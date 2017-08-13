Купите Семину нападающего. «Тосно» нанес «Локо» первое поражение

Московский «Локомотив» уступил «Тосно» (0:2) в матче 6-го тура РФПЛ. О первом поражении железнодорожников – в репортаже «Советского спорта».

ВЫВЕСКА НЕ АХТИ

«Локомотив» и «Тосно» встречались лишь второй раз в истории. Дебютное противостояние датировано 1 марта этого года. Тогда железнодорожники обыграли команду из Ленобласти в Кубке России (1:0). Ничего особенного, слабенькая вывеска, не самый яркий матч и вполне себе трудовой результат.

Так что, особого шарма в преддверии этой встречи ощущать не приходилось. Но, быть может, тем и лучше. Ибо «Локо» пока наравне с «Зенитом» в этом сезоне РФПЛ не проигрывал, а значит, автоматически был среди лидеров.

Маленький клуб в соперниках – это всегда проблемно. Игрокам трудно мотивировать себя на подвиги, а болельщикам – прийти на стадион. Дай бог, в жаркий воскресный вечер на «РЖД Арене» собралось 8-9 тысяч человек. Не стоит забывать, что «Локомотив» продолжает оставаться локальной командой, а значит стадион задыхается от посещаемости всего несколько раз в год. Но скоро еврокубки, и я надеюсь, на выступление любимой команды в Лиге Европы придут посмотреть как минимум тысяч 20.

Оказывается, у «Тосно» тоже есть ультрас. За черно-белых в столицу приехали поболеть от силы 30 человек, но временами их было даже слышно, стоило железнодорожникам взять пару минут на отдых.

ЗАВЕРШИТЬ НЕКОМУ

Искры и мысли в Черкизове было мало. С трудом удалось наскрести максимум на тайм. Редкие фланговые атаки «Локо» и еще наиболее редкие у «Тосно» толком не привели ни к одному голевому моменту. В память разве что врезался плотный удар Миранчука (Алексея или Антона?) в ближний угол и ляп Гилерме во вратарской, едва не придший к забитому мячу. То и дело инсайды «Локо» навешивали в центр штрафной, где не нашлось никого. А должен был быть нападающий. Например, Дзюба.

Я не перестану говорить, а скоро, наверное, начну кричать, что железнодорожникам долго без форварда отскакивать не получится. Игра с «Тосно» яркий пример того, как можно делать все правильно, расставляться вокруг штрафной по учебнику и методических запискам Юрия Семина, но при этом все равно не забивать.

При всем уважении к братьям Миранчукам, они не нападающие, и превратиться в наконечника способны лишь фрагментарно. Если форварда Семину так и не купят, предрекаю «Локомотиву» с таким вертикальным тактическим рисунком провал в еврокубках и серьезные проблемы в чемпионате. Кадровые проблемы красно-зеленых тотально обнажились еще в прошлом туре, когда за несколько минут до конца Юрий Павлович скомандовал Кверквелии бежать в штрафную и исполнять роль столба. В этом матче грузин вновь отправился на острие после 75-й минуты. Смотреть на это было больно, ибо техники оборонцу, что нормально, не хватало.

НЕ ЗРЯ ПРИЕХАЛИ

Вот поэтому «Локомотив» и пропустил. Рикошет от все того же Кверквелии после дальнего удара Чернова дезориентировал Гилерме. А потому что надо было забивать гол-другой в первом тайме и вольготно доигрывать матч. Сложилось ощущение, что в голевой импотенции уверены и футболисты: иначе как объяснить их большое желание нарваться на фол у чужих ворот и, в надежде на авось, сравнять счет со стандарта? Если с игры у «Локо» забивать некому, то со штрафного – выбирай не хочу.

Если сомневаетесь в правоте моих слов, откройте интернет и убедитесь сами: два из семи голов в этом сезоне за команду забил защитник Кверквелия, Миранчук закинул в ворота со штрафного, Фарфан замкнул навес с углового. И лишь Ари, Тарасов и Фернандеш отличились с игры. Мне кажется, отсутствие осмысленного завершения в атаке – главная проблема москвичей прямо сейчас.

Активно помогали «Локо» в созидании их же болельщики. Последние минуты фанаты то и дело оказывали серьезное психологическое давление на голкипера гостей Юрченко. Какие только эпитеты в его адрес не летели с трибун. Правда, это не помогло. Как и любимые стандарты. Как и выход на поле Коряна с Галаджаном под занавес встречи.

Ну купите Семину нападающего. Ну пожалуйста. А «Тосно» - красавчики, еще и второй забили на последних секундах. Пользоваться чужими ошибками – прекрасный навык. Не зря в Черкизово приехали те 30 веселых болельщиков: команда по достоинству отблагодарила их не только голами, но и теплой благодарностью после финального свистка.