Усэйн Болт, Человек Бегущий

Карьера одного из величайших атлетов в истории спорта завершилась неожиданно и драматично: в субботней эстафете 4х100 метров на чемпионате мира в Лондоне Усэйн Болт не смог финишировать из-за травмы.

ПАДЕНИЕ ВЕЛИКОГО

Он бежал на последнем этапе и получил эстафету от Йохана Блэйка третьим. Хотя отставание от конкурентов было невелико, для такого, как Болт, - по идее, раз плюнуть. А потом…

Потом он попытался разогнаться и захромал. Проскакал несколько шагов на одной ноге и… кубарем рухнул на дорожку.

В это было невозможно поверить: Усэйн Болт, великий «Молния» Болт не смог финишировать в своем последнем забеге!

Когда он упал, число отвисших до пола челюстей и проглоченных языков исчислялось, думаю, миллиардами. А на забитом лондонском стадионе - 60 тысячами, больше там на трибуны просто не влезает. На то, как родные британцы сенсационно обгоняют на последних метрах сборную США, никто особо и не смотрел. Все ошалело уставились на человека в желтой майке, корчившегося от боли в нескольких метрах от финишной прямой.

Через пару минут он все-таки встал. Подковылял к партнерам по команде, перебросился с ними парой слов и быстро покинул арену. А мы все – остались в растерянности. От Болта можно было ждать какого угодно ухода, но все-таки не такого.

ПОРАЖЕНИЕ НА «СОТНЕ»

Неделей раньше, 5 августа, он проиграл коронную стометровку, чего на чемпионатах мира и Олимпиадах с ним прежде не случалось никогда. В начале карьеры Болт специализировался в беге на 200 метров, а с 2008-го на всех крупнейших соревнованиях неизменно пересекал финишную черту «сотни» первым. Единственным исключением стал ЧМ-2011 в Тэгу, но там ямаец в финале и не бежал - из-за фальстарта и дисквалификации. То было ЧП, несчастный случай, исключение из правила. В Лондоне же зрелище было совсем другим. Тягостным и мучительным.

Стометровку Болт добежал, но довольствовался бронзой. Он не только привычно проиграл старт, но не достал Кристиана Коулмэна, а на самом финише их обоих «съел» набежавший откуда-то справа ветеран Джастин Гэтлин. Разница получилась вроде бы символической: молодому американцу Болт уступил одну сотую секунды, «пожилому» - три. Но сам результат, увы, подтверждал, что ямаец «не тот»: лишь 9,95, худшее время Болта в финалах чемпионатов мира и Олимпийских игр. Причем не на чуть-чуть, а на 0,14 от предыдущего слабейшего показателя из Рио-2016.

Еще неизвестно, что хуже: травма или такое поражение. Ну, а «психическая атака» на Гэтлина, которого стали еще пуще освистывать с трибун и на чем свет стоит костерить в соцсетях, думаю, связана не столько с допинг-подвигами американца (его дважды ловили, но пожизненно не дисквалифицировали), сколько с раздражением и грустью от Болта. Мы так хотели в последний раз посмотреть, как он бежит, а получили что-то совсем другое. И поняли, что настоящего Болта уже не увидим. А Гэтлин просто попался нам под горячую руку.

Так что это за штука такая, что ее хочется смотреть всегда и от расставания с ней становится так паршиво: бегущий Усэйн Болт?

ФЕЛПС ПУСТЬ СЧИТАЕТ МЕДАЛИ

Всезнайка-статистика тут не шибко поможет. Да, он единственный 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике и единственный спринтер, трижды бивший мировые рекорды на стометровке. А еще восемь раз олимпийский чемпион, при том, что девятое золото, в эстафете Пекина-2008, у него отняли из-за чужого допинга. Ну и что? Вон, у Майкла Фелпса этих золотых - вообще целый мешок, 23 штуки. Так почему же в прошлом августе, во время Игр в Рио, его заплывы интересовали нас совсем не так, как Его забеги?

…Фелпс опять выиграл? Ну да, слыхал. Кто бежит? Стоп, а во сколько? А по какому каналу?.. Так, Надя, сворачивай-ка свое «мыло», сейчас будет Болт. Да я не ругаюсь, ты не поняла. Что, не знаешь, кто это? Ну ты даешь! Погоди, дай пульт, сейчас покажу. О, как раз вовремя: видишь, вот он, в желтой майке. Пошел, пошел, пошо-о-о-ол! Эх, ну какой же красавец… Ало. Да, видел, конечно. А когда следующий раз? И во сколько?.. Твою дивизию, они что, с ума там все сошли? А, это ж Бразилия. Ладно, спасибо… Слушай, тут такое дело, он завтра опять, но в четыре. Да какого, к лешему, дня - ночи! Что ты в ладоши хлопаешь, ненормальная? У тебя как раз дежурство? И телевизор есть? Х-м… Вот что, позвони-ка ты тогда и мне. Минут за десять. Детей разбудим?.. А ничего, они пусть тоже. Эй, Вика, будешь завтра ночью Болта смотреть? Во, слыхала? Да сегодня же он бежал, только что! Известно как: порвал всех, как тузик грелку. Что? Почему тебя не позвали? Да как-то… Погоди ты реветь! Ой, Надь, успокой ее, ради бога. А я пока рюмочку налью - прям душа от радости просит. Давай чокнемся за нашего Усэйна…

МЫ - НЕ HOMO SAPIENS, А HOMO CURRIT

Не все люди на Земле плавают. Большинство умеет, но не все. Как и кататься на лыжах, и водить машину, и петь, и читать, и даже, прости господи, играть в футбол. Зато все мы, за редкими медицинскими исключениями, бегали и бегаем. В детстве наперегонки и сейчас - за чем попало, начиная с распродаж и заканчивая автобусами. Мы бежим за любимыми и от врагов, ради здоровья и ради денег, на месте и во весь дух. Бег на небольшие дистанции - единственный вид спорта, в котором так или иначе попробовали себя 99 не знаю с чем процентов представителей биологического вида Homo sapiens, который вполне можно было бы назвать иначе: Homo сurrit, Человек бегущий.

Так что во всемирном восхищении Болтом нет ничего удивительного. Его бег поражает со всех сторон. Во-первых, зрительно: как забыть эти чудовищные ускорения, когда все соперники не то, что «встают», а словно начинают двигаться в обратную сторону? Во-вторых, де-факто: что такое сто метров быстрее 10 секунд понятно каждому (это вам не премудрые «четыреста комплексным плаванием»), а Болт, после долгих мучений его предшественников, соскребывавших с мирового рекорда по сотой каждые год-два (9,95 Джима Хайнса-1968 вообще простояли четверть века), за какие-то 15 месяцев отрубил от него полторы десятые, вплотную подойдя к рубежу «девять с половиной» - и это не считая столь же космических 19,19 на 200 м. Ну и, в-третьих, конечно, харизма. Он знает, что мы его любим, и всегда готов нам подыграть: сделать большие глаза в телекамеру, по-пижонски сбросить темп на разгромно-победном финише или, наоборот, честно покачать головой после финиша неудачного.

И у Болта все это получается не натужно, органично, легко. Видать, он и правда так живет: от души, красиво, на полную катушку. Живет как бежит. Ах, извините, уже «бежал»… Что ж, бег того, настоящего Болта мы нипочем не забудем. Жаль только, что лондонское прощание получилось таким скомканным.

ЗА 105 ЛЕТ НИКТО НЕ УЛУЧШАЛ РЕКОРД НА «СОТНЕ» ТАК, КАК БОЛТ

Если исключить из списка рекордсменов мира на главной спринтерской дистанции, где эти достижения фиксируются уже 105 лет (сначала с точностью до десятой секунды, а в последние полвека, с введением электроники – до сотой), тех бегунов, которые лишь повторяли прежние рекорды или были дисквалифицированы за допинг (самый яркий пример – канадец Бен Джонсон с его 9,79 в олимпийском Сеуле-1988), то останется короткий список из 14 человек. И ни один из них в свою эпоху (включая Карла Льюиса и Лероя Баррэлла, которые в конце 80-х и начале 90-х отбирали друг у друга рекорд по очереди) не добивался такого прогресса, как Усэйн Болт в 2008 и 2009 годах.

И вот теперь он уходит…

Рекордсмены мира в беге на 100 м Страна Время Дата На сколько улучшили В среднем за год Усэйн Болт Ямайка 9,58 9,69 9,72 16.08.2009 16.08.2008 31.05.2008 0,16 0,083 Асафа Пауэлл Ямайка 9,74 9,77 9.09.2007 14.06.2005 0,05 0,006 Морис Грин США 9,79 16.06.1999 0,05 0,017 Донован Бэйли Канада 9,84 27.07.1996 0,01 0,005 Лерой Баррэлл Карл Льюис Лерой Баррэлл Карл Льюис США США США США 9,85 9,86 9,90 9,92 6.07.1994 25.08.1991 14.06.1991 24.09.1988 0,08 0,007 Кэлвин Смит США 9,93 3.07.1983 0,02 0,001 Джим Хайнс США 9,95 14.10.1968 0,05 0,007 Армин Хари Германия 10,0 21.06.1960 0,1 0,026 Уилли Уильямс США 10,1 3.08.1956 0,1 0,005 Джесси Оуэнс США 10,2 20.06.1936 0,1 0,017 Перси Уильямс Канада 10,3 9.08.1930 0,1 0,011 Чарльз Пэддок США 10,4 23.04.1921 0,2 0,023 Дональд Липпинкотт США 10,6 6.07.1912 - - Всего - - - 1,02 0,010

«ЖЕСТ МОЛНИИ» - ОТЛИЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Грустно? Мне тоже… А ну-ка, хватит грустить. Давайте, вставайте! Вставайте-вставайте, не ленитесь. Теперь левую руку с оттопыренным пальцем поднимите вверх, а правую - согните в локте и ладонью к плечу. Словно стреляете из лука в небо. Вот он, жест «Молнии»! И улыбку до ушей, как у Болта. Правда же, полегчало? Кстати, интересно: если в какой-нибудь день и час мы сделаем это вместе, то, может, он тогда передумает и вернется?..

На одном из отрезков финала ЧМ-2009 в Берлине (9,58!) у Болта была зафиксирована рекордная для человека скорость: 44,72 километра в час. Да, на земле хватает существ, которые бегают намного быстрее (гепард шпарит под 120 км/ч), но они делают это только ради выживания. Чтобы добыть еду или чтобы не стать едой. А для личного и окружающего удовольствия так бегают только люди.

И первый из них - он. Усэйн Болт. Человек Бегущий.