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Накануне дерби ЦСКА - «Спартак» болельщицы клубов решили отстоять цвета в ринге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Накануне дерби ЦСКА - «Спартак» болельщицы клубов решили отстоять цвета в ринге
Фото: «Советский спорт»

Спарринг состоялся в рамках проекта «Бой футбольных болельщиц VITYAZ FIGHT», что реализуется с июля по сентябрь 2017 г. 

Восемь болельщиц крупнейших футбольных клубов страны проходят спортивную перезагрузку в фитнес – клубе «VITYAZ FIGHT» под руководством профессиональных тренеров. Сильнейшие духом болельщицы, готовы порвать за родные цвета любую боксерскую грушу! Помимо занятий в тренажерном зале, конкурсантки осваивают бокс и кикбоксинг под руководством победителя профессионального международного турнира W5 fighter Константина Серебренникова. Бокс давно известен среди девушек  как эффективный вид спорта для похудения и повышения выносливости.  За счет чередования высокой нагрузки с низкой он задействует практически все группы мышц, что делает этот вид спорта еще полезнее.

В проекте принимают участие болельщицы ФК «Спартак», ФК «Локомотив», ПФК ЦСКА, ФК «Динамо». Они встретились, чтобы отстоять честь своего любимого ФК в спортивном соревновании. Финальные спарринги состояться 9 сентября. А пока можно посмотреть чему они научились за месяц в видео спарринга ЦСКА - «Спартак». 

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