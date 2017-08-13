Каррера перехитрил сам себя! Почему «Спартак» проиграл ЦСКА

Наставник «Спартака» Массимо Каррера придумал план по взлому обороны ЦСКА, но проблем он принес больше, чем пользы.

Несколько лет назад футболист английской премьер-лиги на правах анонимности написал книгу об изнанке футбольного мира – «Секретный футболист». Она стала хитом продаж. В ней футболист поделился и своим взглядом на игру. В частности, он выразил недоумение тем, что игроков хвалят за боевитость. На взгляд спортсмена, это разумеющаяся черта – как в противном случае играть?

В дерби ЦСКА – «Спартак» хозяева превзошли гостей в первую очередь по игре в футбол – творческим элементам. Из 20 обводок Витинью 12 оказались успешными. Головин преуспел в дриблинге 11 раз из 12. У «Спартака» больше десяти раз в дриблинге был замечен лишь Промес – 12 раз, девять из них успешные. ЦСКА чаще «Спартака» комбинировал в штрафной площади – одиннадцать передач против шести. Наконец, красно-синие меньше ошибались – сразу пять подопечных Массимо Карреры совершили более четырех потерь мяча, в составе команды Виктора Гончаренко таких игроков всего два.

ПЛАН КАРРЕРЫ

С первых минут ЦСКА отдал «Спартаку» мяч – часто «армейцы» защищались на своей половине поля. Сюрпризом это едва ли могло стать – так красно-синие играли с АЕКом в Лиге чемпионов. Плюс Гончаренко перед матчем заметил, что в предыдущих матчах его команде не хватало баланса в игре. Значит, к осторожной игре соперника Каррера должен был готовиться. И план у него был.

Итальянец решил ударить по опорной зоне ЦСКА. Для этого он выставил на позицию атакующего полузащитника Дениса Глушакова, в эту же зону смещались опорник Пашалич и крайние полузащитники – Промес и Самедов. Партнеры снабжали их передачами. Три из четырех этих футболистов стали самыми бьющими игроками красно-белых – Глушаков бил по воротам Игоря Акинфеева шесть раз, Промес и Пашалич – три раза. Удар Пашалича и вовсе оказался голевым – пусть в дело и вмешался рикошет.

Перед матчем Каррера сказал, что его команда попытается воспользоваться слабостями ЦСКА. Из увиденного в дерби следует вывод – в опорной зоне красно-синих не все ладно. Часто атакующие игроки «Спартака» ныряли за спину опорникам ЦСКА, после чего создавали возможности для взятия ворот – либо били, либо комбинировали. Интересно, что несколько раз спартаковцы оказывались за спиной самого Вернблума. Если бы он читал игру так же, как борется, то давно бы играл в английской премьер-лиге. По единоборствам в обороне и перехватам его статистические показатели соответствуют данным Канте из «Челси»! Но игру Вернблум так не читает. И Каррера это знал: в матчах прошлого сезона «Спартак» доставил много подобных проблем ЦСКА – когда Вернблум терялся в пространстве.

Частый для игры эпизод: Глушаков получает мяч за спиной полузащитников ЦСКА. Скриншот: «Матч ТВ».

ОТВЕТ ЦСКА

«Спартак» ломился в опорную зону. Когда эту дверь красно-белые пробивали, было опасно – Пашалич мог забить еще в первом тайме, из опасных точек бил Глушаков. Но когда опорная дверь ЦСКА не открывалась, для «Спартака» все заканчивалось катастрофично – ЦСКА летел в контратаку. Разгоняли контрвыпады «армейцев» два диспетчеры Дзагоев и Головин, в зоне которых красно-белые теряли мяч. Именно после подборов мяча Головин совершил много удачных обводок – ловить его не успевали.

Дзагоев получает мяч в контратаке. Скриншот: «Матч ТВ».

Головин убегает в контратаку. Скриншот: «Матч ТВ».

Подборы и перехваты ЦСКА в середине поля удавались. Восемь на счету Вернблума, семь в активе Головина. У «Спартака» лучшим из центральных полузащитников стал Пашалич – четыре. Почувствуйте разницу. Центр поля «Спартак» проиграл! Лучшим же игроком матча по подборам и перехватам стал Георгий Щенников – 12. Когда «Спартак» лез в центр поля, он сужал линию обороны. По сути, «Спартак» своей тактикой облегчил задачу ЦСКА.

Щенников накрывает Самедова. Скриншот: «Матч ТВ».

Сейчас Щенников перехватит мяч. Скриншот: «Матч ТВ».

Худшими игроками «Спартака» по потерям мяча стали Комбаров и Петкович – восемь и девять соответственно. До углового флажка они не шли – искали партнеров в середине поля. Получалось у них это плохо. Возможно, было бы больше толку, если они создавали ширину атаки.

Победный гол ЦСКА забил, заставив «Спартак» ошибиться в центре поля – мяч потерял Фернандо, которому все варианты развития атаки в центр перекрыли. Разогнал атаку Головин, а завершил дальним ударом Витиньо – вот уж кто пользоваться свободным пространством умеет.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ХОД ГОНЧАРЕНКО

Как и «Спартак», ЦСКА атаковал позиционно. Но опасных контратак получал меньше – при контпрессинге сзади оставались братья Березуцкий, Васин и Вернблум. Если красно-белые преодолевали прессинг, то наталкивались на этих ребят. Один из них встречал атакующего футболиста в момент приема мяча. Алексей Березуцкий выиграл девять единоборств из десяти, его брат – семь из 12, показатель Васина – 12 из 20.

ЦСКА получает контратаку, но ее есть кому сорвать. Скриншот: «Матч ТВ».

При позиционной обороне «Спартак» и в предыдущих матчах надежностью не отличался. Игра с ЦСКА не стала исключением. Причем «армейцы» смогли прибавить по ходу матча. Когда Гончаренко во втором тайме выпустил на поле Натхо и сменил схему 5-3-2 на 4-4-2, то Каррера усилил оборону – опустил на одну линию с Фернандо и Пашаличем Глушакова. Но для Гончаренко это не стало проблемой - ЦСКА стал атаковать через полуфланги, куда сместились Дзагоев и Головин, плюс высоко поднимались фланговые защитники ЦСКА – Щенников и Фернандес. Игравшие на краях полузащиты у «Спартака» Промес и Самедов в борьбе не преуспели. Из пяти единоборств в обороне Промес выиграл два, статистика Самедова – одно из четырех. ЦСКА осуществлял подходы к воротам, используя ширину поля.

Что важно, перестроив схему, Гончаренко сохранить цельность при потере мяча – теперь сзади у ЦСКА играли два защитника и два опорных полузащитника, вместо защитника Алексей Березуцкого на поле появился на Натхо. Количественно при обороне ЦСКА не потерял ничего. А атаку усилил. Из 13 передач Натхо 11 стали точными, пять из них были направлены в финальную треть поля (четыре точные).

Главный вывод дерби: Каррера перемудрил. Его план мог бы оправдаться, если он Глушаков, Пашалич и Промес были чуть точнее, а также было придумано противоядие от наскоков Головина и Дзагоева. Гончаренко больших ошибок не допустил, а по ходу игры и вовсе в нее своевременно вмешался, сделав Головина и Дзагоева фланговыми плеймейкерами. Это дало результат – Щенников сравнял счет после дриблинга и паса Головина. Допуская просчеты при игре в обороне, дерби выиграть сложно. Особенно когда просчеты такие системные, как у «Спартака» в момент потери мяча.

Статистика WyScout.