше, чем игрок. И его это полностью устраивало.

Ну, а я, как поклонник «Галатасарая» с 20-летним стажем, желаю Уэсли удачи в новой команде. Но болеть за него персонально не буду. За гол «Ювентусу» отдельное спасибо.

Güle Güle Wesley.

Güle Güle.



