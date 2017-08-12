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Сэкономили на пацанах! Почему за сборную России было стыдно на Мемориале Глинки

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сэкономили на пацанах! Почему за сборную России было стыдно на Мемориале Глинки
Фото: ФХР

Дмитрий Пономаренко подводит итоги престижному летнему турниру для юниорских сборных и обращает внимание на один позорный для России факт.

Сражу скажу: у меня нет ни малейших претензий к игрокам нашей команды, выступавшим на Мемориале Ивана Глинки-2017. Пусть россияне там остались без медалей уступив в овертайме матча за «бронзу» шведам – 3:4.

Все же дружина Александра Зыбина не развалилась ни в одном поединке. Три победы. Два поражения. А выиграли турнир канадцы. И объективно они действительно были лучшими, хотя и уступили россиянам в очной ставке – 3:4 по буллитам.

Мне понравилось, что после обиднейшего поражения в полуфинале, россияне нисколько не расклеились. А вышли на вторую за сутки битву (турнир проводится в предельно сжатые сроки – пять матчей за шесть дней) с хорошим настроем.

И в битве за «бронзу» вновь была бескомпромиссная борьба до самых последних секунд. Россияне вели 2:0 после двух периодов. Шведы переломили ход поединка в третьем и забросили три шайбы. Наши сравняли счет за 23 секунды до сирены…

Это вновь был прекрасный и напряженный поединок. Настоящее украшений турнира. Пусть он и закончился для нас в овертайме печально – дурацкой и нелогичной шайбой в ворота Амира Мифтахова.

Хоккей на Мемориале Глинки мне понравился. И к игрокам сборной России претензий, повторюсь, нет. Ну разве что дисциплину подтянуть в ответственных матчах. Поменьше удаляться.

А теперь скажу напоследок, что мне не понравилось. Мне не понравилось, что на общедоступных каналах турнир полностью проигнорировали. А ведь это все же хоккей – вид спорта, где мы всегда бьемся за победу, которыми страна потом гордиться. Это турнир, где бьются сборные восьми ведущих спортивных держав мира. И я думаю, что и битва россиян с канадцами, и их матчи в плей-офф заслужили того, чтобы страна за ними следила и переживала за ребят.

Я ничего не имею против качественных художественных фильмов про заокеанских бейсболистов и игроков в американский футбол на нашем центральном спортивном канале. Они мне нравятся, правда. Но и о нынешних героях, которые бьются за честь страны вот прямо сейчас, забывать тоже не стоит.

Это предложение – исключительно на будущее. Потому что я бы не хотел, чтобы нынешний Мемориал Ивана Глинки вообще показывали по ТВ. А знаете почему? Потому что мне стыдно. Мне очень стыдно за нашу сборную. Точнее за тех, кто занимался организацией ее выступления на турнире.

С первых матчей мне резало глаз – на свитерах игроков сборной России нет фамилий. У соперников есть, а у наших нет. Я все думал, что, может, все же появятся по ходу турнира… Но нет, их не было и в поединке за «бронзу». Играли бы в финале – и там вышли бы на лед бесфамильные «беспризорники», с одними номерами на груди.

И дело даже не в телезрителях. Хотя понятно, что 17-летние игроки еще не шибко известны. И понять кто есть, кто без фамилий на площадке могут только специалисты.

Дело даже не в том, что тут проявляется неуважение и к болельщикам, и к соперникам. Хотя и это важно.

Просто эти ребята представляли на международном турнире нашу страну. И пусть им всего по 16-17 лет. Пусть это не чемпионат мира. Но они там бились за Россию. И отвечали за честь России. И бились, как надо – только после первого боя с канадцами двоих человек с тяжелыми травмами пришлось выводить из состава.

А мы… Мы поленились им сделать именные свитера для битв за страну. А, может, сэкономили?

Я обращаюсь к людям, кто отвечает за форму нашей сборной. Или дает распоряжение – какой она должна быть. Давайте больше так не позориться!

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