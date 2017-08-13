Валерий Масалитин: У «Спартака» нет связующего звена и лидера

Александр Головин и Денис Глушаков Фото: РФПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что матч 6-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1) не произвел на него большого впечатления.

– Ожидал от дерби большего. Больше осмысленных действий, больше голевых моментов. Не знаю почему, но и ЦСКА и «Спартак» сейчас далеки от своих идеальных кондиций. Ни одна из команд не показывает своей прошлогодней игры. По игре – ничья. Но нелогичная игра и нелогичный счет.

– Значит ЦСКА победил за счет фарта или все-таки спартаковцы к концу матча встали?

– Начнем с того, как был забит первый гол. «Спартаку» повезло. Не скажу, что это случайность. Не пробил бы Пашалич и гола бы не было. И ЦСКА так же забил за счет индивидуального мастерства Головина и Витиньо. Первый хорошо раскачал, обыграл и прострелил, а Щенников замкнул. Второй гол – хорошее действие Витиньо. Пробил удачно, хотя Селихов должен был брать этот мяч. Похоже на гол, который он забил в ворота «Локомотива». Пробил нелогично и попал.

Травма Зе Луиша и отсутствие Адриано снизило атакующий потенциал «Спартака», но у ЦСКА с нападением большие проблемы.

– Как оцените игру нападающих ЦСКА?

– Нападающим нужно создавать моменты и забивать голы. Чалов и Оланаре практически ничего не создали. Витиньо двигался очень мало. Вышел на позицию один раз и ударил, но всю игру практически не выделялся. И Дзагоев после травмы пока не обрел своих лучших кондиций. За счет этого потенциал еще есть. И хотелось бы, чтобы команда быстрее набрала форму. С такой игрой будут проблемы с выходом в Лигу чемпионов.

– Опасаетесь за матч с «Янг Бойз»?

– Да. Не понимаю, зачем сделали тур в середине недели. У наших команд матчи за выход в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а у нас тур посередине недели. Получается, что ЦСКА за десять дней проведет четыре игры: в воскресенье с «Рубином», в среду с «Тосно», в субботу со «Спартаком» и во вторник с «Янг Бойз». Ну, как так? Тяжело. Ладно была бы ротация состава. Но ничего нет.

– Как игра Головина? Растет?

– Да. Появился хотя бы один лидер. Он может взять на себя игру и что-то впереди сделать. Хотя есть еще много огрехов. Но светлое пятно в нападении есть. Головин ведь и в Кубке конфедераций очень хорошо выглядел. В начале сезона его не было видно, но он – молодой. Быстро набрал кондиции. Организм восстановился.

С этим же столкнулись Комбаров и Глушаков, но они уже в возрасте. Кондиций не набрали и мучаются. И «Спартак» вместе с ними.

– Как оцените игру центральных полузащитников «Спартака»?

– Глушакову нужна пауза. Фернандо наелся. Не было его видно. Пашалич моложе. Бегал еще где-то, но и он много вызывает нареканий. Нет связующего звена и лидера у «Спартака». Средняя масса. У ЦСКА есть хотя бы Головин. Без него армейцы были бы обречены. Надо понимать, что в Лиге чемпионов они будут представлять не «Спартак» и ЦСКА, а Россию. С такой игрой у них будут большие проблемы.

– Если была бы возможность, какую позицию надо было усилить ЦСКА перед Лигой чемпионов?

– Двух нападающих. Двоих в защиту необходимо для ротации. И нужен хороший левый и крайний полузащитник.