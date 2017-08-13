Евгений Ловчев: Уровень игры не дотягивал до дерби

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о прошедшем дерби ЦСКА – «Спартак».

«КОМБАРОВ ПРИ ПОТЕРЕ МЯЧА ШЕЛ НАЗАД ПЕШКОМ»

Играли две команды, которые много лет являются лидерами нашего футбола. И если говорить о качестве футбола, то оно до уровня национального дерби не дотягивало. Да, было много стыков и стычек, но само качество футбола было низким.

Иногда, моментами выделялись то Дзагоев, то Головин. Что-то пытался сделать Промес, Глушаков бил по воротам, но не очень удачно. Фернандо был тоже почти не заметен. Я не видел комбинаций, не видел, как команды собираются атаковать.

Во втором тайме, благодаря голу «Спартака», забитому при помощи рикошета, игра оживилась. Но здесь я хочу сделать небольшое отступление.

Недавно я был в Тбилиси, и мы там вместе со знаменитым защитником тбилисского «Динамо» и сборной СССР Ревазом Дзодзуашвили смотрели матч «Спартак» - «Краснодар», который москвичи выиграли 2:0. И в конце матча Реваз отметил, что «Спартак» очень внимательно играет в обороне, после того, как забил второй гол. Он сказал, что Каррера донес до футболистов, что очень важно сберечь победный счет. Я с Ревазом не согласился: надо было добивать соперника, а не сохранять счет.

Возвращаюсь к дерби. После того, как «Спартак» открыл счет, он завладел преимуществом. ЦСКА почти ничем не отвечал. И вот здесь-то надо было быстрее забивать второй гол, но спартаковцы стали играть на удержание счета. А при такой игре команда должна действовать, как единый организм, выкладываться по полной, игроки должны страховать друг друга. А теперь вспомним, как армейцы сравняли счет? Комбаров пешком пошел назад при потере мяча, хотя атака армейцев развивалась по его флангу. Головин ворвался в штрафную, прострелил, а Щенников замкнул. Вот такой итог этого эпизода.

Я сам играл на этой же позиции, что и Комбаров, и всегда четко знал, что при срыве атаки крайний защитник должен нестись назад, как Усэйн Болт. Я представлю, что бы мне высказали ветераны «Спартака», если б я также возвращался назад, как Комбаров в эпизоде с первым голом. При таком отношении матчи не выигрываются.

КАК «СПАРТАК» БУДЕТ ИГРАТЬ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ?

Чтобы что-то существенное выиграть, футболисты должны быть голодны. А ветераны «Спартака» утолили жажду победы, выиграв золото в прошлом сезоне. И теперь мы видим: то в одном, то в другом матче кто-то из них не дорабатывает.

А Каррера к такому отношению не привык, он всю жизнь варился в другом футболе. И теперь он пытается встряхнуть игроков заменами. А проблема - в психологии наших футболистов.

И еще на один момент хочу обратить внимание. Я уже много раз об этом говорил, потому что сам за свою карьеру не раз сталкивался с этим своеобразным законом спорта. Если тебе везет в какой-то период, то это везение обязательно на каком-то этапе заканчивается. В прошлом сезоне «Спартаку» фартило не раз, мы помним эти голы в концовке матчей. А сейчас везение закончилось. Этот матч подтвердил данное правило. После забитого гола было полное доминирование «Спартака», но в течение двух минут ситуация перевернулась.

Мы смотрим на этот матч с позиции предстоящей Лиги чемпионов. Надеюсь, что ЦСКА пройдет в групповой этап. Но мы уже сейчас можем представить, как будут играть в самом престижном еврокубке армейцы. У них больше нет ресурсов для усиления игры. Но мы не можем сказать, как будет играть «Спартак». Глушаков и Промес пока не вышли на уровень прошлого года. Фернандо играет очень не ровно. Получается, что лучше всех готов на данный момент Джикия, который и в матче с ЦСКА действовал выше всяких похвал.

Но не надо паниковать. «Спартак» в следующем туре играет с «Локомотивом», и получится, что он сыграет со всеми лидерами. Затем начнутся матчи с более легкими соперниками и понятно, что команда подтянется к лидерам по очкам.