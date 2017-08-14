«Кто круче – Овечкин, Малкин или Дацюк?» Пять мифов о хоккейных лауреатах

Александр Овечкин (№8), Павел Дацюк (№13) и Евгений Малкин (№11) Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» отвечает на пять актуальных вопросов о «Харламов Трофи» - церемония пройдет сегодня в Москве.

1. Кто придумал «Харламов Трофи»?

Идея пришла в голову редактору отдела хоккея «Советского спорта» Виталию Славину осенью 2002 года. Нужно было учредить приз, который вручался бы лучшему хоккеисту страны. В то время все лучшие играли в НХЛ, поэтому поначалу «Харламов Трофи» мог получить только энхаэловец.

За реализацию взялся Павел Лысенков, потом втянулась вся редакция «Советского спорта». Формула была простой: каждый хоккеист, который провел хотя бы один матч в НХЛ, называл свою тройку лучших. Третье место – один балл, первое – три балла. Голоса суммировались, получался победитель. В последние годы в голосовании принимают участие не игроки НХЛ, а выборщики Зала славы, легенды хоккея, генменеджеры клубов КХЛ, телевизионная и пишущая пресса – всего 65 человек. Причем назвать лучшего можно, выбирая игрока из шорт-листа, где представлены все лиги – и НХЛ, и КХЛ.

2. Почему «трофи», и почему Харламов?

Да, Харламов никогда не играл в НХЛ. Но вы не поверите, в 2002 году не существовало ни одного приза памяти великого хоккеиста. Не было КХЛ, еще не вышел фильм «Легенда №17». Мы решили устранить этот пробел. Кроме того, Харламов – святой кумир для многих хоккеистов, от Дацюка до Малкина. Получить приз его имени для всех очень почетно.

«Трофи» потому, что выбирался игрок НХЛ. Мы хотели, чтобы премия «Советского спорта» воспринималась и за рубежом. По такой же причине фамилии игроков, скажем, СКА или «Авангарда» сейчас пишутся на свитерах на английском. КХЛ – международная лига, а у нас – международная премия. Ведь мы определяем лучшего российского хоккеиста мира.

3. Какой статус у «Харламов Трофи»?

Мы не гонимся за статусом. Но в профайлах игроков – на том же сайте eliteprospects.com, главной базе данных по хоккею – «Харламов Трофи» указан наравне с «Колдер Трофи» или «Харт Трофи». Это как у Яромира Ягра прописано, что он признавался 11 раз лучшим хоккеистом Чехии. Как Петер Форсберг получил три титула лучшего хоккеиста Швеции («Викинг Эворд»). А у нас есть «Харламов Трофи», называющий лучшего хоккеиста России. Все очень просто: у каждой страны – свой приз. Как вот в футболе есть «Джентльмен года» или список 33 лучших, который традиционно составляет исполком РФС.

4. В какой раз проходит церемония?

Первое вручение «Харламов Трофи» состоялось в 2003 году, когда к нам в редакцию «Советского спорта» заглянул Сергей Федоров – тогда еще блистательный форвард «Детройта», трижды обладатель Кубка Стэнли. Через несколько дней он перейдет в «Анахайм», и его карьера в «Ред Уингз» подойдет к концу. Не было церемонии в 2005 году, потому что в НХЛ случился локаут – и кому вручать? Теперь же нас ждет 14-я церемония «Харламов Трофи». В следующем году стукнет юбилей. Хрустальная свадьба, если переводить на житейский язык.

5. Кто чаще всего был лауреатом?

Александр Овечкин выигрывал «Харламов Трофи» семь раз (2006-2010, 2014, 2015). Начали уже говорить, что приз пора переименовать в «Овечкин Трофи». И это близко к истине. Дважды лауреатами становились Павел Дацюк (2011, 2013) и теперь вот Евгений Малкин (2012, 2017). По разу это были Сергей Федоров (2003), Илья Ковальчук (2004) и Артемий Панарин (2016).

Что интересно, все – форварды из НХЛ. Но если однажды прорыв совершит Сергей Мозякин или Сергей Бобровский, мы будем только рады.