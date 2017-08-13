Сонный полдень. «Рубин» вырвал ничью у СКА

В, наверное, пока самом свое скучно матче сезона, в Хабаровске, «Рубин» на последних минутах сумел уйти от поражения от СКА.

АХМЕТОВ В СОСТАВЕ, СОРОКИН В ОСНОВЕ



К матчу со СКА «Рубин» подходил с новостями о возможной продаже аж шести футболистов, которые пришли во времена Грасии - Лестьенна, Жонатаса, Санчеса,Самбрано, Сонга и Рочины. Зачем? Видимо, чтобы избежать возможных санкций из-за несоблюдения финансового Fair Play.



Четверо из списка в заявке на матч отсутствовали. Хотя, Жонатас, очевидно, из-за красной карточки. Бердыев вновь решает дать шанс проявить себя Рочине и выпускает его со старта, а Сонга оставляет в запасе. Претерпело изменения и стартовое нападение. Вместо Жонатаса вышел Жемалетдинов, Азмун вновь остался в запасе, вместо него вторым форвардом был выбран Карадениз.



Однако, главным событием можно назвать появление в старте молодого центрального защитника Егора Сорокина. Он заменил травмированного Камболова.Появление молодого русского защитника - это всегда интересно. А тут еще и в команде у Бердыева, при котором он дествительно может добиться существенного прогресса. Посмотрите на того же Граната или Кудряшова. Бердыев предпочёл в старте именно Сорокина, а не Бурлака, который оправился от травмы, но оказался в запасе. Это о чем-то да говорит.



Еще одним событием стало долгожанное появление в составе опального Ильзата Ахметова. У игрока были некоторые разногласия с клубом, из-за чего он был сослан в молодежку, за которую регулярно забивал, показывая, что заслуживает вернуться в основную команду. И, видимо, своего в итоге он добился. Однако, в матче он так и не появился, особой надобности у Бердыева в нем не было.



ПРЕСНО



Первый тайм оказался пресным и скудным на какие-то события и голевые моменты настолько, что судья не добавил к нему ни минуты. Хотя, это примерно и ожидалось, учитывая и осторожный стиль игры «Рубина», и их не совсем оптимальную атаку, и полу-экспирементальную защиту. Да и СКА находился в роли андердога, что не предвещало чего-то яркого. А вспомнив скучнеший матч между командами в Кубке России прошлого сезона, можно было окончательно понять, что если в этой игре и будут голы, то по-минимому.



«Рубин» уже можно сказать традиционно пытался прессинговать соперника на чужой половине и найти атаку в начале матча. Большую часть тайма казанцы в атаке пытались взломать оборону СКА проникающими передачами за спину. Видимо, Бердыев и делал на это ставку, учитывая, как он был не доволен каждый раз, когда то-то из его игроков попадал в оффсайд. Но один хороший момент «Рубин» все же создал, поймав соерника на ошибке. Оздоев вырезал хороший проникающий пас на Жемалетдинова, тот на замахе убрал вратаря и уже с острого угла покатил мяч в пустые ворота, но Буцко успел вынести его на угловой.



В остальном, особо изоетателен в атаке «Рубин» не был. Очень много забросов, в попытках начать атаку, делали центральные защитники, но большинство из них были неудачны. Одной из самых заметных фигур был Рочина, правда, сложно сказать в положительную или в отрицательную сторону. Да, испанец много времени был с мячом и пытался конструировать атаки команды, но все же, медленно разгонял контратаки и часто делал непонятные дальние удары, которые шли сильно мимо.Большинство же атак СКА тоже заканчивались дальними ударами. Хозяевам было сложно создать что-то адекватное и нормально подойти к воротам, оборона и подстраховка «Рубина» работала исправно. Молодой защитник Сорокин смотрелся неплохо и достаточно уверенно, но и какой-то серьезной проверки его защитные навыки все же не подвергались.



РАЗВЯЗКА УДАЛАСЬ



А вот уже во втором тайме играет агрессивнее и чаще атакует СКА. Наверняка, Поддубский понимал, что нужно пытаться брать игру именно сейчас, не тянуть до конца. К тому же, понятно, что в такой вязкой игре «Рубин» чувствует себя увереннее и у него останется больше сил в конце, чем он и будет пользоваться. Казанцы, к слову стали выглядеть еще хуже и унылее, и даже традиционный выход Азмуна на замену не исправил ситуацию.



По ощущениям, «Рубин» проводил пока свой самый скучный и вялый матч в сезоне. Конечно, большим фактором служил и сам по себе тяжелый выезд в далекий Хабаровск, но все же, во всех предыдущих матчах сезона казанцы были хотя бы немного, но изобретательнее в атаке. Никто бы не удивился, если бы матч в итоге закончился по нулям. Однако, в последние 10 минут стало веселее, и, во многом, благодаря Рыжикову, который привез гол в свои ворота. После длиннющий подачи с фланга в штрафную, вратарь вышел на мяч, но не смог его нормально зафиксировать. Христов, активно прессинговавший Рыжикова, пользуется ситуацией и забивает гол с острого угла. В это время сам Рыжиков активно разводит руками, жалуясь арбитру на игру рукой от соперника. На повторе оказывается, что Христов действительно помогал себе рукой. Значит, судья Николаев допустил ошибку. Можно ли уповать на это? Наверное, да. Но зачем Рыжиков выключился из эпизода,еще и после своей оплошности, совсем непонятно. Ждем Джанаева?



Конечно, после такого Бердыев засуетился, а «Рубин» хоть как-то начал атаковать, в надежде спасти игру. После хороших матчей с ЦСКА и «Локомотивом»,поражение от СКА бы явно не поняли, а к команде бы появились вопросы. Бердыев выпускает Сонга вместо Сорокина, переходя на схему в четыре защитника. В матче с «Арсеналом» это сработало. Сработало и на этот раз. Кое как, горе-бедно, но игру казанцы спасли. На самой последне минуте, Карадениз, на удивление,отыгравший весь матч, с левого фланга делает подачу штрафную, где обитал почти весь состав «Рубина». Подача хороша, а на мяч, который долетает до дальней штанги, опередив защитника, первым успевает Цакташ, вышедший на замену вместо неубедительного Рочины. Хорвату ничего не остается, как головой в упор забить гол.



Матч, конечно, спасен. Хотя бы не поражение. Но околочемпионские амбиции «Рубину» вновь придется немного попридержать.