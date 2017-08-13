Анзор Кавазашвили: Почему Каррера не меняет Глушакова?

Денис Глушаков и Бибрас Натхо Фото: «Советский спорт»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что расстроен игрой красно-белых в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в активе восемь очков, занимает восьмое место.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

– «Спартак» опустился до уровня посредственной команды. Особенно это касается линии полузащиты. Заметно сбавил в движении наш капитан команды Денис Глушаков. Непонятным образом не выходят в основном составе Джано и Зе Луиш, а если и выходят – их меняют.

Если бы полузащита выполняла работу прошлого сезона, «Спартак» шел бы на второе золото. К сожалению, самый главный козырь «Спартака» (полузащита) сильно сбавил. И я не знаю, в чем причина этого спада.

– Напрашивалась ли в «Спартаке» замена вратаря?

– Когда команда пропускает пять мячей и только пятый гол – ошибка, обвинять вратаря в поражении смешно. Четыре гола были пропущены с игры. Ребров не был виноват.

Эти мячи стали следствием нарушения взаимодействия между защитой и полузащитой. В результате на защитников легко огромное давление. Где же эта полузащита, которая в прошлом сезоне успевала все?

– Почему «Спартак» не довел матч до победы?

– Меня удивило, что футболисты не смогли при счете 1:0 удержать мяч, покатать его и заставить бегать армейцев без мяча. ЦСКА такой возможности не дал. Армейцы встречали соперника глубоким прессингом. И это большая заслуга их полузащиты.

Левый защитник забил гол, находясь на позиции левого форварда. Значит, задача была в том, чтобы задавить соперника на его половине поля. Армейцы это сделали. И не за счет банальных навесов, а за счет движения. ЦСКА не дал «Спартаку» развернуться.

– Что происходит с Глушаковым?

– Он слабо играет в последних матчах, но его не меняют. Возникает вопрос. Его не меняют потому, что Каррера относится к нему с уважением и любовью или смотрит на качество готовности других игроков?

Мне понравился Пашалич. Хорошее приобретение. Рослый мальчик, техничный, гол забил. И это при нехорошей игре Глушакова и Самедова. Кстати, Александр вместо того, чтобы помогать нападающим много времени проводил сзади. А созидать кто будет? Почему это происходит? Почему футболисты выпадают? Почему так много потерь?

– Про второй мяч пропущенный Селиховым что скажете?

– Всегда можно найти крайнего. Удар был неприятный. Мяч попал в левую руку и перескочил. Я не могу и не хочу обвинять Селихова. Но если у кого-то есть желание, то всегда и у любого игрока можно найти недостаток. Давайте не будем искать недостатки в отдельных случаях и посмотрим на недостатки командной игры.

– Вы в прошлом сезоне были не восторге от «Спартака» и Карерры. Сейчас впечатление усугубилось?

– Мы стали чемпионами, но большие вопросы вызывали провалы. Помните, как «Спартак» проигрывал?

– 0:3, 0:4.

– Как может чемпион страны играть с такими провалами? Повод задуматься. Не помню аналогов в других чемпионатах. Но чемпионами стали, а значит, и соперники играли не очень качественно.