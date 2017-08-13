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Кого еще корежит от фамилии «Ласицкене»? Выйти из сумрака! (злоба дня)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кого еще корежит от фамилии «Ласицкене»? Выйти из сумрака! (злоба дня)

Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото чемпионата мира в прыжках в высоту. Но дала повод для забавного медиаскандала.

Так бывает, что девушки иногда меняют фамилию. Миллион примеров навскидку.

Чемпионка мира и обладательница олимпийского серебра Анастасия Зуева вышла замуж и стала Фесиковой. Пришлось перестраиваться, называя именно так капитана сборной России по плаванию. Но куда деваться? Это ее выбор. Муж-пловец Сергей Фесиков, кстати – замечательный человек. В ночи встречал супругу в «Шереметьево» с цветами из Будапешта. У ребят большая любовь, и я произношу «Анастасия Фесикова» с большим удовольствием.

Звезда кроля Вероника Попова тоже выходит замуж и после Будапешта будет Андрусенко. Муж-пловец Вячеслав Андрусенко, кстати – замечательный человек. Ну, дальше по тексту.

Звезда волейбола Наталья Гончарова совершила кошачий прыжок в Наталью Обмочаеву и обратно в Гончарову. И это тоже выбор ее, девушки с инстаграмом «Натусечка 8» (@natusi4ka8). СМИ тоже пришлось перестраиваться туда и обратно. Потому что так надо.

В случае с Марией Ласицкене все гораздо тяжелее, и я вижу, как теперь корежит работников пера. Во-первых, фамилия сложная, не просто так выговоришь. Куда ставить ударение? Как совершить скачок языком с шипящего «с» на звонкое «ц»? И почему вообще русская девушка, выступающая под нейтральным флагом, взяла литовскую фамилию? Не удар ли это по нашему патриотизму?

Во-вторых, муж Маши – журналист Владас Ласицкас, известный под псевдонимом Ташев. То есть вроде как бы один из нас. То есть, называя Марию в его часть, мы как бы делаем одолжение Владасу, даем ему рекламу в федеральном эфире и центральных газетах. Вот как можно рекламировать в эфире «Матч ТВ» комментатора «Евроспорта»?

А если учесть, что Ласицкас – человек колючий, и за словом в карман не лезет, тут вообще у многих начинается клин.

Забавно смотреть за перепалкой в твиттере между Владасом и комментатором «Матч ТВ» Павлом Занозиным, который выдал: «Я всегда называю спортсменок теми фамилиями, под которыми они стали знаменитыми».

 

 

Не буду пересказывать весь медиаскандал, но суть в том, что на «Матч ТВ» во время золотого выступления Маша по-прежнему иногда звучала как Кучина.

Так вот, нет больше никакой Кучиной. Есть только Мария Ласицкене. И она вчера выиграла золото для России.

Уважайте, в первую очередь, саму девушку.

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