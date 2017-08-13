Каррера умывает руки

Массимо Каррера Фото: РФПЛ

Когда «Спартак» залихорадило на старте, некоторые из уважаемых экспертов сошлись на том, что Массимо Каррере не хватает опыта работы главным тренером. Вывод, в общем-то, не самый оригинальный, а главное - не полный. Итальянцу не хватает этого опыта именно в российской команде - уж больно по-западному он себя ведет. Оставил список фамилий, годных для усиления - и укатил себе на родину отдыхать. Его в Италии почти как Антонио Конте встречали, а герои невидимого фронта из селекционного отдела, стало быть, без выходных и отпусков тут пахать должны? Щас.



Наши тренеры в наших командах так себя не ведут. Сам видел, как Курбан Бердыев, едва приняв «Ростов», принялся атаковать Александра Шикунова не хуже чем отец Федор - инженера Брунса, с первого дня первого сбора твердя фамилию Азмун: нужен, необходим, без него никак. Вице-президент в ответ докладывал тренеру, что с Дзюбой дело почти на мази - отдают в аренду, но тот как будто не слышал начальника: сначала Азмун, потом - Дзюба. Утром, короче, деньги, а вечером - стулья. И ведь добился своего: Азмун появился в команде раньше Дзюбы, а главное - раньше начала сезона.



Каррере же в виде усиления представили одинокого Петковича, едва ли внятно объяснив, чем он лучше Ещенко. Массимо благородно-красиво прокомментировал ситуацию: рассчитываем, дескать, прежде всего на тех, кто сделал команду чемпионом, с ними и идем дальше. Но время шло, покупок не было, и Каррера запустил новое объяснение: «Спартак» не имеет права ошибиться с трансферами. Звучало несколько загадочно, но руководство поняло эти слова по-своему и моментально отреагировало: да не бедные мы, бюджет на приобретение выделен, ждите скоро новостей! Но дождались мы не приобретений, а обнародования клубным начальством фамилий некоторых игроков из того списка Карреры.



И вот тут уже вопросы встали в полный рост. Первый из них, конечно, такой: а зачем вы публично расписываетесь в своей беспомощности, господа?! Главный тренер, как выяснилось, просил Могилевца - после слома Зобнина это должно было стать первейшим приобретением! Тем более, что «Ростов» летом раздавал пачками игроков бесплатно, и в любом случае оценил бы Могилевца, сразу сосланного Кучуком в запас, не больше, чем в пол-Новосельцева. Ведь самая простая и дешевая была бы сделка - или вы ждали, что в «Ростове» скоро еще и билеты в другие города футболистам за счет клуба покупать будут?



В «Зените», я знаю, смеются над тем, как неуклюже двигаются переговоры по Нойштедтеру - неужели у чемпиона нет лишнего миллиона? И, конечно, «Зенит» не смог из озорства не сделать вид, что заинтересован в возвращении Гарая - и цена аргентинца для «Спартака» сразу пошла вверх. Деньги любят тишину, это верно - но никак не бездействие.



...А Массимо Каррера после поражения от ЦСКА послал наверх очередной свой «месседж» - такой уж в клубе стиль общения в последнее время выработался. Мы выдали свой почти максимум, но сами видите, на что его хватило. Ответный ход теперь за менеджментом. Ждем-с.