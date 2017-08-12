С прошедшим! На днях 66 лет исполнилось Луи ван Галу

Луи ван Гал Фото: Gettyimages.ru

Луи ван Гал из той породы тренеров, что оставляют после себя неизгладимый след. Все команды, в которых он работал, жили так, как хотел этого ван Гал. Да, игра была далеко не всегда зрелищной, зато она многому учила, как игроков, так и его коллег тренеров. О ван Гале в нашем материале.

«Аякс» 90-х ван Гал любит вспоминать больше всего на свете. Это он был автором той команды, которую ласково прозвали детсадом. Мало кому известные легионеры были приобретены по инициативе Луи. А амстердамская молодежь получила шанс проявить себя на самом высоком уровне и выиграла Лигу чемпионов в 1995-м.

Хотя поначалу публика в Амстердаме не принимала его безумные идеи. После серии неудачных матчей все требовали от ван Гала, чтобы он ушел. Именно ван Гал воспитал в себе умение терпеть и плыть против течения. А свежий взгляд на игру был присущ ему всегда. Голландец верил, что потенциал молодых игроков можно раскрыть намного раньше, чем это принято считать. А главное – он внушил это своим парням. А они отвечали ему игрой и победами.

Есть какая-то связь между любовью ван Гала экспериментировать в тактике и его умением работать с молодыми, а порой и совсем юными футболистами. Для него они, как чистый лист, на котором можно написать всё что угодно. Молодежь беспрекословно выполняет его установку. А он для нее авторитет, и ослушаться его все равно, что совершить преступление

Последний этап работы Луи принято противопоставлять самому яркому – тому, что в «Аяксе». В «Манчестере» у голландца, действительно, многое не получалось. Единственный трофей, который удалось взять, – кубок Англии. В АПЛ и еврокубках серьезных успехов добиться не удалось. И это притом, что руководство охотно тратило деньги – на Марьсяля, Депая, Ди Марию. Контракт с голландцем был рассчитан на 3 года, но его уволили после второго сезона.

Манчестерский этап карьеры стал большим разочарованием, как для самого ван Гала – пусть он это тщательно скрывает - так и для поклонников «красных дьяволов». Оставив за плечами успешную работу в сборной Голландии (3 место на ЧМ-2014) - из которой ван Гал выжал все соки - он принял решение интенсивно поработать на клубном уровне. Кстати, и в «Манчестере» ван Гал давал шанс молодежи. Маркус Рэшфорд дебютировал за основу благодаря голландцу. А его дебют в игре с «Арсеналом» напомнил всем о тренерском гении ван Гаала. Рэшфорд забил два мяча и поблагодарил тренера за доверие.

В январе этого года ван Гал объявил о завершении карьеры тренера по семейным обстоятельствам. В марте ходили слухи о том, что он третий раз возглавит сборную. Но они не подтвердились, и «оранжевых» возглавил другой ветеран – Дик Адвокат. Как мы видим, старое поколение по-прежнему в обойме и оно востребовано. И если в ближайшем будущем ван Гал передумает и примет решение вернуться, мы вновь получим массу тем для обсуждений. Мы – это те, кто его нещадно критикуют и те, кто, наоборот, восхищается его талантом.