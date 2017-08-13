Майк Кинан: Без игроков НХЛ уровень Олимпиады упадет

Сегодня на мемориале Ромазана выходной. Но тренировки никто не отменял. После раскатки «Куньлуня» корреспондент «Советского спорта» пообщался с легендарным Майком Кинаном.

Все-таки Майк Кинан свой человек в Магнитогорске. Прилетев с «Куньлунем» на мемориал Ромазана, он заглянул в офис «Металлурга», поприветствовал работников клуба. Тепло отозвался о «Магнитке» и на пресс-конференции после матча, открывавшего турнир; приобнял Илью Воробьева, назвав его хорошим другом. А после раскатки китайской команды в неигровой день мемориала обстоятельно ответил на все вопросы репортеров.

– Майк, накануне ваш новый клуб играл с «Металлургом». Встречались команды и на турнире в Сочи. Как по-вашему, стиль игры «Магнитки» изменился с приходом Ильи Воробьева?

– Не скажу, что что-то сильно изменилось в тот момент, когда Илья сменил меня. Стиль, система остались теми же. А вот сейчас «Металлург» ждут определенные перемены. Потому что серьезно изменился состав, в первую очередь. «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина в 2014-м и 2016-м практически одними и теми же игроками, основой, за редким исключением. Обновление состава, которое случилось этим летом, непременно повлечет за собой и изменение стиля команды.

– Чем вы занимались, оставшись без работы в КХЛ? Следили за лигой в целом, и финалом Кубка с участием «Металлурга» в частности?

– Конечно, я следил за КХЛ. Смотрел матчи, особенно это касается игр плей-офф. Что сказать про финал? СКА, на мой взгляд, выиграл за счет чуть лучшего индивидуального мастерства отдельных игроков. В обеих командах были отличные вратари, они сыграли очень хорошо. Чуть большие талант и опыт ряда хоккеистов в составе СКА стали определяющим фактором, принесли победу Питеру.

– Прошло несколько лет с момента вашего дебюта в КХЛ. За это время хоккей в российской лиге изменился?

– Хоккей стал быстрее за эти несколько сезонов. Это, пожалуй, главное изменение, которое я бы отметил. Команды-лидеры КХЛ стали играть в более «вертикальный» хоккей, игроки стали более атлетичными. Скорости возросли ощутимо.

– Вы уже отметили, что «Металлург» серьезно изменился в это межсезонье в смысле состава. Не кажется вам, что некоторые игроки, вроде Алексея Береглазова слишком молоды для НХЛ и поторопились со своим решением об отъезде?

– Какая разница, как считаю я? Самое главное, что «Рейнджерс» уверены в Алексее и считают, что он готов для НХЛ. Такая же ситуация и с Виктором Антипиным.

– Кстати, о Викторе. Можете сказать, что он – пример самого стремительного развития карьеры из всех игроков чемпионского состава «Магнитки»?

– Конечно. Когда мы выигрывали с «Металлургом» Кубок Гагарина, Виктор был совсем молодым хоккеистом. Но всего за пару лет не только вновь поднял чашу над головой, но и заключил контракт с клубом НХЛ.

– Майк, что скажете о ситуации с Данисом Зариповым? Случай из ряда вон…

– У меня нет достаточно информации, чтобы комментировать то, что случилось с Данисом. Нет тонкостей, деталей, которые бы давали полню картину того, что произошло. Единственное, что настораживает – это большое количество времени, которое прошло с того момента, как все стало достоянием общественности. И ведь там вместе с пробой Даниса положительный результат дал и анализ игрока СКА… В любом случае, я не владею полной информацией, чтобы что-то утверждать.

– Так или иначе, вас шокировала новость о допинге в крови Зарипова?

– Да, я был в шоке. Я думал, что Данис подписал контракт с «Ак Барсом». И вдруг эта новость. Как гром среди ясного неба. Как минимум, я был удивлен.

– Летом «Куньлунь» подписал контракт с Войтеком Вольски. Вы прекрасно знаете этого игрока еще по «Металлургу». Но не было ли риска подписать его после той жуткой травмы, которую он получил?

– Мы абсолютно не рисковали. Прежде чем выйти с предложением, мы внимательно изучили все медицинские документы Войтека, посоветовались с врачами. К счастью, как бы страшно эта травма не выглядела со стороны, все обошлось. Он был готов вернуться в профессиональный спорт. Войтек на предсезонных матчах отлично себя проявляет. Не просто отбывает номер на площадке, а играет в хоккей с полной отдачей. Вчера забил, например.

– Не можем не спросить про грядущую Олимпиаду и неучастие в ней игроков НХЛ…

– Меня расстроила эта новость, честно. Но владельцы клубов НХЛ – это, в первую очередь, бизнесмены. И решение не отпускать игроков на Олимпиаду – чисто коммерческая история. Как говорится, ничего личного – только бизнес.

– В этой связи цена «золота» Олимпийских игр упадет?

– Медали не обесценятся. Ведь, в любом случае, они будут добыты в соревновании, в честной спортивной борьбе. А вот сам уровень главного турнира четырех лет, конечно, упадет.