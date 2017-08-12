Мемориал Ромазана. Бенефис легионеров «Магнитки»

«Куньлунь» дал бой грозному «Металлургу», но переиграть хозяев мемориала не сумел – «сталеварам» потребовалось всего семь минут, чтобы вернуться в игру и победить.

Впервые на магнитогорском льду – Майк Кинан, обладатель Кубка Гагарина-2014, против Ильи Воробьева, который, подхватив знамя после ухода Железного Майка, дважды доводил «Магнитку» до финала и один раз поднимал чашу над головой. С таким анонсом яркими красками засияет даже обычный контрольный матч на предсезонном турнире.

Накануне стартового вбрасывания атмосферу в Арене «Металлург» заряжает шоу барабанщиков. Колоритные ударники в национальных азиатских костюмах из приглашенного дуэта «Давлетхан» задают темп вечерней игре мемориала Ромазана.

Предшествуют матчу и трогательные моменты. Сергей Мозякин традиционно вручает букет цветов Ирине Ромазан, дочери легендарного, народного директора «Магнитки». Стальному характеру и справедливости Ивана Ромазана Магнитогорск обязан появлению в городе в начале лихих 90-х ледового дворца, первого дома «Металлурга». Память руководителя комбината вот уже 26 лет чтят предсезонным хоккейным мемориалом. Кстати, это единственный российский турнир, который ни разу за эти четверть века не прерывался.

Майк Кинан от такого приема просто не может не расчувствоваться:

– У меня здесь много хороших друзей, один даже сидит сейчас рядом со мной, – скажет канадский специалист после матча. – Конечно, у тебя всегда остаются теплые чувства по отношению к людям, с которыми ты работал, с которыми ты побеждал. У меня сохранились такие чувства по отношению и к игрокам, и к тренеру, и к персоналу клуба, всем, кто работает здесь, в этой великолепной организации. И уборщики, и водители «Замбони», и работники бэк-офиса – я помню всех и ко всем испытываю теплые чувства.

Еще один момент, от которого щемит сердца болельщиков: вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин вручает серебряную медаль КХЛ прошлого сезона Войтеку Вольски. В октябре прошлого года канадец получил жуткую травму – во время матча с «Барысом» после удара о борт у него диагностировали перелом 4-го и 7-го позвонков шейного отдела. Миллиметры, и этот перелом мог стоить Войтеку жизни. Естественно, сезон на этом для форварда был закончен. Но о его вкладе в «серебро» в «Магнитке» не забыли. И это – сильный жест…

…Поначалу на льду хозяйничают хоккеисты «Куньлуня», «сталевары» отвечают позиционными атаками. Статистика, как и игра, примерно равная, но на перерыв гости уходят в статусе лидеров – Мюттюнен играет в стеночку с Гюнге, получает ответный пас и с пятака метко стреляет в девятку. Такие броски не берутся. После перерыва «Куньлунь» удваивает перевес. И забивает ни кто иной, как Войтек Вольски. Канадец прорывается по правому флангу и находит лазейку под ловушкой Кошечкина – 2:0.

Но всего за 7 с небольшим минут ситуация на поле меняется на 180 градусов. Илья Воробьев продолжает искать оптимальные очертания первого ударного звена. На матч с «Куньлунем» позицию Зарипова занимает Томаш Филиппи. И ведь работает! Ян Коварж снабжает земляка шайбой, тот пробивает вратаря, сокращая разрыв. На своем месте и Ярослав Косов – форвард находит «химию» с новичком «Магнитки» Эллисоном. Ярослав мощно бросает с ползоны, Мэтт – первый на добивании.

– Эта задумка была очень давно, еще с лета, – делится Илья Воробьев. – Тут еще какой момент… Филиппи – центральный, а центр – это основа звена, как позвоночник у человека. В целом сыграли нормально. Но сейчас будем смотреть.

А вперед «Металлург» выводит щелчок еще одного новобранца, защитника Шауса. Американец показывает, как реализовывать большинство за четыре секунды: просто мощно заряди от синей. Как и все гениальное – 3:2.

– Мы становимся лучше, появляются новые возможности, – Николас акцентирует внимание на том, что его шайба забита при численном перевесе. – Мы уделяем этому особенное внимание на тренировках каждый день, разговариваем об этом. Состав команды серьезно изменился в межсезонье и нужно дождаться появления «химии», но уже сейчас видно, что есть прогресс. «Куньлунь» хорошо подготовился к матчу, сделал выводы после игры в Сочи. Хорошо, что мы вовремя включились и реализовали свои моменты.