Наша ходьба - жива. Доказано Широбоковым

Призеры в ходьбе на 20 км: Кайо Бонфим (Бразилия), Эйдер Аревало (Колумбия) и Сергей Широбоков (Россия) Фото: Gettyimages.ru

На чемпионате мира в Лондоне 18-летний российский дебютант Сергей Широбоков завоевал серебряную медаль в ходьбе на 20 километров.

Прежде, чем перейти к подробностям, нужно обязательно констатировать: медаль Широбокова стала для российских атлетов, выступающих в Лондоне под нейтральным флагом и в сильно усеченном составе, уже пятой. На семнадцать человек, уже завершивших свое участие в ЧМ-2017! То есть, несмотря на все происки ИААФ, ВАДА и МОК, чуть ли не каждый третий из наших - в призерах первенства планеты. Впечатляет, не правда ли? А ведь сегодня, в последний вечер чемпионата, на лондонский стадион еще выйдут прыгуны в высоту Данила Лысенко и Илья Иванюк.

Однако вернемся к ходьбе, которая пострадала от чиновничье-допинговых атак больше всех прочих частей нашей легкой атлетики. Еще недавно половина чемпионских титулов на очередном чемпионате мира или Олимпийских играх считалась для ходоков из России результатом не то, что не отличным, а «так себе». Из категории «могло бы быть и получше». Сегодня же опального тренера Виктора Чегина разыскивают «с фонарями» (ИААФ то и дело грозно заявляет, что по ее информации Чегин до сих пор не полностью отошел от дел, а наши в ответ разводят руками – мол, где Чегин, какой Чегин, нет у нас никакого Чегина), и на соревнованиях вместо Ольга Каниськиной и прочих недавних суперзвезд за Россию если кто-то и выступает, то в основном новые, малоизвестные легкоатлетическому миру люди. Такие, как получившие допуск на этот ЧМ Сергей Широбоков и Клавдия Афанасьева.

Лондонские организаторы доэкспериментировались до того, что запихнули всю ходьбу в один день. При том, что дистанций было не три, как раньше, а четыре – впервые в истории медали на 50 км разыгрывали и женщины. Кто и зачем все это выдумал – бог весть, но на женский «полтинник» заявилось аж семь человек, а до финиша дошагали четыре. И в основном – не вполне в сознании. Американка Кэтлин Барнетт, занявшая четвертое место, одновременно заняла и последнее, а остальным троим полагаются медали. Плюс победившая Инеш Энрикеш из Португалии, разумеется, установила мировой рекорд. Он, конечно, больше годится для «Книги Гиннеса», где фигурируют обладатели самых громких воплей и самых длинных плевков, но раз уж чиновники решили, то, значит, решили.

Чуть позже очередь, наконец, дошла и до 20 километров. С нашим участием.

Афанасьева половину дистанции упрямо держалась в группе лидеров, да и потом, отстав на несколько метров, все равно не упускала из виду будущих призерш и поднималась в текущей табели о рангах все выше – догоняя и пропуская мимо себя тех, кто не просто отваливался, а окончательно «умирал». Но судьи тоже не дремали, и на 15-м километре россиянка схлопотала третью, последнюю желтую карточку. Когда Афанасьеву сняли с пробе… пардон, с захода, она закрыла голову руками и заплакала.

Если вы ждете от меня типичных (увы) для России воплей о том, что это заговор, и «наши ваще всегда ходят чище всех», то не дождетесь. В технике спортивной ходьбы я, как ни пытался, не смог понять ничего, кроме одной очевидной истины: по-моему, они бегут все. От первого и до последнего. Но я, еще раз подчеркиваю, не специалист. Раз это ного- и бедромахание официально признается олимпийской дисциплиной, то пусть так и будет. В конце концов, кто я такой?..

Широбоков не просто цеплялся за лидирующую группу, как Афанасьева, а контролировал ее. Постоянно держался «в головке». Когда после 15 километров колумбиец Эйдер Аревало попытался уйти в отрыв, его спурт подхватили только двое – Сергей и немец Линке. Потом откуда-то из глубины неожиданно всплыл южноафриканец Шанге, молотивший ногами по лондонскому асфальту так мелко и часто, что это походило на какой-то шаманский танец. Аревало с Широбоковым удивились, но не отстали. А вот Линке – не удержался, он поймал приличный просвет.

Шанге вскоре тоже нагарцевался и «умер», стал стремительно отставать. Россиянин и колумбиец остались вдвоем. Два человека - на одно золото.

На последнем километре Широбоков первым попытался ускориться и решить исход дуэли заранее, не доводя дело до финишной прямой. Аревало не без труда, но все-таки устоял. А дальше, чуть передохнув, выдал ответный рывок, на который нашему чемпиону мира среди юниоров ответить было уже нечем.

На финише их разделили две секунды, и оба были вполне счастливы. Один стал чемпионом мира. Второй - доказал этому миру, что российская ходьба жива. Как бы над ней не издевались и как бы ее не гнобили.

Легкая атлетика

Чемпионат мира. Лондон

Ходьба 20 км. Мужчины

1. Эйдер Аревало (Колумбия) – 1:18.53

2. Сергей Широбоков (Россия) – 1:18.55

3. Кайо Бонфим (Бразилия) – 1:19.04

Ходьба 20 км. Женщины

1.Цзяю Ян (Китай) – 1:26.18

2. Мария Гонсалес (Мексика) – 1:26.19

3. Антонелла Палмизано (Италия) – 1.:26.36

Клавдия Афанасьева (Россия) - дисквалифицирована

Ходьба 50 км. Мужчины

1. Йоанн Диниз (Франция) – 3:33.12

2. Хирооки Араи (Япония) – 3:41.17

3. Каи Кобаяси (Япония) – 3:41.19

Ходьба 50 км. Женщины

1. Инеш Энрикеш (Португалия) – 4:05.56 (рекорд мира)

2. Хан Инь (Китай) - 4:08.58

3. Ян Шуцин (Китай) - 4:20.49