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Евгений Ловчев: Уровень игры не дотягивал до дерби

Евгений Ловчев, Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Уровень игры не дотягивал до дерби
Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о прошедшем дерби ЦСКА – «Спартак».

«КОМБАРОВ ПРИ ПОТЕРЕ МЯЧА ШЕЛ НАЗАД ПЕШКОМ»

Играли две команды, которые много лет являются лидерами нашего футбола. И если говорить о качестве футбола, то оно до уровня национального дерби не дотягивало. Да, было много стыков и стычек, но само качество футбола было низким.

Иногда, моментами выделялись то Дзагоев, то Головин. Что-то пытался сделать Промес, Глушаков бил по воротам, но не очень удачно. Фернандо был тоже почти не заметен. Я не видел комбинаций, не видел, как команды собираются атаковать.

Во втором тайме, благодаря голу «Спартака», забитому при помощи рикошета, игра оживилась. Но здесь я хочу сделать небольшое отступление.

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Недавно я был в Тбилиси, и мы там вместе со знаменитым защитником тбилисского «Динамо» и сборной СССР Ревазом Дзодзуашвили смотрели матч «Спартак» - «Краснодар», который москвичи выиграли 2:0. И в конце матча Реваз отметил, что «Спартак» очень внимательно играет в обороне, после того, как забил второй гол. Он сказал, что Каррера донес до футболистов, что очень важно сберечь победный счет. Я с Ревазом не согласился: надо было добивать соперника, а не сохранять счет.

Возвращаюсь к дерби. После того, как «Спартак» открыл счет, он завладел преимуществом. ЦСКА почти ничем не отвечал. И вот здесь-то надо было быстрее забивать второй гол, но спартаковцы стали играть на удержание счета. А при такой игре команда должна действовать, как единый организм, выкладываться по полной, игроки должны страховать друг друга. А теперь вспомним, как армейцы сравняли счет? Комбаров пешком пошел назад при потере мяча, хотя атака армейцев развивалась по его флангу. Головин ворвался в штрафную, прострелил, а Щенников замкнул. Вот такой итог этого эпизода.

Я сам играл на этой же позиции, что и Комбаров, и всегда четко знал, что при срыве атаки крайний защитник должен нестись назад, как Усэйн Болт. Я представлю, что бы мне высказали ветераны «Спартака», если б я также возвращался назад, как Комбаров в эпизоде с первым голом. При таком отношении матчи не выигрываются.

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Чтобы что-то существенное выиграть, футболисты должны быть голодны. А ветераны «Спартака» утолили жажду победы, выиграв золото в прошлом сезоне. И теперь мы видим: то в одном, то в другом матче кто-то из них не дорабатывает.

А Каррера к такому отношению не привык, он всю жизнь варился в другом футболе. И теперь он пытается встряхнуть игроков заменами. А проблема - в психологии наших футболистов.

И еще на один момент хочу обратить внимание. Я уже много раз об этом говорил, потому что сам за свою карьеру не раз сталкивался с этим своеобразным законом спорта. Если тебе везет в какой-то период, то это везение обязательно на каком-то этапе заканчивается. В прошлом сезоне «Спартаку» фартило не раз, мы помним эти голы в концовке матчей. А сейчас везение закончилось. Этот матч подтвердил данное правило. После забитого гола было полное доминирование «Спартака», но в течение двух минут ситуация перевернулась.

Мы смотрим на этот матч с позиции предстоящей Лиги чемпионов. Надеюсь, что ЦСКА пройдет в групповой этап. Но мы уже сейчас можем представить, как будут играть в самом престижном еврокубке армейцы. У них больше нет ресурсов для усиления игры. Но мы не можем сказать, как будет играть «Спартак». Глушаков и Промес пока не вышли на уровень прошлого года. Фернандо играет очень не ровно. Получается, что лучше всех готов на данный момент Джикия, который и в матче с ЦСКА действовал выше всяких похвал.

Но не надо паниковать. «Спартак» в следующем туре играет с «Локомотивом», и получится, что он сыграет со всеми лидерами. Затем начнутся матчи с более легкими соперниками и понятно, что команда подтянется к лидерам по очкам.

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Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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