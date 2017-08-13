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«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
Фото: Gettyimages.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Twitter выложила статью журнала People, где приводятся отрывки из ее автобиографической книги.

«Серена и я должны быть друзьями. У нас общая страсть. Но мы ими не являемся», — говорится в книге.

Также отмечается, что Уильямс после окончания финала Уимблдона 2004 года обняла Шарапову, похвалила ее. Однако в раздевалке российская теннисистка услышала, как ее соперница плакала.

«После финала Уимблдона-2004 Серена обняла меня и сказала: «Хорошая работа». Она улыбнулась, но внутри наверняка чувствовала себя иначе. Когда я зашла в раздевалку, то услышала ее всхлипы. Серена рыдала навзрыд. Я постаралась покинуть раздевалку как можно скорее.

Люди часто задаются вопросом, почему я выиграла у Серены только два матча из 21. Для меня ответ: тот самый момент в раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня как тощую девочку, которая обыграла ее в финале Уимблдона вопреки прогнозам. Но даже больше она ненавидела меня за то, что я услышала, как она плачет. Вскоре после турнира я слышала, что Серена сказала подруге: «Я больше никогда не проиграю этой маленькой сучке», - цитирует People отрывок из книги Шараповой.

Фото: Gettyimages.ru

Финал Уимблдона состоялся в июле 2004 года. На тот момент 17-летняя Шарапова обыграла 23-летнюю Уильямс в двух сетах — 6:1, 6:4. Она завоевала первый трофей Большого шлема в своей карьере.

30-летняя спортсменка в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение допинга. В мае, во время турнира в Риме, Шарапова получила травму и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. 3 августа она вновь получила повреждение и снялась с турнира в канадском Торонто.

Россиянка должна была принять участие в турнире в американском городе Цинциннати, но решила пропустить соревнования.

«Я приехала в Цинцаннати в пятницу с готовностью играть, – заявила 30-летняя российская теннисистка. – Однако следуя рекомендациям врачей в целях мер предосторожности перед US Open, я, к сожалению, снимаюсь с турнира из-за травмы левого предплечья, которую я получила в Стэнфорде. Я благодарна организаторам за предоставления wild card и с нетерпением жду, когда смогу сыграть здесь в следующем году».

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