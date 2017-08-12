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Мария Кучина (Ласицкене) взяла золото чемпионата мира!

Михаил Антонов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Кучина (Ласицкене) взяла золото чемпионата мира!
Фото: Gettyimages.ru

Российская легкоатлетка Мария Кучина, выступающая с этого сезона под фамилией Ласицкене, завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике. Мария, выступающая под нейтральным флагом, защитила титул чемпионки мира в прыжках в высоту, выиграв соревнования на чемпионате мира в Лондоне.

КАК ЭТО БЫЛО

До высоты 1,99 м Ласицкене преодолевала все высоты с первой попытки. Впервые ошибившись, Мария перенесла оставшиеся две попытки на высоту 2,01 и взяла её с первой же попытки, что оставшимся в секторе соперницам не удалось. Но украинка Юлия Левченко всё же взяла 2,01 со второй попытки, и соперницы продолжили определять чемпионку на высоте 2,03 м. Ласицкене эта высота вновь покорилась с первой попытки, украинка и перенесшая одну попытку полька Камила Лицьвинко с высотой 2,03 не справились. Таким образом, Левченко — серебряный призёр (2,01 м), Лицьвинко — бронзовый (1,99 м).

КАК К ЭТОМУ ШЛА

Как справедливо отмечают многие эксперты, таких стопроцентных претенденток на победу в чемпионате мира в нашей команде не было со времен Елены Исинбаевой. Любое место, кроме первого, стало бы для Марии неудачей. В этом сезоне она провела 15 стартов – и во всех взяла золото!

КОНКУРЕНТЫ

За всю историю выше прыгали лишь Анна Чичерова, Людмила Андонова, Бланка Власич и Стефка Костадинова. Можно привести еще один факт: в этом году два метра и вовсе не покорялись никому. Никому, кроме Кучиной!

ЦИФРЫ, ЗВАНИЯ И СПОНСОРЫ

С результатом 2,06 м россиянка является рекордсменкой престижных соревнований «Бриллиантовая лига».

Лейтенант Мария Ласицкене представляет Кабардино-Балкарию и Московскую область, выступая за Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА).

Имеет личный контракт с производителем спортивной одежды и обуви Nike.

КАРЬЕРА

Начала заниматься лёгкой атлетикой в 10 лет у Геннадия Габриляна. Осенью 2010 года переехала в Волгоград для учёбы в Волгоградской государственной академии физической культуры и на протяжении двух лет тренировалась у Бориса Горькова, после чего вновь вернулась к работе с Габриляном, под руководством которого занимается до сих пор.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС

11 апреля россиянка получила от ИААФ индивидуальный допуск к международным соревнованиям. На период временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) спортсменка должна была выступать на турнирах в нейтральном статусе.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Мария Кучина – больше не завидная невеста. 17 марта 2017 года Мария сочеталась браком с одним из спортивных журналистов, после чего взяла фамилию супруга и стала Марией Ласицкене.


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