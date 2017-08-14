«Все у тебя будет, Саша!» Как Малкин троллил Овечкина в инстаграме

Вспоминаем один год из жизни Евгения Малкина – от Кубка Стэнли до Кубка Стэнли. Это был очень крутой сезон!

Август 2016

Малкин привозит Кубок Стэнли в Москву и обещает сварить в нем вечером что-то необычное. В интервью Джино рассказывает, что это некрасиво – подкалывать Александра Овечкина, что у того серебряной чаши нет, а у него – уже две. «Все у тебя тоже будет, Саша!» Много вопросов звучит о Кубке мира. «У нас отличные шансы на победу», - отвечает Малкин.

Сентябрь 2016

Малкин с Овечкиным и Кузнецовым переодевается в маскота и развлекает публику в Санкт-Петербурге. Евгений назначен ассистентом на Кубке мира. Сидни Кросби говорит: «Если сойдемся с Малкиным, будет круто». Россия проигрывает Канаде два очных матча и вылетает в полуфинале. Джино набирает 3 (1+2) очка в четырех встречах. Турнир у него не очень получается.



Октябрь 2016

Стартует сезон НХЛ. Малкин набирает два очка в матче с «Вашингтоном». В середине месяца «Питтсбург» посещает Белый Дом, прихватив с собой Кубок Стэнли. «Там простая обстановка, а Барак Обама – веселый мужик», - заключает Евгений. Еще Малкин выпускает свою коллекцию эмодзи для смартфонов. Он играет хорошо и результативно, забивая 300-й гол за карьеру.

Ноябрь 2016

Малкин нечаянно наносит травму своему вратарю Мэтту Мюррею, ударив его клюшкой в лицо. Это случилось в матче, когда «Вашингтон» разорвал «Питтсбург» со счетом 7:1. В тот день показалось, что «Кэпиталз» по ходу сезона не сможет остановить никто. Малкин обходит Павла Буре, занимая девятое место в лиге среди россиян.

Декабрь 2016

Малкин играет невероятно и великолепно. Он выходит на второе место в истории «Питтсбурга» по голам в большинстве, обогнав Ягра и Стивенса. К концу месяца Евгений поднимается на второе место в НХЛ в гонке бомбардиров. Набирает 800-е очко в лиге. Обещает себе, что на Новый год будут оливье, мандарины, немного шампанского и Майами.

Январь 2017

Малкин становится первым бомбардиром НХЛ. Выходит на второе место в истории «Пенс» по хет-трикам. Отбирается на «Матч звезд». Но не едет туда из-за травмы. И вот вопиющая несправедливость – не попадает в сотню лучших игроков в истории НХЛ. Кто? Малкин?! Да вы шутите! Это стало главным курьезом сезона в лиге. Многие эксперты, включая Дона Черри, негодуют.

Февраль 2017

Народ продолжает бурлить. Дмитрий Губерниев восклицает: «Возмущен, что империалисты не включили Малкина в топ-100. Это какие-то происки американской военщины». Евгений возвращается в состав в середине месяца – и сразу набирает два очка в матче против «Ванкувера». Сам Джино расстроен тем, что НХЛ отказалась от Олимпиады, и делает на этот счет ряд заявлений.

Март 2017

Малкин проводит 700-й матч в НХЛ. Входит в четверку лучших бомбардиров лиги. Потом подтягивается до второго… Неужели это еще один «Арт Росс Трофи»? А также Джино делает хет-трик Горди Хоу, подравшись с Уилером. Позже – снова травма. Малкин опять долго лечится, готовя себя к плей-офф.

Апрель 2017

«Я хочу ехать на Олимпиаду, а в «Питтсбурге» мне это разрешат», - рубит с плеча Малкин. Он возвращается в серии первого раунда с «Коламбусом». И буквально уничтожает соперника, забивая свой 50-й кубковый гол в плей-офф НХЛ. Также Джино возглавляет гонку бомбардиров в Кубке Стэнли. И вот начинается главная серия года – против «Вашингтона»…

Май 2017

…Все решается в седьмом матче, когда «Питтсбург» использует две ошибки Овечкина. Это какое-то наваждение! Малкин размещает фото печального Александра в инстаграме, делая подпись: «Твое лицо, когда тебя снова выбили во втором раунде». Финал конференции получается сложным, «Оттава» очень хороша в обороне. Все снова решается в седьмом матче. Евгений дерется, забивает и сохраняет лидерство в гонке бомбардиров.

Июнь 2017

«Нэшвилл» чертовски хорош, но «Питтсбург» завершает финал в шестом матче, как и год назад. Снова Кубок Стэнли у Малкина и компании! Джино – лучший бомбардир плей-офф, но «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок) отдают Кросби. Многие говорят, что именно Малкин – лучший российский хоккеист в истории НХЛ. Сам Женя об этом не думает и после парада победы улетает в отпуск в Майами.

Июль 2017

«Советский спорт» объявляет, что Малкин выиграл «Харламов Трофи»-2017. Сам форвард привозит Кубок Стэнли в Москву и вечером загружает в него вареных раков. В интервью Джино снова рассказывает, что это некрасиво – подкалывать Овечкина, что у того серебряной чаши нет, а у него – уже три. «Все у тебя тоже будет, Саша!»