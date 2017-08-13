Юлия Левченко, главная красавица прыжкового вечера
Честно
скажу, для меня героиня вчерашнего вечера на чемпионате мира по легкой атлетике
не только Мария Кучина, которая сейчас выступает под фамилией Ласицкене. Есть
еще серебряная героиня – украинская прыгунья Юлия Левченко.
Українка виборола «срібло» на ЧС з легкої атлетики https://t.co/ZIpqvL6UQT pic.twitter.com/EzM57iFrp3— Українська правда (@ukrpravda_news) 12 августа 2017 г.
Дело даже не в том, что я не особо хочу говорить про «первое
золото России» - с формальной точки зрения российской сборной по легкой
атлетике сейчас нет и быть не может. Поэтому и потуги тех, кто опять надувает
тему «наши – не наши», даже уже не интересно комментировать.
Я даже не о том, что она была самой симпатичной в секторе, и не о
том, как околдовывала грустным взглядом запрыгавшую было планку:
Я о том, что произошло после окончания состязаний: три самые
красивые девушки прыжкового сектора обнимались и поздравляли друг друга. А
украинка и россиянка (все-таки в истории легкой атлетики останется не
«нейтральный статус», а гражданство чемпионки) произносили друг другу какие-то
слова, с улыбкой и какой-то особой теплотой.
И может быть, уже не так и важно, что происходит в напряженных
отношениях между странами, когда их яркие представительницы после соперничества
в секторе идут вот так, обнявшись.
Значит, все у нас будет хорошо.