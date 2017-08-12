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ЦСКА – «Спартак»: цифры – за Головина и против Васина

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА – «Спартак»: цифры – за Головина и против Васина
Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Статистика знает все. В том числе – чей вклад в результат оказался более значим. Обсмакуем лишь несколько значимых цифр из матча ЦСКА – «Спартак».

АНТИРЕКОРД ВАСИНА

В очередной раз стал причастен к пропущенному мячу своей команды защитник ЦСКА Виктор Васин. И это не пустые слова. Васин допустил уже пятую голевую ошибку в стартовых шести турах чемпионата. Этот результат беспрецедентный – столько в текущем сезоне в РФПЛ нет ни у кого.

Напомним, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев взвешенно прокомментировал игру Васина.

- Думаю, это стечение обстоятельств. Для него эти матчи излишнего перенапряжения складываются не совсем гладко. Играет надежно, хорошо, а потом в какой-то ситуации может допустить ошибку. Но с другой стороны голы всегда возникают после тех или иных ошибок соперника, поэтому я бы не стал искать в этом (ошибках Васина) какую-то тенденцию. Если посмотреть ход всего матча, он сыграл очень надежно, - заключил гендир клуба.

ЕДИНОБОРСТВА И ОБВОДКИ

Еще цифры. В матче между ЦСКА и «Спартаком» было зафиксировано максимальное для текущего сезона РФПЛ количество единоборств (240). Сильнее в этом ключевом нюансе игры оказались спартаковцы, которые одержали верх в 137 эпизодах борьбы (это, конечно, перевес незначительный - 52%).

Полузащитник ЦСКА Александр Головин выиграл больше всех единоборств (22) и продемонстрировал лучший показатель успешных обводок (11 из 14).

УДАРЫ

Витиньо в матче нанёс пять ударов и закрепил за собой звание самого бьющего игрока текущего сезона РФПЛ. Витиньо в среднем за матч наносит 5,5 удара. Вторым по этому показателю идёт спартаковец Квинси Промес (4,6 удара за игру), но в дерби он только три раза угрожал воротам «армейцев».

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