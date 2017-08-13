Золото Ласицкене - не нейтральное. Оно наше, и точка
На ЧМ-2017 в
Лондоне, где наши спортсмены выступают в сильно усеченном составе и под
нейтральным флагом, россиянка Мария Ласицкене стала чемпионкой планеты в
прыжках в высоту.
Это был
главный день для России на этом чемпионате. Да, барьерист Сергей Шубенков,
прыгунья в длину Дарья Клишина и метатель молота Валерий Пронкин уже добыли по
серебряной медали, но наград высшего достоинства от них никто толком и не ждал.
Женская высота – дело совсем другое.
КОГДА СЕРЕБРО – ЭТО ПОРАЖЕНИЕ
Чемпионка
мира-2015 Мария Ласицкене (в Пекине она выступала еще под девичьей фамилией
Кучина) не проигрывает никому уже больше года. Несмотря на все происки ИААФ и
ВАДА, то отстранявшей российскую приму от соревнований, то допускавшей ее
обратно, прыгать на два метра или выше в этом сезоне удавалось только
Ласицкене. Да не просто выше, а на 206 сантиметров! Так что Мария была
фаворитом из категории «бесспорнее не бывает». Для таких серебро – это не
медаль. Это поражение. А сколько фаворитов уже проиграли в Лондоне-2017?
Замучаешься пересчитывать.
До высоты
1,99 все было спокойно. 1,97 (как и все предыдущие рубежи) с первой попытки
взяли только двое: Ласицкене и Юлия Левченко. Тем самым 19-летняя украинка
первый, но отнюдь не последний раз за один вечер улучшила свой личный рекорд. И
было видно, что она действительно очень сильна: прыгала с заметным запасом,
почти как Ласицкене.
А потом
постсоветским дуэлянткам вдруг смешала все карты Камила Лицвинко. Полька с
третьей попытки преодолела 1,97 и тут же (в протоколе она стояла под первым номером),
с ходу саданула и 1,99! После чего в сектор вышла Ласицкене и сбила планку.
Первый раз за чемпионат. Сбила чуть-чуть, ягодицами - и тем не менее.
В голову тут
же стал вновь загружаться длинный список фаворитов-неудачников нынешнего ЧМ.
Неужто занервничала?..
ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ ПЕРЕНЕСТИ
Не дождетесь!
Дальнейшие действия Ласицкене были восхитительными по своей хирургической
точности. Посмотрев, как Левченко повторила подвиг Лицвинко и вышла в лидеры,
наша прыгунья невозмутимо перенесла две оставшихся попытки на 2,01. И вместо
того, чтобы наблюдать за дальнейшими мучениями россиянки и переводить дух,
соперницам пришлось тут же снова выходить в сектор. Ласицкене фактически
вытолкнула обеих пинком в «открытый космос», где они прежде толком не бывали, а
Наша Маша освоилась прочно и давно.
Лицвинко
задохнулась сразу, ей тут ловить было нечего. Левченко со второй попытки 2,01
взяла, но вместо прежней радости обалдело рухнула на маты, обхватив голову
руками. С нее тоже было явно достаточно. А тем временем Ласицкене с
убийственной четкостью перелетела и через 2,01, и через 2,03. Нокаут!
Честно
говоря, хотелось мирового рекорда. Но Мария, которая в этом сезоне уже
безуспешно штурмовала дважды заветный рубеж 2,10, в Лондоне заказала только
2,08 - рекорд России, на сантиметр выше достижения Анны Чичеровой. Увы, с 2,08
тоже не получилось. Полагаю, просто закончился эмоциональный запал. Ведь на
этом чемпионате она у нас была единственной «штатно-золотой» и прекрасно
понимала степень своей ответственности.
Значит, мировой
рекорд Стефки Костадиновой, установленный 30 августа 1987 года, все-таки
справит 30-летний юбилей. Но разборки с ним 24-летней Марии Ласицкене,
подозреваю, еще не закончены. И еще: в женских прыжках в высоту Россия не
отдает никому золото уже четвертый чемпионат мира подряд: Тэгу-2011 – Чичерова,
Москва-2013 – Светлана Школина и дальше - Ласицкене. Дважды.
Через час с
небольшим после окончания финала Мария улыбалась на верхней ступени пьедестала
почета. Играли гимн ИААФ, как и полагается «нейтральным» атлетам. Хотя это
золото, на мой вкус, ничуть не нейтральное. Оно наше - и точка!
КАРЬЕРА БОЛТА ЗАКОНЧИЛАСЬ… ТРАВМОЙ
Как только
Ласицкене сошла на «грешную землю» с золотой медалью на шее, на дорожку
легкоатлетического стадиона в последний раз ступил Усэйн Болт. Напомню, что
ямайский суперспринтер, завершающий свою карьеру, в Лондоне стал лишь третьим
на стометровке, а на «двести» не выступал. Эстафета 4х100 метров была для него
последним шансом «уйти по-чемпионски».
Болт,
бежавший на последнем этапе, принял эстафету только третьим. Он начал
разгоняться, но, сделав несколько огромных шагов, вдруг захромал, запрыгал на
одной ноге и рухнул на дорожку. Травма мышцы задней поверхности бедра…
А выиграли
эстафету британцы, сумевшие опередить на финишной прямой сборную США. Для
хозяев это стало компенсацией за сегодняшнее поражение на пятикилометровой
дистанции кумира местной публики и четырехкратного олимпийского чемпиона
Мохамеда Фара, который тоже уходит, но не совсем, а в марафонский бег.
Из россиян
кроме Ласицкене сегодня выступал только десятиборец Илья Шкуренев и выступал
недолго. Наш спортсмен, шедший девятым после пяти видов, уже в шестом сошел с
дистанции из-за той же травмы, что и у Болта. Во время забега на 110 метров с
барьерами Шкуренев, захромал и схватился за левое бедро.
В воскресенье
будут разыграны последние медали ЧМ-2017. Из Россия будут выступать ходоки
Сергей Широбоков и Клавдия Афанасьева, а также коллеги Ласицкене по прыжкам в
высоту – Данила Лысенко и Илья Иванюк. В данный момент наша «команда
нейтралов», состоящая всего-то из 19 человек, занимает в медальном зачете
чемпионата гордое восьмое место.
Легкая
атлетика
Чемпионат
мира
Лондон
Высота.
Женщины
1. Мария
Ласицкене (Россия) – 2,03
2. Юлия
Левченко (Украина) – 2,01
3. Камила
Лицвинко (Польша) – 1,99
Эстафета
4х100 м. Мужчины
1.
Великобритания – 37,47
2. США –
37,52
3. Япония –
38,04
8. Ямайка –
не финишировали
5000 м.
Мужчины
1. Муктар
Эдрис (Эфиопия) – 13.32,79
2. Мохамед
Фара (Великобритания) – 13.33,22
3. Пол Челимо
(США) – 13.33,30