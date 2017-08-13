Золото Ласицкене - не нейтральное. Оно наше, и точка

На ЧМ-2017 в Лондоне, где наши спортсмены выступают в сильно усеченном составе и под нейтральным флагом, россиянка Мария Ласицкене стала чемпионкой планеты в прыжках в высоту.

Это был главный день для России на этом чемпионате. Да, барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина и метатель молота Валерий Пронкин уже добыли по серебряной медали, но наград высшего достоинства от них никто толком и не ждал. Женская высота – дело совсем другое.

КОГДА СЕРЕБРО – ЭТО ПОРАЖЕНИЕ

Чемпионка мира-2015 Мария Ласицкене (в Пекине она выступала еще под девичьей фамилией Кучина) не проигрывает никому уже больше года. Несмотря на все происки ИААФ и ВАДА, то отстранявшей российскую приму от соревнований, то допускавшей ее обратно, прыгать на два метра или выше в этом сезоне удавалось только Ласицкене. Да не просто выше, а на 206 сантиметров! Так что Мария была фаворитом из категории «бесспорнее не бывает». Для таких серебро – это не медаль. Это поражение. А сколько фаворитов уже проиграли в Лондоне-2017? Замучаешься пересчитывать.

До высоты 1,99 все было спокойно. 1,97 (как и все предыдущие рубежи) с первой попытки взяли только двое: Ласицкене и Юлия Левченко. Тем самым 19-летняя украинка первый, но отнюдь не последний раз за один вечер улучшила свой личный рекорд. И было видно, что она действительно очень сильна: прыгала с заметным запасом, почти как Ласицкене.

А потом постсоветским дуэлянткам вдруг смешала все карты Камила Лицвинко. Полька с третьей попытки преодолела 1,97 и тут же (в протоколе она стояла под первым номером), с ходу саданула и 1,99! После чего в сектор вышла Ласицкене и сбила планку. Первый раз за чемпионат. Сбила чуть-чуть, ягодицами - и тем не менее.

В голову тут же стал вновь загружаться длинный список фаворитов-неудачников нынешнего ЧМ. Неужто занервничала?..

ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ ПЕРЕНЕСТИ

Не дождетесь! Дальнейшие действия Ласицкене были восхитительными по своей хирургической точности. Посмотрев, как Левченко повторила подвиг Лицвинко и вышла в лидеры, наша прыгунья невозмутимо перенесла две оставшихся попытки на 2,01. И вместо того, чтобы наблюдать за дальнейшими мучениями россиянки и переводить дух, соперницам пришлось тут же снова выходить в сектор. Ласицкене фактически вытолкнула обеих пинком в «открытый космос», где они прежде толком не бывали, а Наша Маша освоилась прочно и давно.

Лицвинко задохнулась сразу, ей тут ловить было нечего. Левченко со второй попытки 2,01 взяла, но вместо прежней радости обалдело рухнула на маты, обхватив голову руками. С нее тоже было явно достаточно. А тем временем Ласицкене с убийственной четкостью перелетела и через 2,01, и через 2,03. Нокаут!

Честно говоря, хотелось мирового рекорда. Но Мария, которая в этом сезоне уже безуспешно штурмовала дважды заветный рубеж 2,10, в Лондоне заказала только 2,08 - рекорд России, на сантиметр выше достижения Анны Чичеровой. Увы, с 2,08 тоже не получилось. Полагаю, просто закончился эмоциональный запал. Ведь на этом чемпионате она у нас была единственной «штатно-золотой» и прекрасно понимала степень своей ответственности.

Значит, мировой рекорд Стефки Костадиновой, установленный 30 августа 1987 года, все-таки справит 30-летний юбилей. Но разборки с ним 24-летней Марии Ласицкене, подозреваю, еще не закончены. И еще: в женских прыжках в высоту Россия не отдает никому золото уже четвертый чемпионат мира подряд: Тэгу-2011 – Чичерова, Москва-2013 – Светлана Школина и дальше - Ласицкене. Дважды.

Через час с небольшим после окончания финала Мария улыбалась на верхней ступени пьедестала почета. Играли гимн ИААФ, как и полагается «нейтральным» атлетам. Хотя это золото, на мой вкус, ничуть не нейтральное. Оно наше - и точка!

КАРЬЕРА БОЛТА ЗАКОНЧИЛАСЬ… ТРАВМОЙ

Как только Ласицкене сошла на «грешную землю» с золотой медалью на шее, на дорожку легкоатлетического стадиона в последний раз ступил Усэйн Болт. Напомню, что ямайский суперспринтер, завершающий свою карьеру, в Лондоне стал лишь третьим на стометровке, а на «двести» не выступал. Эстафета 4х100 метров была для него последним шансом «уйти по-чемпионски».

Болт, бежавший на последнем этапе, принял эстафету только третьим. Он начал разгоняться, но, сделав несколько огромных шагов, вдруг захромал, запрыгал на одной ноге и рухнул на дорожку. Травма мышцы задней поверхности бедра…

А выиграли эстафету британцы, сумевшие опередить на финишной прямой сборную США. Для хозяев это стало компенсацией за сегодняшнее поражение на пятикилометровой дистанции кумира местной публики и четырехкратного олимпийского чемпиона Мохамеда Фара, который тоже уходит, но не совсем, а в марафонский бег.

Из россиян кроме Ласицкене сегодня выступал только десятиборец Илья Шкуренев и выступал недолго. Наш спортсмен, шедший девятым после пяти видов, уже в шестом сошел с дистанции из-за той же травмы, что и у Болта. Во время забега на 110 метров с барьерами Шкуренев, захромал и схватился за левое бедро.

В воскресенье будут разыграны последние медали ЧМ-2017. Из Россия будут выступать ходоки Сергей Широбоков и Клавдия Афанасьева, а также коллеги Ласицкене по прыжкам в высоту – Данила Лысенко и Илья Иванюк. В данный момент наша «команда нейтралов», состоящая всего-то из 19 человек, занимает в медальном зачете чемпионата гордое восьмое место.

Легкая атлетика

Чемпионат мира

Лондон

Высота. Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,03

2. Юлия Левченко (Украина) – 2,01

3. Камила Лицвинко (Польша) – 1,99

Эстафета 4х100 м. Мужчины

1. Великобритания – 37,47

2. США – 37,52

3. Япония – 38,04

8. Ямайка – не финишировали

5000 м. Мужчины

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 13.32,79

2. Мохамед Фара (Великобритания) – 13.33,22

3. Пол Челимо (США) – 13.33,30