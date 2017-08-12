ЦСКА vs «Спартак»: «Воля и разум». Эпизод VI

В шестой раз в истории чемпионатов России в главном дерби страны ЦСКА, уступая по ходу матча, смог добиться победы над «Спартаком».

06.04.2003

ЦСКА – «Спартак» - 3:2

Не исключено, что именно тот успех стал отправной точкой для армейцев в походе за первым российским чемпионским титулом. В матче 3-го тура спартаковцы дважды выходили вперед: в первом тайме счет открыл Егор Титов (Сергей Семак сравнял сразу после перерыва), а затем на 57-й минуте мяч в свои ворота срезал Василий Березуцкий. Во второй раз ЦСКА восстановил равенство с пенальти, который реализовал Ролан Гусев. Встреча катилась к ничьей, когда на 92-й минуте удар Иржи Ярошика принес красно-синим волевую победу.

В итоге армейцы стартовали с 4 побед, в следующей встрече обыграли другого лидера «Динамо» (3:2) и больше никому до финиша чемпионата ни разу не уступали первую строчку.

22.05.2005

«Спартак» - ЦСКА – 1:3

Путь ко второму чемпионству ЦСКА также прошел через волевой выигрыш у красно-белых. Спустя всего четверо суток после исторической победы в финале Кубка УЕФА над «Спортингом» в Лиссабоне (3:1) армейцам предстояло принципиальное дерби. Удивительно, но оба матча прошли по абсолютно одинаковому сценарию и завершились с одинаковым счетом! В середине первого тайма «Спартак» повел после удара Дениса Бояринцева. Ключевыми оказались первые 15 минут второй половины, в течение которых Евгений Алдонин и Василий Березуцкий ответили двумя мячами. Точку в этой встрече на 83-й минуте поставил Ивица Олич.

21.11.2009

«Спартак» - ЦСКА – 2:3

За два тура до финиша соперники решали разные задачи: «Спартак» боролся с «Рубином» за чемпионство, ЦСКА – с самим собой (он занимал лишь 6-е место). Тем не менее, армейцы не преминули возможностью остановить красно-белых и сделать казанцев чемпионами досрочно. Хотя начался матч для ЦСКА обескураживающе: на 7-й минуте Алекс реализовал пенальти. Лишь в конце первого тайма Алан Дзагоев сравнял счет, а в самом начале второго Томаш Нецид вывел армейцев вперед. Тем не менее, в середине второй половины Веллитон уравнял шансы команд. И все-таки чешскому форварду суждено было стать героем матча: на 88-й минуте Нецид забил свой второй гол, оформив первый (из двух) дублей в премьер-лиге.

01.08.2010

«Спартак» - ЦСКА – 1:2

Пожалуй, самая волевая победа ЦСКА над красно-белыми, добытая в последнем туре первого круга (из-за этого проигрыша «Спартак» завершил половину чемпионата только восьмым и в борьбе за медали не участвовал). Вновь неудачной оказалась попытка Василия Березуцкого похоронить армейцев. Правда, на этот раз все лавры антигероя могли достаться Игорю Акинфееву. После передачи Никиты Баженова в штрафную мяч от защитника ЦСКА полетел в сторону ворот. Акинфеев должен был его спокойно забрать, но зачем-то попытался выбить ногой и промахнулся по мячу.

Сравнял счет на 83-й минуте в несвойственной ему манере Сергей Игнашевич: со штрафного не пушечным ударом, а послав мяч над «стенкой» в нижний угол ворот Сергея Песьякова. Развязка же наступила на 93-й минуте: Вагнер Лав убежал один на один с вратарем «Спартака» и рикошетом от Мартина Штранцля (!) забил победный гол.

20.11.2010

ЦСКА – «Спартак» - 3:1

В это тяжело поверить, но факт остается фактом: в 2009-2010 годах армейцы добились волевых побед над «Спартаком» в трех (!) матчах подряд. И эта, безусловно, по праву считается самой уникальной – ибо была добыта в меньшинстве! На 17-й минуте Акинфеев смог выручить свою команду после выхода один на один Веллитона, однако подоспевший Ибсон добил мяч в ворота. А в самом начале второго тайма армейцы остались вдесятером: за два предупреждения был удален Дейвидас Шемберас. Крах всех надежд? Как бы ни так!

Началось все на 57-й минуте: мяч после удара Секу Олисе угодил в крестовину, однако Кейсуке Хонда добил его головой в ворота. Не прошло и десяти минут, как свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Сейду Думбья: ивуариец в штрафной соперника легко обыграл Марека Сухи с Александром Шешуковым и, несмотря на попытавшихся спасти ситуацию Андрея Диканя и Ибсона, вывел ЦСКА вперед. А в концовке жирную точку поставил Вагнер Лав. Опять на 93-й минуте и опять после выхода один на один! На свидание с Диканем бразильца отправил ветеран Элвер Рахимич, и армейский форвард перекинул мяч через голкипера «Спартака».

12.08.2017

ЦСКА – «Спартак» - 2:1

Сегодняшняя волевая победа армейцев оказалась самой скорострельной. В очередной раз забить «Спартаку» «помог» Василий Березуцкий – после удара Марио Пашалича мяч зацепил ногу защитника и полетел в противоположный угол. ЦСКА развернул ход игры в концовке, впервые в российской истории противостояния забив красно-белым два мяча за две минуты! На 83-й спартаковские ворота расстрелял Георгий Щенников, который забил лишь второй мяч за 178 матчей в премьер-лиге (первый состоялся всего 6 дней назад – в игре с «Рубином»). А на 85-й победу армейцам принес удар Витиньо.

Ранее лучший результат ЦСКА во встречах со «Спартаком» составлял четыре минуты на два гола. В уже упомянутом поединке 2009 года Дзагоев отличился на 45-й минуте, а Нецид – на 49-й.