Анзор Кавазашвили: Почему Каррера не меняет Глушакова?
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что расстроен игрой красно-белых в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).
После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в активе восемь очков, занимает восьмое место.
В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».
– «Спартак» опустился до уровня посредственной команды. Особенно это касается линии полузащиты. Заметно сбавил в движении наш капитан команды Денис Глушаков. Непонятным образом не выходят в основном составе Джано и Зе Луиш, а если и выходят – их меняют.
Если бы полузащита выполняла работу прошлого сезона, «Спартак» шел бы на второе золото. К сожалению, самый главный козырь «Спартака» (полузащита) сильно сбавил. И я не знаю, в чем причина этого спада.
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– Напрашивалась ли в «Спартаке»
замена вратаря?
– Когда команда пропускает пять мячей и только пятый гол – ошибка, обвинять вратаря в поражении смешно. Четыре гола были пропущены с игры. Ребров не был виноват.
Эти мячи стали следствием нарушения взаимодействия между защитой и полузащитой. В результате на защитников легко огромное давление. Где же эта полузащита, которая в прошлом сезоне успевала все?
– Почему «Спартак» не
довел матч до победы?
– Меня удивило, что футболисты не смогли при счете 1:0 удержать мяч, покатать его и заставить бегать армейцев без мяча. ЦСКА такой возможности не дал. Армейцы встречали соперника глубоким прессингом. И это большая заслуга их полузащиты.
Левый защитник забил гол, находясь на позиции левого форварда. Значит, задача была в том, чтобы задавить соперника на его половине поля. Армейцы это сделали. И не за счет банальных навесов, а за счет движения. ЦСКА не дал «Спартаку» развернуться.
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– Что происходит с
Глушаковым?
– Он слабо играет в последних матчах, но его не меняют. Возникает вопрос. Его не меняют потому, что Каррера относится к нему с уважением и любовью или смотрит на качество готовности других игроков?
Мне понравился Пашалич. Хорошее приобретение. Рослый мальчик, техничный, гол забил. И это при нехорошей игре Глушакова и Самедова. Кстати, Александр вместо того, чтобы помогать нападающим много времени проводил сзади. А созидать кто будет? Почему это происходит? Почему футболисты выпадают? Почему так много потерь?
– Про второй мяч пропущенный
Селиховым что скажете?
– Всегда можно найти крайнего. Удар был неприятный. Мяч попал в левую руку и перескочил. Я не могу и не хочу обвинять Селихова. Но если у кого-то есть желание, то всегда и у любого игрока можно найти недостаток. Давайте не будем искать недостатки в отдельных случаях и посмотрим на недостатки командной игры.
– Вы в прошлом сезоне
были не восторге от «Спартака» и Карерры. Сейчас впечатление усугубилось?
– Мы стали чемпионами, но большие вопросы вызывали провалы. Помните, как «Спартак» проигрывал?
– 0:3, 0:4.
– Как может чемпион страны играть с такими провалами? Повод задуматься. Не помню аналогов в других чемпионатах. Но чемпионами стали, а значит, и соперники играли не очень качественно.
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция