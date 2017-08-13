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Алексей Тищенко: Усик и Гассиев встретятся в финале

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мурат Гассиев
Мурат ГассиевФото: Gettyimages.ru

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мнением о турнире World Boxing Super Series, в котором примут участия россияне Мурат Гассиев и Дмитрий Кудряшов.

Напомним, что в четверг стало известно, что Кудряшов проведет четвертьфинальный поединок турнира WBSS против обладателя титула WBA (Regular) в первом тяжелом весе, кубинца Юниера Дортикоса 23 сентября в США, штат Техас.

– Кем турнир «крузеров» WBSS можно было бы усилить?
– Очень интересный турнир. Было бы здорово, если бы успел восстановиться Григорий Дрозд. Кто еще выступает в этом весе?

– Кшиштоф Гловацки, Стив Каннингем, Илунга Макабу, Юри Каленга, Максим Власов.
– На Власова было бы интересно посмотреть с боксерами такого уровня.

– А Денис Лебедев?
– И он, конечно. Хочется надеяться, что в его исполнении мы увидим и интересные бои и победы.

– Какие четвертьфинальные пары наиболее вам интересны?
Александр УсикМарко Хук и Мурат ГассиевКшиштоф Влодарчик. По именам звучит. Хочется посмотреть Усика с боксером чемпионского уровня, хотя Хук уже на излете. Мурата интересно увидеть против такого терпеливого боксера как Влодарчик. Ожидаю конкурентный бой.

Максим Власов охарактеризовал Гассиева как боксера с хорошим ударом, но ограниченного в техническом плане.
– Отчасти согласен с этим. Гассиев – боксер силового плана. Всем понятно, в расчете на что строится его тактика. Давление, подойти поближе и ударить посильнее. Пока у него это неплохо получается. Здоровья хватает. Влодарчик по стилю похож. Его уже можно было и списать, но он остается боксером высокого уровня и их поединок обещает быть конкурентным.

– Мне казалось, что самым интригующим обещает стать поединок Юниера Дортикоса и Дмитрия Кудряшова.
– Недавно решил узнать, кто такой Дортикос. Выяснилось, что он еще выступал в любительской сборной Кубы. Поэтому мне кажется, что изначально уровень Дортикоса выше, чем у Кудряшова. Дмитрию будет непросто. У Дортикоса шансов больше, но болеть я буду за Кудряшова. Школа у кубинца серьезнее. Тем значительнее будет победа Дмитрия.

– В таком случае в этой восьмерке Кудряшова можно считать аутсайдером?
– Я бы так не сказал. У него есть удар. Значит, он любой бой может закончить в свою пользу. Кудряшов, скорее, наименее одарен в техническом плане, но от этого менее опасным он не становится.

– Фаворит – Александр Усик?
 Усик и Гассиев. Думаю, что они будут в финале. Это будет интересное противостояние.

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