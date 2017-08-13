«В детстве меня преследовала Баба Яга». Огненные цитаты Александра Григоряна

Вчера Александр Григорян объявил о своей отставке с поста главного тренера махачкалинского «Анжи». Мы решили вспомнить самые огненные цитаты Александра Витальевича.

«Настроение «Анжи»? Вандерфульное!»

«Поздравил ребят после игры. Сказал: «Теперь вы можете понять ваших жён, у кого они есть. Потому что, считайте, сегодня у вас приняли роды».

«Махачкала для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы. Поэтому для меня крайне важно было не то, что я попал в Премьер-Лигу, а именно то, что попал в Махачкалу».

«Любой успешный результат буду считать успешным».

«Лучший игрок матча – Ари. Но то, что случилось в концовке…Я всегда негативно отношусь к таким вещам. А удар Ари сзади кулаком… Мы живем в цивилизованном обществе. Да, в футболе порой преобладают эмоции. Но это не оправдание поступку бразильца! Ты приехал в чужую страну. Ты здесь, блин, кумир, игрок высокого уровня. Веди себя достойно! А Ари… Взять и ударить футболиста сзади… Я бы голову ему оторвал!».

«К термину «особенный» можно отнести стадион в Краснодаре. А что касается Моуринью. Никакой, поверьте мне, он не особенный. Это всё игра для журналистов. Актёрство. Я меньше всего хочу быть «Особенным». Больше всего желаю побеждать».

«Мы в нижней части турнирной таблицы, и хотим вылезти из этого дерьма».

«Вы ждете сенсации в виде моего острого ответа. Вы – мазохист! Не дождетесь».

«А чего добился Шалимов в женском футболе — не знаю. Моё видение – ничего. Как оказался в «Краснодаре», меня не интересует. Но задевает».

«Я на какие-то-предчувствия и видения не ориентируюсь. Сплю слишком крепко. Последний сон, который запомнил, был в детстве – меня преследовала Баба Яга».

«Сваливать на кого-то вину я не привык, винить себя — тем более».

«Я воплотил в жизнь самую безумную мысль. Перешел из мужского футбола в женский и выиграл там все. А затем совершил еще более безбашенную штуку – вернулся обратно».

«Женский футбол – как алкоголизм. Бросишь его, а все равно припоминать будут».

«Если футболист готов играть, работать за 100 рублей, зачем платить ему 800? Это же извращение!»

«Зе Луиш, который принял участие в стычке, хамил, дерзил. Понимаю, что такое он себе может позволять в народной команде. В любом другом клубе ему дали бы в лоб».

«Если бы я заподозрил своего игрока в сдаче, он бы живым и здоровым не уехал. Точка!»

«Мне кажется, мы сегодня обосрались».

«Перед нами стоит задача — выжить от перелетов».

«Спартак-2» думает на сутки быстрее, чем игроки первой команды».

«Даже если бы они были (проблемы внутри коллектива), то вы бы не узнали, потому что это не ваше собачье дело».

«Я уже не главный тренер махачкалинского «Анжи». После таких матчей тренер должен собрать мужество и подать в отставку, что я и делаю».